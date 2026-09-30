Я 3 месяца подкармливал кота в подъезде и не подозревал, что тот вел двойную игру
Мой приятель Антон — человек-приключение. Мы даже познакомились с ним, когда он в очередной раз попал в историю на свадьбе нашей однокурсницы. Тогда он принял ведущего в строгом костюме за жениха и начал бурно его поздравлять. А в этот раз все началось, когда он переехал из своей старой уютной пятиэтажки в огромный человейник.
На мой взгляд, прелесть новостроек в том, что в них можно прожить долгие годы, но так и не узнать всех соседей. Не люблю, когда за мной присматривают бдительные бабульки и кто-то постоянно бегает ко мне за солью, картошкой и прочими деталями супового набора. Зато Антоша — мужчина общительный. Ему всегда нужно быть в курсе жизни подъезда. А тут он слегка подрастерялся — соседи вежливо здоровались и тенью скользили мимо. Но однажды к Антону в дверь вежливо поскреблись. Он открыл, а там на пороге стоял большой рыжий кот.
Кот посмотрел на Антона и требовательно сказал: «Мя!» В переводе это, скорее всего, означало: «Молодой человек, я такой голодный, что даже переночевать негде». Антон задумался. У него дома уже жила крайне ревнивая кошачья дама по имени Джульетта. Поэтому об усыновлении этого рыжика речи даже не шло. Но покормить то его было можно, что тут же и было сделано. Через пять минут наевшийся паштета кот сыто икнул и ушел куда-то вниз по лестнице.
На следующий день Кузя — так Антон про себя стал называть кота — пришел снова. Дней через пять он встретил своего кормильца возле подъезда. Пришлось поставить ему мисочку прямо у крыльца, чтобы котик не утруждался подниматься на шестой этаж и царапаться в дверь.
Кузя явно был не против. Он усиленно питался все лето и хорошел на глазах. К осени его мисочка перекочевала в укромный уголок на первом этаже подъезда. Но кот не брезговал лишний раз поцарапаться в дверь к Антону и потребовать добавки. Антон вздыхал, но не мог отказать. Кошка Джульетта, как и полагается барышне из хорошей семьи, презрительно фыркала и смотрела на незваного гостя сверху вниз. Причем, в прямом смысле — с вершины шкафа, куда она забиралась каждый раз, когда слышала шорох у двери и требовательное «Мя!»
К этому времени стало понятно, что Кузьма стал каким-то подозрительно гладким и тяжелым для бездомного кота. Иногда он даже отказывался от еды и просто приходил, чтобы его почесали за ушком. А еще Антон заметил, что рыжик стал уходить не вниз по лестнице, а почему-то наверх.
Развитие событий не заставило себя долго ждать. Через пару недель в домовом чате появилось фото Кузи. Антон до сих пор хохочет, когда рассказывает: Захожу в домовой чат, а там фотка моего Кузи с какой-то фифой и подпись: «Барсюша у нас обедает!» Соседка с пятого пишет: «В смысле? Это же наш Маркиз!»
Всех переплюнула милая бабуля Елена Филипповна. Она ворвалась и выдала: «Господа и дамы, что с вами? Этого кота зовут Максимилиан, и он уже 8 лет живет со мной в кв. 297». В общем, после недолгого, но бурного обсуждения выяснилось, что рыжий хитрюга обходил каждый вечер минимум три квартиры в подъезде — и в каждой его подкармливали и звали на свой манер. А хозяйкой его была как раз Елена Филипповна, которая искренне считала, что котик просто ходит погулять по подъезду и посмотреть в окошко на птичек.
Усатый хитрюга выстроил идеальную логистику по этажам человейника: у Антона он сытно ужинал, на третьем этаже обедал, а на двенадцатом завтракал курочкой. И все это не считая трапезы у законной хозяйки. В общем, соседям в подъезде пришлось волей-неволей познакомиться друг с другом — просто для того, чтобы выстроить график кормежки Кузи-Барсика-Максимилиана, который к тому времени уже изрядно поправился.
Рыжик остался слегка недоволен нововведением, зато соседи благодаря ему до сих пор смеются над этой историей. Ну а Антон с улыбкой вспоминает: «Я три месяца кормил чужого кота! Пришлось просить прощения у Джульетты. Хорошо, что она дама отходчивая».
Автор нашей следующей истории выложила фото своего кота в интернет и через пару часов ей пришлось доказывать, что он настоящий.