Современные стеклянные игрушки тоже по-прежнему вручную расписывают. Так что у этого домика так себе ценность, кроме личных ассоциаций. Действительно, если их нет, то и хранить смысла нет.
Нашла старые елочные игрушки и поняла, что ни за что не повешу их на елку
Я тут разбирала коробку с елочными игрушками и наткнулась вот на такую красоту. Это домик, шишка и какой-то непонятный шарик еще из моего детства. Сколько себя помню, их под Новый год всегда на елку вешали. Еще где-то был Дед Мороз и пара зайцев на прищепках.
Смотрю я на них и понимаю, что никакой ностальгии эти игрушки у меня не вызывают. Хотя признаю, что для кого-то они могут быть невероятно ценными. Может быть, кто-то их даже в коллекцию себе приберет, если в комиссионку отнести. Окошки на домике вроде даже вручную вырисованы — не думаю, что это ширпотреб.
Помните старый анекдот про «ненастоящие» воздушные шарики, которые вроде яркие, но радости почему-то не вызывают? Так и у меня с этими старыми игрушками. А вот новые мне нравятся гораздо больше.
Даже не знаю, почему так. Может, потому что я выбирала их сама, и именно с ними у меня связано ожидание праздника. Ведь даже когда ходишь по магазину или ищешь игрушку на витрине маркетплейса, уже чувствуешь, что скоро Новый год. И ты будто готовишься создать дома волшебство своими руками.
А еще у меня есть несколько новых гирлянд — каждая со своей историей. Вот эти бело-зеленые домики мне прислала в подарок коллега, когда мы всей редакцией играли в «Тайного Санту». А апельсиновая гирлянда на нижнем фото целых два месяца ехала ко мне из Китая. Я ее ждала и переживала, что вместо апельсинов могут прислать лимончики, как некоторым другим покупателям. Но все обошлось, и теперь я перед Новым годом раскладываю возле своего ноутбука светящиеся апельсины и под эту иллюминацию пишу свои статьи.
В общем, не хочу я больше хранить старые игрушки. Пусть лучше на елке висят современные шарики, а по всему дому будут растянуты гирлянды. И вообще, елка у меня искусственная. Не вижу смысла возиться с настоящей — слишком много усилий по ее доставке, а потом еще хвоинки по всему дому.
А вы как будете дом к празднику украшать?
Комментарии
Ура, наконец-то согласна с мнением про старые игрушки)
Кучу таких выкинула, купила новые
Зацените, какую роскошную гирлянду с печеньками я на днях купила! Дочь, правда, её сразу утащила в свой игрушечный домик, но, когда будет ёлка, я отберу))
Да просто есть красивые игрушки, а есть некрасивые. И от их возраста это не зависит. Эти правда же не очень. Причем изначально. Хотя шишка может в юности и была задорной. Новые игрушки из поста, кстати, на мой вкус тоже сомнительной красоты и вряд ли будущие поколения их будут хранить.