Хах я когда то с репетитором занимался, он спрашивает как каникулы прошли, чем занимался? Я такой, долго объяснять, давайте лучше фотки покажу. И весь урок мы мои фотки обсуждали вместо занятия. А у репетитора спрашиваю, а вы как провели? А он грустно вздохнув говорит, давай лучше опять фотки посмотрим...
15 фото и историй от учителей и репетиторов, чьи ученики заставляют забыть про скучные параграфы и учебники
Любой учитель или репетитор старается сделать свой урок интересным, чтобы ученики лучше понимали его предмет. Кто-то усердно разбирается с дробями или учит английский по Гарри Поттеру. И вместо привычного «спасибо, все понятно!» ребенок выдаст такую реакцию, что удивится даже самый опытный педагог со стажем. Искренность и любопытство наших маленьких профессоров не знают предела. Но они всегда готовы учиться новому, спеша после каникул и отдыха на даче за школьную парту или подключая компьютер для занятия онлайн. С такими уникумами обучение проходит на ура! А порой самые светлые мгновения урока становятся подарком для преподавателя — особенно если кто-то после занятия похвастается любимым ежиком.
- Провел урок с учеником, после каникул возвращаемся к работе. В начале урока — small talk, это обязательная часть. Спрашиваю, как лето. Отвечает: «Да ничего, все лето провел на даче. Гулял там, купался». Я спрашиваю: «А где дача находится?» Может, думаю, там вопросы про лопату будут уместны, ну там рычаги и все остальное... И ученик говорит, мол, да в Тоскане, в Италии, у нас вилла. Короче, нету на вилле лопаты, это я уточнил.
- Объясняю семикласснику дроби уже сорок минут. Он молча без настроения смотрит в тетрадь, а потом вздыхает: «Папа сказал, если я не пойму эту тему, он на вас женится». Я чуть не поперхнулась чаем: «В смысле женится? А мать в курсе?» А Миша спокойно: «Так мама и предложила, чтобы вы учили меня бесплатно!». В этот момент из кухни выходит краснеющий папа с чашкой кофе: «Миша, я же сказал потом, что мы с мамой так шутили!»
Ну, главное, что у репетитора не возникло отрицание, а сразу начала рассматривать варианты - в курсе ли мать...)
- Смотрели вчера с учеником Гарри Поттера на английском. Начало, где Дамблдор приходит на Тисовую улицу и встречается с Макгонагалл.
Макгонагалл говорит: «So, professor. Are the rumors true?»
— Переведи предложение.
— Я не знаю слово rumor.
— Существительное rumor в единственном числе переводится как «слух».
— Профессор, у вас все в порядке со слухом?
Ну это точно косяк репетитора. Как иначе ребенок мог понять слово "слух"? Сказал хотя бы "сплетня"
Мой ученик Аркадий сделал работу по технологии и, видимо, биологии — вышил инфузорию туфельку
- Я репетитор для детей и сегодня утром у меня сломался фен.
Диалог с ученицей:
— Ой, а у вас волосы мокрые.
— Да, у меня сломался фен и я не смогла их высушить.
— (шепотом) Наталья Романовна, вы что, тоже моетесь?
- Первое занятие с новым учеником. Как гром среди ясного неба вопрос:
— Скажите, а я правильно понимаю, что вы капусту любите?
— Почему?
— А от вас ей пахнет.
Меня берет оторопь. Ведь единственное, чем от меня может пахнуть — это парфюмом, который я нанесла перед занятием. В смутной надежде решаюсь уточнить, мол, может все-таки духами пахнет? Не капустой?
— Ну что вы, — возражает маленький джентльмен, — я капусту очень люблю. Я ее запах ни с чем не спутаю.
Я — репетитор по математике. Попросила я, значит, ученицу нарисовать «Н лежит на отрезке АВ». А ведь реально лежит...
- Ученица 6 класса на уроке математики рассказала мне об атомах и молекулах. На мой вопрос «Откуда ты это знаешь? У вас же еще не было физики» она ответила: «Я смотрю „Смешарики. Пин-Код“». Где подписать петицию, чтобы этот чудесный мультфильм показывали на уроках в школе? Я репетитор по математике и физике, и то постоянно его пересматриваю. Очень уж он крутой!
- Иногда ученики преподносят такие сюрпризы, что диву даешься. Пока я вела урок в другом классе, мои-то на уроке французского языка поженились. Жених принес кольца в коробочке и подарок своей уже жене — блеск для губ. Судя по масштабу подготовки, свадьба была спланирована заранее. Ведь до урока девочки сделали прическу невесте и надели ей красивый белый атласный бант. А я-то думала, что они просто красоту наводят — ученицы часто на переменах плетут друг другу косы. Родители, конечно, расстроились, что не смогли присутствовать на таком важном событии. Эх, и я пропустила...
У подруги сын в 10 лет "обручился". И весьма серьёзно. Но к 13 годам разбежались. А теперь, получив "в подарок" отдельную комнату (подруга наконец смогла расшириться до двушки) в принципе "жениться" не планирует. "Чтоб в моей комнате посторонняя баба жила?"
Вот так проходят "любови"...
- Мой папа преподает компьютерный дизайн в частной академии, работает с подростками и взрослыми. Рассказывал: был у него как-то тринадцатилетний ученик, который фанател от роботов. Все время говорил о них, носил одежду с трансформерами, блокнот заклеил наклейками с киборгами... Все его называли Богданиклом почему-то (от настоящего имени Богдан, очевидно). А на одно занятие этот парнишка такое учудил: пришел в самодельном костюме робота — из коробок и фольги. Говорил как робот и так же двигался. А в конце занятия он вдруг резко застыл, спрятался в свою коробку и не шевелился. Папа пошел разобраться, в чем дело, а тот пацан прошептал: «Простите, не могу говорить, я на зарядке...» Вот такой Богданикл!
Пришло поздравление от моего ученика
- Моя бабушка — педагог по образованию, но при этом работала экскурсоводом, заведующей детским садом и даже пела в народном хоре. А еще она была надомным учителем и ездила к детям заниматься. У нее был ученик с особенностями развития: он не ходил в школу, ему нанимали много преподавателей, но никто не мог с ним справиться. Когда бабуля пришла к этому мальчику, тот прятался под столом, издавая странные звуки, и боялся выходить. Тогда моя бабушка тоже полезла под стол и провела с ним так все занятие. Она к нему часто ходила, они читали книжки, учились писать, отдыхали вместе, много разговаривали. Вскоре этот мальчик сам уже охотно выполнял домашние задания, стал более открытым, перестал бояться выходить на улицу. А когда моя бабушка заканчивала занятия и уходила, этот парнишка бежал к ней, крепко обнимал со словами: «А можно, вы еще с нами побудете, тетя Люда?» Бабуля до сих пор о нем вспоминает со слезами радости на глазах!
Каждый урок с одним учеником заканчивается одинаково: он показывает мне своего ежа!
А что не так? Мальчик гордится своим питомцем. Надо похвалить и умилиться. Ёжик очень красив.
- Подрабатывала репетитором по математике у себя на районе. Была у меня всего одна девочка, жила в соседнем подъезде. Девочка была очень смышленой, доброй и озорной. Мы с ней часто пили чай после занятий и просто разговаривали. Однажды за этим делом нас застукал ее старший брат, который вернулся из-за границы — он был там по обмену. Очень симпатичный парень, однако его появление меня смутило, и я быстро ушла. Позже я начала замечать, что он всегда оказывался дома в тот момент, когда я приходила позаниматься с его сестрой. В один день малышка попросила меня перенести время и день занятия, потому что у ее подруги был день рождения, и я согласилась. Придя к ним домой, никого там не обнаружила, кроме ее брата. Оказалось, он подговорил младшую на помощь и решил устроить свидание — уж больно я ему понравилась! Я была в восторге, симпатия оказалась взаимной!.. Теперь мелкая называет себя не иначе как Феей-Крестной!
А меня бесит, когда о ребенке говорят "мелкая" или "мелкий" 🤮
Мои ученики подарили мне такой тортик
«Простите, что мы много разговаривали! Мистер Т.»
Учеба порой бывает занимательной и совсем не скучной. Особенно когда ты работаешь с такими прилежными учениками, которые удивляют своей находчивостью и креативом. Тогда и любой предмет запоминается быстро и легко благодаря усердным стараниям наших золотых учителей и репетиторов!
Вот еще парочка историй к началу школьного сезона:
Комментарии
Меня когда то подружка старше меня учила немецкому. Посадила за маленький столик типа парту, а она у маленькой доски стоит и как учитель с указкой все мне показывает. С тех ее уроков я потом сам стал немецкий изучать и довольно неплохо - на олимпиады ходил, был среди лучших в классе. Мечтаю в Германию как нибудь съездить попрактиковаться. Надеюсь все выйдет)