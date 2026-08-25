17 простых историй о людях, которые прислушались к себе — и не пожалели
Иногда спонтанные решения меняют все. Когда ты вдруг решаешь выйти из дома пораньше, взять с собой что-то совсем ненужное или сменить маршрут. Но одним людям их чутье дает добрую подсказку, другим помогает в учебе, третьим — дарит счастливые возможности или даже спасает от рискованных решений.
- Поехала поздравлять подругу с Новым годом. Собираюсь: ключи, телефон, купальник, подарок. Блин, зачем мне зимой купальник? Ну ладно, пускай будет. Приезжаю в гости, сидим празднуем. Вдруг звонит наш общий друг и приглашает нас за город в коттедж на шашлык/машлык/сауна. Вот и купальник пригодился!
- То, что у меня чутье хорошо развито, понял еще в школе. Я абсолютно не готовясь, мог тесты сдавать на высокий балл. Помню, дали нам как-то по геометрии контрольную: 30 вопросов с 4 вариантами ответа каждый. Я в математике вообще не шарил, поэтому обвел кружочки наугад, что первое приходило в голову. Учительница диктовала оценки и сама была в афиге, ведь я справился лучше всех. Забавно, но одноклассники подумали, что это не совпадение, а я просто такой умный.
Верю. У меня была однокурсница в универе, Ира, ее чуйка работала так: она знала, конда надо готовиться к зачету, когда нет. Просто иногда приxодишь, препод доьрый, всем ставит автомат.
А однажды был зачет у строгого препода. Она не готовилась, сказала, лень было. Так препод в тот раз не пришел - заболел
- Влюбилась в парня по уши, и он предложил съехаться: «Я отличный вариант на съем нашел! Платить будем 50 на 50». Квартира и правда была хорошей, но в голове крутилась тревожная мысль: «Проверь антресоли». У меня челюсть упала, когда я увидела несколько запрятанных рамок с семейными фото, а на них семейная пара с мальчиком. А потом они же с подросшим сыном, в котором я узнала своего парня! Мой ненаглядный как раз вернулся из туалета, и я приперла его к стенке. Оказалось, эту квартиру сдавали его родители. И вот он придумал план: мы будем снимать у них, и деньги пойдут в семью. Как-то вроде бы и правильно, а, с другой стороны, по-жлобски.
- Недавно играла Испания против Бельгии, закрываю глаза перед матчем на 5 секунд и думаю: 2:1. Говорю об этом мужу, а он мне, мол, быть такого не может, скорее 1:2. На следующий день узнаю, что была права!
- Меня интуиция спасла от «плохого» кандидата. Кандидат прошел все этапы собеседования. Договорились о зарплате, оффер на руках — и тут он начинает торговаться. Решили проверить отзыв о нем с прошлого места работы. Кандидат дает контакт тимлида. Идеальный фидбэк, но что-то не так. Он какой-то отстраненный, как будто человек говорит по сценарию. Решаю проверить напрямую и звоню в компанию, прошу дать контакты эйчара и тут оказалось:
— уволили месяц назад (говорил, что на отработке);
— «тимлид», которого он указал, у них никогда не работал;
— причина увольнения: постоянные манипуляции, говорит, что уйдет, если не повысить зарплату;
— шли на встречу, потом устали.
На вопрос кандидату: «Что это было?» он: «Ой, не тот номер, перепутал. А компания все выдумала». Оффер отозвали. Но главное — если бы не ощущение, что что-то не так, это все бы прошло мимо.
Зато нормальным людям не пробиться - отсеят еще при подаче резюме, потому что без лжи не дойти даже до этапа "кто вы по гороскопу? мы вам перезвоним"
- Утром, когда собиралась на работу, мой взгляд упал на сахарный пакетик. Я сама чай с сахаром не пью, но иногда приношу домой пакетики со смешными надписями. И в тот раз решила взять один пакетик с собой. А вечером после работы я помогали с заселением в хостел подруге, которая приехала из другого города. Обычно в хостелах всегда есть чай и сахар, но в этот раз сахара на кухне не было! А подруга сладкоежка. Она так расстроилась, потому что устала и хотела заварить чаю. Видели бы вы ее лицо, когда я жестом фокусника достала из сумки пакетик с сахаром!
Есть такая шуточная песня "Я твой сахарный пакет, ты храни меня у сердца". А вообще подруга сделала панно из сахарных пакетов из разных городов. Есть реально красивый дизайн ну и милые надписи.
- Подруга чуть не плача рассказала, что ее затопили соседи. Полы вздулись, деньги нужны срочно «Выручай!». Сумму попросила немаленькую, а у меня на душе кошки скреблись! Извинилась и отказала. А спустя пару дней залетает ее муж и с порога: «Ты что ли денег ей на Турцию дала?» Короче, выяснилось, никто их не затоплял. Она заняла денег у нескольких подруг и уехала отдыхать. Мужу ничего не объяснила кроме того, что она устала. Теперь тот бегает и выясняет подробности у подруг, но никто ничего не знает.
Ой, вангую, не одна она полетела в Турцию, ра3 такими путями деньги искала на пое3дку, что любой ценой
- Впервые испекла торт на заказ. Очень волновалась. Поставила его в холодильник, на магнитик прикрепила записку для мужа (он должен был вернуться поздно, а сотовых тогда не было). Записка гласила: «Торт не есть!!!» Короче, я сплю, сплю и вдруг проснулась. И так я переживала за торт, что сразу побежала на кухню. Вбегаю и вижу: муж уже открыл холодильник и занес над тортом чайную ложку со словами: «Я только ягодку хотел попробовать. Ты же сможешь положить новую». Ну как ребенок, честное слово! Был прогнала с кухни полотенцем.
- Мы с мамой часто покупали одно и то же, не сговариваясь. Особенно запомнилось, как мне захотелось кабачковой икры и серого хлеба. Прихожу домой, выкладываю покупки, мама смеется, показывает такую же банку икры и половину серого.
У меня так с шокрладкой было) тоже xотела, но былр лень идти в мага3, а мама была городе и пришла с шокрладкой
Просто сама она xалву любит, а к шоколаду почти равнодкшна
- У меня бывало такое, что я думаю о подруге, а она после этого мне звонит. Например, я чищу картошку и размышляю, что надо бы Ирке позвонить и договориться на выходных погулять. И буквально тут же мне звонит она. И так не раз было.
- Я была студенткой, и мы большой компанией решили поехать за город — на берег озера с палатками. Ребята уехали в пятницу вечером, а я должна была сесть утром субботы на дачный автобус. Автобус ходит редко: 1 раз утром и 1 раз вечером. Ребята посмотрели расписание и прислали смс: отходит в 8:35 утра. Обычно я люблю поспать подольше, но в то утро подскочила рано. Планировала быть на вокзале в 8:20 (благо, близко живу), но тут почему-то пришла аж за полчаса пораньше — и еле-еле успела! Автобус уходил в 8:05! Ребята перепутали, но я успела и мы отлично отдохнули. Обожаю купаться по утрам в теплом озере.
- Муж был в командировке, я одна в частном доме, заперлась на все замки. Проснулась в семь утра резко. Выглядываю на улицу, а у меня ворота нараспашку на всю улицу! Не просто калитка, а ворота для заезда машины. Оказывается, был такой ветер, что их шатало, выбило засов и они открылись. Я после этого дополнительно замок навесила помимо засова.
- Когда по работе меня переводили в новый отдел, мне внутри что-то подсказывало, что не стоит этого делать. Но я не послушала саму себя и перевелась. Итог: я там так и не прижилась, работала нормально, но душа не лежала, уволилась. Сейчас с такой грустью вспоминаю свою работу до перевода. А теперь у меня страх, что на новом месте также не сложится, потому что полгода в том отделе подарили мне сильное выгорание.
- Однажды я сидела на диване с женихом. Мы познакомились недавно, но у нас завязался бурный роман. И вот сидим мы у него, он говорит мне ласковые слова. Но вдруг мне в голову отчетливо приходит мысль: «Все это не по-настоящему, это все игра». Это были, мягко говоря, неприятные мысли, и я проигнорировала интуицию. Мы поженились чрез несколько месяцев. Муж оказался не тем человеком, за которого себя выдавал. Ушла от этого человека через 2 года.
Натягивание совы на глобус. У всех людей есть мысли типа А вдруг это не то?
- Поехал с другом в горы кататься на лыжах. Я в этом деле вообще был новичком. Когда мы ехали, внутренний голос твердил: «Тебе тут не место», зато мой товарищ громко смеялся и разговаривал. А я на него шикал, чтобы вел себя поспокойнее. Через несколько дней произошел сход лавины.
- Мы с парнем ехали в гости к другу. Дело было в горной местности. Нам нужно было ехать вверх в гору: с вершины открывался удивительный вид. Ехать было еще минут 8, а тут мы остановились и зашли в местный магазинчик. И тут я почувствовала сильное беспокойство. Стала говорить, что сейчас нам нельзя ехать к другу, потому что случится что-то плохое. Я предложила подождать. Парень был ошеломлен, но послушался меня. В итоге мы поехали в гости к моей маме, которая жила неподалеку. Как только мы подъехали к дому мамы, весь страх исчез, словно по щелчку пальцев. На следующий день мы узнали, что на той дороге произошла авария с участием семи машин! Это было практически в то же самое время, когда мы должны были бы ехать в гору. Я уверена, что уберегла нас от беды.
- Парень позвал знакомиться с родителями. Приехали к ним на дачу. Все были милыми, но интуиция почему-то не давала расслабиться. Я вышла в туалет, а потом так захотелось выйти в сад, вместо того, чтобы идти сразу в комнату. И у меня брови на лоб полезли. Там стояла новенькая машина. А парень-то мне рассказывал, что у него семья самая обычная. Папа работяга на заводе, мама продавщица, в общем, перебиваются с хлеба на воду.
Когда я тихонько вернулась за стол, его маман мягко начала меня увещевать на тему будущего. Мол, денег у них нет, придется мою бабушкину однушку продать, чтобы взять двушку в ипотеку после свадьбы. Кхе-кхе. Тут меня как ледяной водой окатили и я все поняла. Захотела высказать все про такую наглость, но в моменте решила подыграть. Опустила глазки и в пол и «призналась», что на самом деле по документам бабушкина квартира принадлежит моему дяде, а он просто меня там пожить пускает за коммуналку. Ох, как переменилось все семейство в лице! В итоге парень очень быстро сам слился, а я похехекивала, как провела алчную семейку вокруг пальца.
Комментарии
Моей подруге сон прислился: дчдя с отцом занесли ей в комнату стол, а там был номер 33.
Через месяц она всеми правдами и неправдами в3яла ипотеку. Ей очень подфартило, тк она не могла подтвердить доход.
Короче, номер квартиры - 33!
Этот сон был к новоселью!