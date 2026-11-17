А еще у меня есть несколько новых гирлянд — каждая со своей историей. Вот эти бело-зеленые домики мне прислала в подарок коллега, когда мы всей редакцией играли в «Тайного Санту». А апельсиновая гирлянда на нижнем фото целых два месяца ехала ко мне из Китая. Я ее ждала и переживала, что вместо апельсинов могут прислать лимончики, как некоторым другим покупателям. Но все обошлось, и теперь я перед Новым годом раскладываю возле своего ноутбука светящиеся апельсины и под эту иллюминацию пишу свои статьи.