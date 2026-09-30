14 бархатных историй о людях, чей курортный роман оказался долговечнее загара
Истории
30.09.2026
Курортный роман принято считать легким и мимолетным увлечением с датой годности до конца отпуска. Однако золотой песок, ласковые волны, горы и атмосфера абсолютной свободы способны круто поменять нашу жизнь. Герои нашей подборки отправлялись на отдых без каких-либо планов, но случайные встречи обернулись для них удивительными поворотами: от счастливых браков до личных открытий или теплых воспоминаний.
- Я познакомилась в отпуске с турком, намерения — серьезные. Решила как-то удивить его, приготовила халву и позвала его с мамой к себе в гости. И вот его мать пробует мой шедевр, и вдруг лицо у нее каменеет. Я уже не знаю, что и думать, и тут она берет мою руку и кладет ее в руку сына. Говорит что-то ему на турецком, я не поняла ни слова, но, судя по всему, что-то хорошее. Через полгода после того отпуска я снова вернулась в Турцию, и мы поженились.
ADME
- Знакомая в Анапе закрутила роман с мужчиной. Он сказал, что свободен. Неделя пролетела незаметно. Она не планировала ничего такого, все-таки курорт — это курорт, а жизнь — это жизнь. И специально сказала ему, что живет в Якутске, а он откуда-то из Иваново, допустим. В общем, далеко друг от друга, разъехались и забыли. Вернулась она в Москву. 1 сентября на линейке встречает свой 1 класс, и там среди родителей учеников — этот ее ухажер с юга. Который совсем не из Иваново и вообще многодетный отец.
«В этот день 21 год назад мы познакомились в очереди на водную горку. Вот мы в тот вечер и вот мы сейчас»
- Мы познакомились во время похода в индийских Гималаях и разговорились по дороге обратно в город. Позже вечером мы встретились за чаем и продолжили беседу. Я решил, что она просто потрясающая, но тогда я был довольно наивен и ни о чем, кроме приятной беседы, не думал. Через несколько дней я получил от нее электронное письмо, в котором она сообщила, что влюбилась в меня и что нам следует встретиться снова. И тогда мы отправились вместе в недельный поход по Непалу. Спустя три дня похода я понял, что женюсь на ней. Это было почти 19 лет назад.
- Курортный роман на Филиппинах, после него — 11 месяцев отношений на расстоянии. В итоге встретились в Стамбуле. Нагуливали десятки километров по красивейшему пустому городу, влюбленные, как будто Стамбул принадлежал только нам двоим. Знаете, что в Босфоре есть дельфины? Потом была Анталия, Мармарис, Тургутрейс, Стамбул. В общей сложности мы прожили 3 прекрасных года в этой стране. А еще мы там поженились. И керамикой я тоже начала заниматься в Турции, и бегать. В общем, так много счастливых моментов у меня с ней связано. И вот мы снова здесь, в Стамбуле, хоть и на пару дней.
kristina_zavarin
- У нас молодая коллега вернулась из отпуска, уволилась, собрала вещи и переехала в Питер. Просто познакомилась на пляже с парнем, и закрутилась любовь. Как ее отговаривали дамы постарше, как смеялся ее молодой человек, который не поехал с ней в отпуск! А все сложилось хорошо: и поженились, и живут до сих пор вместе. Оказывается, и так бывает.
Алена Комарова / Dzen
«Моя мама во время одного из своих первых свиданий с моим отцом на пляже»
- Я отдыхала на море примерно месяц. Каждое утро я просыпалась, пила кофе, а потом шла на пляж и по пути покупала шоколадный пончик. Примерно через неделю после моего приезда за мной начал ухаживать паренек, который жил по соседству. Постоянно ходил туда, куда и я, на балкон выходил через секунду после меня, и на пляже располагался тоже рядом. Так как я приехала отдыхать, а не заводить курортные романы, я его игнорировала. Проснулась однажды от стука в дверь, открыла, а там он, в руках поднос, а на подносе гора пончиков с шоколадом! Из его речи я узнала, что он приготовил их сам. Впустила его, мы пообщались, съели по 2 пончика, а остальными пошли делиться с соседями. С того утра мы каждый день были вместе, пока я не уехала. Но он меня нашел. Скоро замуж, короче.
- Знакомый как-то поехал в августе на море на троллейбусе. Одной из пассажирок была девушка, захотел он с ней познакомиться. Сказал, что приезжий, спросил, как до пляжа дойти. Дошли до пляжа, он лег прямо на песке, короче, решил вести себя скромно. Оставлял ей сумку под присмотр, пока купался. Они обменялись контактами, встретились несколько раз, на море и в кино ходили, перекусывали чем придется. Он с месяц ходил кругами, так она ему зашла, спокойная, грамотная, современная, скромная. Потом уже не скрывал, что у него есть машина, через полгода поженились. Уже лет 20 они вместе.
- В конце бархатного сезона в Сочи пляжи уже пустеют. Я сидела у самой воды, замерзла и случайно забыла на шезлонге свой любимый яркий желтый свитер. Вспомнила только вечером в отеле, вернулась — а там парень сидит в темноте, держит мой свитер и ждет. Оказалось, он увидел, как я ушла, но понял, что я за ним вернусь. Вот и просидел на ветру больше двух часов, чтобы его не унесло морем! Мы проговорили до рассвета. Когда отпуск закончился, мы оба вернулись в свои города, но каждый день созванивались по видеосвязи. Через полгода он сделал мне предложение, подарив точно такой же желтый свитер, но уже с кольцом в кармане.
ADME
«Мои прабабушка и прадедушка на первом свидании на пляже, 1924 год»
- В отпуске познакомилась с мужчиной. Вместе провели два дня. Думала, что больше никогда не встретимся. Прошел почти год, я почти его забыла. И тут он приехал. Искал и нашел меня. С тех пор мы уже 12 лет вместе.
- Было мне лет 17. Я с родственниками отдыхал в санатории на море. С этой девушкой мы ежедневно пересекались в лифте, холле, столовой, и все время с интересом смотрели друг на друга. Однако она в основном ходила с родителями, а когда была одна, я мешкал и не решался заговорить. Думал: «Успеется, я ж тут надолго». И вот спустя неделю переглядываний я морально созрел и искал встречи с ней. Спускаюсь по лестнице в холл и вижу ее у лифта с родителями и чемоданами. Я остановился, ее родители стояли ко мне спиной, а она, не отрываясь, смотрела мне в глаза. И пусть наши отношения были мимолетными, платоническими и, более того, бессловесными, я считаю их курортным романом.
Июнь 2009, последний день курортного романа на Селигере, и наш уже семейный отпуск в 2024 в Череповце
- Историю моих родителей считаю очень романтичной. После учебы маму распределили в какой-то город. Мама перед отъездом поехала к морю, чтобы отдохнуть, накупаться. Там познакомилась с папой. А они из соседних городов оказались. И папа узнал, что мама должна уезжать, и сказал ей в последний день отпуска: «Если ты не выйдешь за меня замуж, мы больше никогда не увидимся». Через 2 недели исполнится 30 лет их совместной и счастливой жизни. Они — мой пример любви, понимания и поддержки. Приготовила им чудесный подарок.
- Мой друг познакомился со своей будущей женой на пляже в Сочи за 400 км от родного города. Оказалось, что живут в одном городе и учились в одной школе. Когда уже поженились, смотрели фотографии из семейного альбома жены. И вдруг мой друг узнал себя на школьной фотографии. На ней он на последнем звонке несет на руках первоклассницу с колокольчиком. А первоклассница — это его жена. И в его семейном альбоме есть такая же фотография.
- Много лет назад я отдыхала на море и перед самым возвращением домой познакомилась с парнем. Последний вечер мы провели вместе в кафе и, обменявшись телефонами, на следующий день улетели в разные города. Он звонил пару раз поинтересоваться, как я добралась, но через неделю звонки прекратились. Каково же было мое удивление, когда он позвонил через год, а потом еще через год и так на протяжении следующих 8 лет! Парень звонил и просто узнавал, как у меня дела, рассказывал про себя ровно один раз в год — как по расписанию! Первые пару лет я еще напрягалась от его звонков, но позже даже рада была поболтать со знакомым, живущим за тысячи километров от меня.
- А я в далеком 2005 году ехала на море с мамой и братом в поезде. И по дороге познакомились с пацаном и его сестрой. Как это и бывает в поезде, мы быстро нашли общий язык: шутили, болтали. Мне тогда было 14. По приезде обменялись телефонами и разошлись в разные стороны. Тот парень через пару лет стал моей первой любовью, да, по переписке, но все же. Сначала мы не вылезали из смс, потом из аськи. Конечно, ничего у нас не получилось: расстояние, все дела. Сейчас мне уже 30 лет, но иногда общаемся до сих пор, и воспоминания о нем у меня самые теплые.
А вот еще статьи об отпуске и возвращении в рабочие будни:
- 15+ историй о возвращении из отпуска, когда дорога домой оказалась ярче самого отдыха
- 15+ жизненных историй о возвращении из отпуска, пропитанных теплом летних дней и доброй иронией
- 18 человек, которые вернулись из отпуска не только с новыми впечатлениями, но и с яркой историей
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