Я 3 месяца подкармливал кота в подъезде и не подозревал, что тот вел двойную игру

На мой взгляд, прелесть новостроек в том, что в них можно прожить долгие годы, но так и не узнать всех соседей. Не люблю, когда за мной присматривают бдительные бабульки и кто-то постоянно бегает ко мне за солью, картошкой и прочими деталями супового набора. Зато Антоша — мужчина общительный. Ему всегда нужно быть в курсе жизни подъезда. А тут он слегка подрастерялся — соседи вежливо здоровались и тенью скользили мимо. Но однажды к Антону в дверь вежливо поскреблись. Он открыл, а там на пороге стоял большой рыжий кот.