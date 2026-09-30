15 фото и историй от учителей и репетиторов, чьи ученики заставляют забыть про скучные параграфы и учебники

Любой учитель или репетитор старается сделать свой урок интересным, чтобы ученики лучше понимали его предмет. Кто-то усердно разбирается с дробями или учит английский по Гарри Поттеру. И вместо привычного «спасибо, все понятно!» ребенок выдаст такую реакцию, что удивится даже самый опытный педагог со стажем. Искренность и любопытство наших маленьких профессоров не знают предела. Но они всегда готовы учиться новому, спеша после каникул и отдыха на даче за школьную парту или подключая компьютер для занятия онлайн. С такими уникумами обучение проходит на ура! А порой самые светлые мгновения урока становятся подарком для преподавателя — особенно если кто-то после занятия похвастается любимым ежиком.