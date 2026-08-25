19 теплых историй прямиком с завода, где среди металла и масла чувствуется вкус жизни

Грохот машин, жар от печей и котята, которые выросли прямо в цеху, — на заводе своя особая атмосфера. Здесь тепло и доброта соседей по смене превращают простой рабочий день в маленькие радости, воспоминания о которых хранишь годами.

У нас на заводе 30 лет работает кладовщица тетя Люда. Собралась она на пенсию. Взяли стажерку ей на замену, тетя Люда стала ее обучать. Однажды прихожу заказывать комплектующие, а эта 20-летняя мадам выдает: «Распишитесь тут, яхонтовый». Я от такой фамильярности даже растерялся. И тут тетя Люда громогласно выдает: «Глупышка, это Иван Петрович. Яхонтовый — это не его фамилия, это я его так называю ласково». ADME

Трудился на заводе рабочим. Встречаю как-то старую приятельницу Надюху с мужем. Лет 25 знакомы уже, я их еще когда-то познакомил. Ну и начались расспросы, что да как, кем работаю. Ну я и говорю, что устроился обратно на завод начальником цеха. Надюха впечатлилась. А ее муж улыбается, но молчит. Позже она пошла в магазин, а он не выдержал: «Какой ты начальник, если даже ПТУ не закончил?» А я ему и объяснил, что так-то должность в цеху у меня прежняя, вот только я начальник сам себе: в мою работу никто не лезет, в цехе я один знаю все от и до, работаю тоже один. Если какие вопросы, энергетик, механик, обращаются ко мне, чтоб объяснил. Технологи советуются. Поэтому и начальник. Посмеялись. Он успокоился: «Ну я Надюхе-то это скажу?» Я успокоил, мол, расскажи, конечно. Летчик / Dzen

«Работаю на заводе по переработке пластика. Нашел этого испуганную кроху под полкой для дров. Отвез кошечку к ветеринару, а потом забрал ее к себе в семью. Малышка всю дорогу мурлыкала»

Я вышла из декрета в цех упаковщицей. Муж был против: мол, будешь приносить копейки, а с 2-летним ребенком кто сидеть будет? Но ребенка отправила в садик, две недели отработала, жду аванс на карту. И тут звонок из бухгалтерии: «Зайдите, Екатерина». Прихожу, а там моя смена стоит, хмурые матерые женщины. Думаю — что не так? И тут одна из них: «А тебе рассказали про программу помощи молодым мамам? У нас на заводе она уже 20 лет, просто про нее подзабыли все, наши дети-то давно выросли. Вот мы и пришли у нашего главбуха все разузнать». Я подхожу к главбуху, а она подтверждает, что есть 20 % прибавка к ставке, пока малышу не исполнится 3 года. В общем, муж мой неправ оказался: недаром я на работу выходила. Домой я аж счастливая прибежала. ADME

Мы долго и безуспешно искали инженера, вдруг звонит пенсионер. Ну мы обрадовались, хоть кто-то! Два дня с ним созванивались — едет, подробно объяснили, как добраться, так как завод не в центре, а работников подвозят на служебном автобусе. И он не доехал! Когда дозвонились, сказал, что уже дошел до проходной, представил, что каждый день опять на работу ходить, затосковал и сбежал! А позвонить и предупредить, чтобы не ждали — ему неудобно было, понимаете ли! Демерджи / Dzen

Крупный завод, химлиния там была какая-то крутая, старая, но проработать должна была еще долго. Работал на ней сам начальник, а помогала ему одна женщина — в стиле «принеси-подай». И вот начальник ушел на заслуженный отдых, обслуживать линию некому. Все к этой даме, мол, справишься? А она, красотка, согласилась, но заявила: «Тогда сделайте начальницей меня». И ее сделали, уже 15 лет работает. А все благодаря ее редким знаниям. © ArtHomka / Pikabu

«На Челябинском заводе я видел, как перерабатывают пластиковые бутылки. Спрессованную в кубы тару подают на конвейер, моют и дробят. Потом плавят в экструдерах — в чем-то вроде печек. И на выходе — вот такое волокно»

А потом из такого волокна делают утеплитель для одежды, набивку для мягких игрушек и спальных мешков.

Как-то давно работал на машиностроительном заводе. И главным там был процесс сварки — и в плане количества, и в плане качества. И вот у нас всех сварщиков за пояс заткнула одна женщина-инженер. Она тащила на себе все: внедрение, освоение, обучение, написание техкарт, экспертизу чертежей. У нас было много мужиков, которые работали сварщиками уже десятилетиями, а всего сварщиков было больше сотни, но они иногда не могли сделать какую-то сложную работу. Тогда приходила она и варила так, что к образцам не придраться было. Ах, какая женщина была! © Алексей-д4п5б / YouTube

Было это лет 30 назад. Я в 8-м классе в мае пошла работать на производство мороженого — кругляки лепить на стаканчики. И тут как-то отключили электричество во всем цехе на несколько дней. Нам разрешили разобрать все мороженое по домам, чтобы не пропало. Я пригласила одноклассниц, и мы сидели с тазиками и лопали. Я за один день стала любимицей класса! © Подслушано / Ideer

Работаю в швейном цехе. У нас висит вывеска, где большими буквами выведено: «Швейный цех». Но все равно постоянно заходят люди и спрашивают: «А ксерокопию сделать можно?» Швеи за машинками только недоумевают. vorobeva_jv

«Я побывала на фабрике по производству пазлов, и там была „стена позора“. На ней животные (и одна рыба!) которые испортили пазл своих хозяев»

«По правилам фабрики, чтобы получить недостающий фрагмент, хозяевам нужно было прислать фото своих проказников».

Помню, декабрь, план «горит», обратился к начальнику соседнего цеха за персоналом, так как наш цех недозагружен. А в ответ: «Сами, коллеги. Учитесь правильно планировать!» Ок, напряглись, план закрыли почти под новогодние куранты. И тут сегодня звонок от того самого цеха, мол, аврал, не успеваем, нужны люди. Я отказал, у нас тоже план. А из цеха звонят, не успокаиваются. Ну ладно, тогда я согласился, но с условием двойной оплаты труда, так как трудиться предстоит в выходной день, и отправил только тех работников цеха, которые сами захотели выйти. © Tomnajaduscha / Pikabu

У нас в цехе термообработки множество котов, которых мы подкармливаем. А они за это решают проблему с мышами. Все коты обычно чумазые, потому что в цеху много сажи. И вот как-то обычный рабочий день: печи работают, железо закаливается, в цехе стоит привычный рабочий шум. И тут вдруг слышу тонкий писк, я подумал, что это мыши. Но пошел на звук и у самых ворот увидел маленький комочек, причем подозрительно чистый — котенок. То есть кто-то подкинул к нам совсем малютку, зная, что наша бригада любит котиков. Что делать, оставили себе, подкармливали из шприца каждые 2 часа по очереди всей бригадой — благо, работаем сутками. Напарник сказал, что это девочка, и мы назвали ее Анатольевной — в честь единственного сотрудника, работающего у тех ворот, — Толика. Кошечка наша росла, ходила за мной, как собачка, по цеху, а шума машин совсем не боялась. Вот только в один день Анатольевна подняла заднюю лапу, и стало ясно: перед нами-таки Толян. © Kotss / Pikabu

Работает у нас слесарь — парень молодец, но очень мнительный. Собрался он в отпуск: уже и заявление, и приказ были, даже билет куплен. Но черт меня дернул в шутку сказать: «Пока такая грязь на рабочем месте, какой тебе отпуск?» В итоге верстак, все оборудование было отмыто с порошком, светильники отдраены, ящик с болтами весь перебран и разложен по номиналу. Еще он пытался кота цехового отмыть, но тот не дался. © RadiyMagadan / Pikabu

В нулевые устроился в кузницу. В первый же день меня отправили в цех по изготовлению дверей. Дали размеры и ушли, дескать, думай сам. За день потихоньку сварил дверь, никто ко мне не подходил, работу не проверял. Решил, что так даже лучше: работаешь спокойно — тебе не мешают. Утром прихожу, а коллеги на меня странно смотрят и даже не здороваются. А потом пришел начальник, и выяснилось, что раньше норма была одна дверь на двоих, а я за день ее один собрал. И всех перевели на новую норму. © user5460142 / Pikabu

Друг делает свой небольшой цех для производства подоконников из искусственного камня. Стены решил покрасить в приятный цвет. Купил краску. Покрасил. Четверо рабочих его цеха что-то оживленно начали обсуждать. Потом один из них подходит и спрашивает: «Зачем вы на краску потратились? Клиенты же к нам приходить не будут. А вы такую красоту сделали. Нам-то какая разница, где работать?!» На что друг ответил: «А мы что, не люди?! Мы же здесь работать будем! Для нас и сделал!» © AlexBessonov / Pikabu

Обед в заводской столовой

Я работаю на заводе, в цехе. И почему-то у нас нигде нет туалетной бумаги в уборных. Несколько лет подряд я намекала на эту деликатную проблему начальству, но оно всячески игнорировало. И вот перед 8 Марта поздравлять работниц цеха пришли дяденьки в пиджаках. После обсуждения зарплат, оборудования, я вставила свои пять копеек про насущную проблему. Те посмеялись и ушли. Но спустя пару часов мне принесли 2 пакета из супермаркета с упаковками туалетной бумаги, которую один из дяденек купил на собственные средства. © Desert.flower / Pikabu

Раньше я была человеком простым: вижу платье — меряю, нравится — беру, главное, чтобы сидело красиво и попа выглядела как надо. Но вот уже год я работаю в швейном цехе, и все изменилось. Теперь я захожу в магазин и думаю: «Эти люди вообще слышали о прямых швах?!» Смотрю на футболки и ловлю себя на мысли: «О, а вот тут кто-то заснул на оверлоке!» Смешнее всего, что теперь, видя людей на улице, я не думаю: «Классное пальто!» Я думаю: «Интересно, это итальянская шерсть? А подкладка? Где подкладка?!» Работа в швейном бизнесе — это как узнать спойлер к фильму: вроде круто, но жить с этим тяжело. Теперь я не просто вижу одежду — я ее рентгеном просвечиваю! union_industry