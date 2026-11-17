Ну нет. Это вообще не стоит просмотра. Зачем тем же названием называть этот хлам?
11 предновогодних премьер, ради которых стоит заранее освободить вечера и запастись мандаринами
Изучая грядущие предновогодние премьеры, я ловила себя на мысли, что сценаристы и продюсеры решили устроить праздник в основном для наших внутренних подростков. Судите сами: Лейтон Мистер из «Сплетницы» и Джаред Падалеки из «Сверхъестественного» встречаются в рождественском ромкоме, Джонни Депп и Арнольд Шварценеггер триумфально возвращаются на экраны, а двери Хогвартса снова распахнутся для нового поколения волшебников. Кажется, этой зимой кинематограф предлагает нам немного впасть в детство и просто наслаждаться моментом. Я уже дала себе слово между выбором подарков, закрытием рабочих чатов и примеркой платьев с пайетками обязательно найти несколько свободных вечеров для киноновинок.
«Елки 13»
Без новых «Елок» уже сложно представить новогоднюю афишу. Вот и в этом году нас ждут несколько параллельных, переплетенных историй обычных людей из разных городов, которые в канун праздника пытаются найти свое счастье. На этот раз центральной фигурой станет персонаж Сергея Бурунова — бизнесмен Игорь, которому придется налаживать отношения со своей дерзкой дочерью в исполнении Валентины Ляпиной.
Лично я чувствую себя той самой мышкой, которая уже, конечно, подустала грызть этот кактус, но новую серию смотреть буду. В конце концов, в фильм снимаются обожаемые мной Татьяна Догилева и Федор Добронравов, всегда смешная Ольга Картункова, а также новые звезды последних лет — Екатерина Шкуро, Глеб Калюжный и Полина Гухман. Да и, если не ворчать, то давайте признаем — переплетение людских судеб на заснеженных улицах — готовый рецепт, чтобы посмеяться, всплакнуть и наконец-то поймать то самое теплое предновогоднее настроение.
- Фильм выходит в широкий прокат 10 декабря 2026 года.
Я знаю что они каждый год выходят, но смотрела только один какой-то вариант давно. Там девочка наврала и вся страна с президентом сильно напряглись чтобы о том, что это ложь никто не узнал. Нахрен это вообще смотреть?
«Очарованные»
Различное фэнтези сейчас на волне, и новый сериал «Очарованные» — яркое тому подтверждение. Сюжет переносит нас в тихий городок Искры, где две сестры-двойняшки, дочки Бабы-Яги (Елена Подкаминская), Злата и Марья, оказываются в эпицентре борьбы миров. Злата — прилежная ученица, готовая унаследовать роль хранительницы границы между людьми и тенями, а бунтарка Марья случайно открывает опасный портал на Калиновом мосту. Когда со Златой при попытке все исправить,случается неприятность, у Марьи остается всего 9 дней, чтобы найти живую воду и спасти сестру.
Не могу не отметить насколько роскошно выглядят кадры из фильма, как лихо создатели переосмыслили славянский фольклор. Ну и вишенка на этом праздничном торте — появление Юрия Чурсина в образе Кощея. Подкупает и то, что съемочная команда не стала злоупотреблять современными технологиями: старинные здания, шикарные интерьеры, настоящие природные пейзажи стали основой, к которой добавили лишь немного CGI-волшебства.
- Всего в сезоне запланировано восемь серий. Первая вышла 14 ноября, а финальный эпизод нам покажут 26 декабря 2026 года.
«Зима в Простоквашино»
Без фильма от Сарика Андреасяна новогодние праздники точно не обойдутся. Нас ждет продолжение знакомой истории про Дядю Федора. Сюжет «Зимы в Простоквашино» все прекрасно знают с детства, но, поскольку в фильме появилось множество новых персонажей, например почтальоны Ложкин, Вилкин и Тарелкин, а также героини Татьяны Орловой и Марины Федункив, то неожиданные повороты сюжета нам гарантированы.
Кстати, легендарную песню «Кабы не было зимы», которую в оригинале исполняла Валентина Толкунова, перепела популярная певица Mia Boyka. Да, та самая, что спела нам про «Базовый минимум» и чья песня про «Экспонат» звучала этим летом из каждого утюга.
- Премьера семейного блокбастера состоится на больших экранах 17 декабря 2026 года.
«Скрудж»
Классическая викторианская сказка Чарльза Диккенса — «Рождественская песнь в прозе» была экранизирована не один десяток раз. Грядущий фильм «Скрудж» (в оригинале — Ebenezer — по имени главного персонажа) — очередная версия знакомой всему миру истории. Снова на заснеженных улицах Лондона XIX века, появится старый скряга Эбенезер Скрудж, который презирает Рождество, семейное тепло и любые проявления человеческой доброты. И снова все изменится в сочельник.
Я большая поклонница Джонни Деппа и передать не могу, как рада его возвращению в масштабное кино. Нам обещают смещение жанра экранизации в дарк-фэнтази, а ведь именно такие персонажи у Джонни всегда получаются культовыми. Ну и присутствие в касте Руперта Гринта никак не могло оставить меня равнодушной.
- Фильм вышел в прокат 13 ноября и обещает стать главным рождественским хитом этой зимы.
«Телохранительница»
Милые ромкомы на фоне заснеженных пейзажей — идеальное топливо для новогоднего настроения, и грядущая романтическая комедия «Телохранительница» (в оригинале — «Guarding Stars») отлично вписывается в этот тренд. В центре сюжета — суровая и высокопрофессиональная женщина-телохранитель Ханна (ее играет Лейтон Мистер из «Сплетницы»), которой поручают охранять кинозвезду Джека Стэплтона в исполнении Джареда Падалеки (Сэм Винчестер из «Сверхъестественного») . Во время рождественских каникул они едут на семейное ранчо Джека в Монтане, где ради спокойствия мамы актера им приходится притвориться влюбленной парой. Разумеется, среди праздничной суеты, семейных посиделок и фейковых объятий между ними начинают сверкать вполне настоящие искры.
Мое внимание этот фильм привлек сразу по двум причинам: во-первых, сложно не узнать в синопсисе перевертыш культовой картины с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон, где сильной стороной выступает именно героиня. А во-вторых, для Джареда Падалеки это потрясающая возможность наконец-то сменить амплуа сурового борца со злом на обаятельного героя романтической комедии.
- Фильм в прокате с 18 ноября 2026 года.
«Три богатыря и Гуси-лебеди»
Новогодние каникулы без новой части культовой богатырской франшизы от студии «Мельница» — это как праздник без мандаринов и салата оливье. На этот раз Алеша, Добрыня и Илья сталкиваются с неожиданной семейной проблемой. Коварные сказочные птицы похищают детей прямо из-под носа у занятых отцов-молодцов. Богатырям ничего не остается, кроме как пуститься в поход вдоль молочных рек и кисельных берегов. Самое интересное, что в этот раз махать кулаками не придется — хитрых пернатых захватчиков, а также Бабу Ягу и Кощея, героям предстоит побеждать исключительно силой мысли, логикой и смекалкой.
Честно говоря, у меня в голове не укладывается, что это уже 14-я часть франшизы. Первый мультик — «Алеша Попович и Тугарин Змей», в котором появились не только Алеша и Любава, но и говорящий конь Юлий, мы увидели в 2004 году. Некоторые дети, которые смотрели тогда этот мультфильм, скоро поведут в кино на его продолжение своих детей.
- Премьера мультфильма на большом экране состоится 17 декабря 2026 года.
«Человек с мешком»
Компания Amazon MGM Studios продолжает серию рождественских комедий со звездами нашей юности. Первой ласточкой был «Конфетный переулок» с Эдди Мерфи, затем вышла «Миссия: Красный» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Крисом Эвансом, и в 2025 мы увидели «Боже. Как. Смешно.» с Мишель Пфайффер. И вот настоящий подарок для всех любителей олдскульных боевиков и праздничного веселья — Арнольд Шварценеггер в роли Санта-Клауса, у которого прямо перед праздниками слямзили магический бездонный мешок с подарками.
Железный Арни в роли Санты — это уже чистый восторг! Мы же помним, как отлично он справляется с комедийными ролями — «Подарок на Рождество», «Близнецы». Но тут еще в напарники ему дадут накачанного и обаятельного Алана Ритчсона (Джек Ричер из одноименного сериала). Должен получиться настоящий бронебойный тандем, который вернет нам праздничное настроение во что бы то ни стало.
- Долгожданное возвращение Арнольда Шварценеггера на большой экран состоится 2 декабря 2026 года.
«Сказочные выходные»
Еще одна семейная фэнтези-комедия. По сюжету, обычное семейство Ковалевых решает сбежать от городской суеты в тихий, заснеженный эко-лагерь, даже не подозревая, что это место буквально кишит персонажами из народных преданий. Случайно нарушив покой скрытых от людских глаз лесных обитателей, герои умудряются запустить цепочку мистических событий и рискуют разбудить само древнее Лихо. Чтобы исправить устроенный хаос и спасти предстоящие праздники, Ковалевым придётся забыть про бытовые ссоры, научиться доверять друг другу и стать единой командой.
Увидеть в касте этого фильма Людмилу Артемьеву — вполне ожидаемо, Роман Курцын также уже снимался в сказках, недавняя «Царевна-Лягушка» тому пример, а вот Оксана Акиньшина, которая совсем недавно играла суровую следовательницу в «Отпечатках» — вот кто меня удивил. Хочется увидеть, как у нее получится попробовать себя в новом амплуа.
- Фильм в прокате с 3 декабря 2026 года.
«Гарри Поттер»
Для огромного количества людей, выросших на истории о «мальчике, который выжил», ежегодный просмотр всех частей старого фильма в новогодние праздники — добрая традиция. Интересно, сможет ли новая экранизация культовой серии стать вровень с обожаемой киноисторией. Нам обещают максимально подробную и детальную адаптацию, сериал, в котором каждой книге посвятят целый сезон.
Чувства, которые вызывает у меня новый сериал — смесь из фанатского трепета, здорового скептицизма и яростного любопытства. Заменить в моем сердце любимую киноклассику будет сложно, но получить детализированную вселенную без вырезанных книжных сцен — это отличный подарок под елку для всех поттероманов.
Премьера первого сезона состоится в самый разгар праздников — 25 декабря 2026 года.
«Колотун и волшебное королевство»
Еще один сюжет, в котором самая обычная семья, на этот раз Снегирёвых, сталкивается с магическим миром, и родственники должны срочно научиться как-то правильно выражать свою любовь друг к другу, чтобы выбраться и спасти Новый год. Только если в прошлый раз виновником торжества было древнее Лихо в лесу, то здесь герои случайно выпускают на волю могущественного злого колдуна Колотуна, повелителя холода и льда, мечтающего о мировом господстве.
Но если в «Выходных» ставку делают на лесной эко-колорит, то здесь нас ждет масштабное зимнее королевство с замками, хронотронами и явственным привкусом стимпанка. Александр Горбатов в роли седовласого мага Колотуна выглядит так, что сразу видно, насколько создателям запал в душу образ Геральта из Ривии. Также в касте Иван Колесников, Павел Деревянко, Роман Мадянов, Лукерья Ильяшенко и Александра Бабаскина.
- Фильм в прокате с 19 ноября 2026 года.
«Очень сказочные дела»
ТНТ уже который год не перестает нас удивлять своими уже ставшими традиционными пародийными новогодними музыкальными фильмами. В этот раз в основу легли не наши любимые классические киноленты, а самый что ни на есть современный культовый сериал «Очень странные дела». Создатели заботливо перенесли историю в декорации знакомого нам с детства фольклора. В этой вселенной чудовища Демогоргоны превратились в славянскую нечисть, а Филипп Киркоров в роли Кощея Бедросовича — наш ответ Векне, только в блестящих каменьях и короне.
Мне кажется, что это такая ахинея, судя по трейлеру, но это тот тупизм, который прям просто любопытно посмотреть. Хз как описать это ощущение
Мне очень любопытно, как создатели смогут скрестить продукт, задуманный для тех, кто знает и любит гик-культуру, с атмосферой праздничного капустника под песни Билана и Люси Чеботиной. И не мне одной, вот моя подруга рассказала: «Сын заранее начал ныть, что в этом году к бабушке на Новый год ехать не хочет. Мол, она опять телевизор включит и кринжуй с ее „Голубого огонька“. Никакие уговоры не помогали, пока я не показала ему трейлер нового новогоднего мюзикла. Он обожает „Очень странные дела“ и сказал, что ему в этот раз хотя бы будет интересно угадывать, какой момент в сериале переделали в пародии».
- В кино фильм можно увидеть уже с 3 декабря, а на ТНТ его покажут традиционно в новогоднюю ночь.
Хорошее кино согревает душу, ну а о том, чтобы этой зимой вам было тепло и снаружи, могут позаботиться настоящие феи спиц и крючка. Полюбуйтесь, какую красоту создают рукодельницы, которые мастерят такие теплые и уютные вещи, что у холодов просто нет шансов.
Комментарии
В кино на новый год смотреть нечего. Разве что "Гарри Поттера" - но это пересилить себя ещё надо. Остальное - мусор.
Киркоров на обложке сразу вызвал опасения, и по ходу статьи они подтвердились - тратить новогодние каникулы на "Ёлки" и "Простоквашино" желания нет 🫣
Вот "Скруджа", наверное, посмотрю (интересно, будет он у нас в официальном прокате или нет 🤔).