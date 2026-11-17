Мне очень любопытно, как создатели смогут скрестить продукт, задуманный для тех, кто знает и любит гик-культуру, с атмосферой праздничного капустника под песни Билана и Люси Чеботиной. И не мне одной, вот моя подруга рассказала: «Сын заранее начал ныть, что в этом году к бабушке на Новый год ехать не хочет. Мол, она опять телевизор включит и кринжуй с ее „Голубого огонька“. Никакие уговоры не помогали, пока я не показала ему трейлер нового новогоднего мюзикла. Он обожает „Очень странные дела“ и сказал, что ему в этот раз хотя бы будет интересно угадывать, какой момент в сериале переделали в пародии».

В кино фильм можно увидеть уже с 3 декабря, а на ТНТ его покажут традиционно в новогоднюю ночь.