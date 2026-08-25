17 простых историй о людях, которые прислушались к себе — и не пожалели

Верю. У меня была однокурсница в универе, Ира, ее чуйка работала так: она знала, конда надо готовиться к зачету, когда нет. Просто иногда приxодишь, препод доьрый, всем ставит автомат.

А однажды был зачет у строгого препода. Она не готовилась, сказала, лень было. Так препод в тот раз не пришел - заболел