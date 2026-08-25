19 теплых историй прямиком с завода, где среди металла и масла чувствуется вкус жизни

Истории
25.08.2026
19 теплых историй прямиком с завода, где среди металла и масла чувствуется вкус жизни

Грохот машин, жар от печей и котята, которые выросли прямо в цеху, — на заводе своя особая атмосфера. Здесь тепло и доброта соседей по смене превращают простой рабочий день в маленькие радости, воспоминания о которых хранишь годами.

  • У нас на заводе 30 лет работает кладовщица тетя Люда. Собралась она на пенсию. Взяли стажерку ей на замену, тетя Люда стала ее обучать. Однажды прихожу заказывать комплектующие, а эта 20-летняя мадам выдает: «Распишитесь тут, яхонтовый». Я от такой фамильярности даже растерялся. И тут тетя Люда громогласно выдает: «Глупышка, это Иван Петрович. Яхонтовый — это не его фамилия, это я его так называю ласково».
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  • Трудился на заводе рабочим. Встречаю как-то старую приятельницу Надюху с мужем. Лет 25 знакомы уже, я их еще когда-то познакомил. Ну и начались расспросы, что да как, кем работаю. Ну я и говорю, что устроился обратно на завод начальником цеха. Надюха впечатлилась. А ее муж улыбается, но молчит. Позже она пошла в магазин, а он не выдержал: «Какой ты начальник, если даже ПТУ не закончил?» А я ему и объяснил, что так-то должность в цеху у меня прежняя, вот только я начальник сам себе: в мою работу никто не лезет, в цехе я один знаю все от и до, работаю тоже один. Если какие вопросы, энергетик, механик, обращаются ко мне, чтоб объяснил. Технологи советуются. Поэтому и начальник. Посмеялись. Он успокоился: «Ну я Надюхе-то это скажу?» Я успокоил, мол, расскажи, конечно.
Летчик / Dzen

«Работаю на заводе по переработке пластика. Нашел этого испуганную кроху под полкой для дров. Отвез кошечку к ветеринару, а потом забрал ее к себе в семью. Малышка всю дорогу мурлыкала»

  • Я вышла из декрета в цех упаковщицей. Муж был против: мол, будешь приносить копейки, а с 2-летним ребенком кто сидеть будет? Но ребенка отправила в садик, две недели отработала, жду аванс на карту. И тут звонок из бухгалтерии: «Зайдите, Екатерина». Прихожу, а там моя смена стоит, хмурые матерые женщины. Думаю — что не так? И тут одна из них: «А тебе рассказали про программу помощи молодым мамам? У нас на заводе она уже 20 лет, просто про нее подзабыли все, наши дети-то давно выросли. Вот мы и пришли у нашего главбуха все разузнать». Я подхожу к главбуху, а она подтверждает, что есть 20 % прибавка к ставке, пока малышу не исполнится 3 года. В общем, муж мой неправ оказался: недаром я на работу выходила. Домой я аж счастливая прибежала.
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  • Мы долго и безуспешно искали инженера, вдруг звонит пенсионер. Ну мы обрадовались, хоть кто-то! Два дня с ним созванивались — едет, подробно объяснили, как добраться, так как завод не в центре, а работников подвозят на служебном автобусе. И он не доехал! Когда дозвонились, сказал, что уже дошел до проходной, представил, что каждый день опять на работу ходить, затосковал и сбежал! А позвонить и предупредить, чтобы не ждали — ему неудобно было, понимаете ли!
Демерджи / Dzen
  • Крупный завод, химлиния там была какая-то крутая, старая, но проработать должна была еще долго. Работал на ней сам начальник, а помогала ему одна женщина — в стиле «принеси-подай». И вот начальник ушел на заслуженный отдых, обслуживать линию некому. Все к этой даме, мол, справишься? А она, красотка, согласилась, но заявила: «Тогда сделайте начальницей меня». И ее сделали, уже 15 лет работает. А все благодаря ее редким знаниям.

«На Челябинском заводе я видел, как перерабатывают пластиковые бутылки. Спрессованную в кубы тару подают на конвейер, моют и дробят. Потом плавят в экструдерах — в чем-то вроде печек. И на выходе — вот такое волокно»

А потом из такого волокна делают утеплитель для одежды, набивку для мягких игрушек и спальных мешков.

  • Как-то давно работал на машиностроительном заводе. И главным там был процесс сварки — и в плане количества, и в плане качества. И вот у нас всех сварщиков за пояс заткнула одна женщина-инженер. Она тащила на себе все: внедрение, освоение, обучение, написание техкарт, экспертизу чертежей. У нас было много мужиков, которые работали сварщиками уже десятилетиями, а всего сварщиков было больше сотни, но они иногда не могли сделать какую-то сложную работу. Тогда приходила она и варила так, что к образцам не придраться было. Ах, какая женщина была!
  • Было это лет 30 назад. Я в 8-м классе в мае пошла работать на производство мороженого — кругляки лепить на стаканчики. И тут как-то отключили электричество во всем цехе на несколько дней. Нам разрешили разобрать все мороженое по домам, чтобы не пропало. Я пригласила одноклассниц, и мы сидели с тазиками и лопали. Я за один день стала любимицей класса!
  • Работаю в швейном цехе. У нас висит вывеска, где большими буквами выведено: «Швейный цех». Но все равно постоянно заходят люди и спрашивают: «А ксерокопию сделать можно?» Швеи за машинками только недоумевают.
vorobeva_jv

«Я побывала на фабрике по производству пазлов, и там была „стена позора“. На ней животные (и одна рыба!) которые испортили пазл своих хозяев»

«По правилам фабрики, чтобы получить недостающий фрагмент, хозяевам нужно было прислать фото своих проказников».

  • Помню, декабрь, план «горит», обратился к начальнику соседнего цеха за персоналом, так как наш цех недозагружен. А в ответ: «Сами, коллеги. Учитесь правильно планировать!» Ок, напряглись, план закрыли почти под новогодние куранты. И тут сегодня звонок от того самого цеха, мол, аврал, не успеваем, нужны люди. Я отказал, у нас тоже план. А из цеха звонят, не успокаиваются. Ну ладно, тогда я согласился, но с условием двойной оплаты труда, так как трудиться предстоит в выходной день, и отправил только тех работников цеха, которые сами захотели выйти.
  • У нас в цехе термообработки множество котов, которых мы подкармливаем. А они за это решают проблему с мышами. Все коты обычно чумазые, потому что в цеху много сажи. И вот как-то обычный рабочий день: печи работают, железо закаливается, в цехе стоит привычный рабочий шум. И тут вдруг слышу тонкий писк, я подумал, что это мыши. Но пошел на звук и у самых ворот увидел маленький комочек, причем подозрительно чистый — котенок. То есть кто-то подкинул к нам совсем малютку, зная, что наша бригада любит котиков. Что делать, оставили себе, подкармливали из шприца каждые 2 часа по очереди всей бригадой — благо, работаем сутками. Напарник сказал, что это девочка, и мы назвали ее Анатольевной — в честь единственного сотрудника, работающего у тех ворот, — Толика. Кошечка наша росла, ходила за мной, как собачка, по цеху, а шума машин совсем не боялась. Вот только в один день Анатольевна подняла заднюю лапу, и стало ясно: перед нами-таки Толян.
  • Работает у нас слесарь — парень молодец, но очень мнительный. Собрался он в отпуск: уже и заявление, и приказ были, даже билет куплен. Но черт меня дернул в шутку сказать: «Пока такая грязь на рабочем месте, какой тебе отпуск?» В итоге верстак, все оборудование было отмыто с порошком, светильники отдраены, ящик с болтами весь перебран и разложен по номиналу. Еще он пытался кота цехового отмыть, но тот не дался.
  • В нулевые устроился в кузницу. В первый же день меня отправили в цех по изготовлению дверей. Дали размеры и ушли, дескать, думай сам. За день потихоньку сварил дверь, никто ко мне не подходил, работу не проверял. Решил, что так даже лучше: работаешь спокойно — тебе не мешают. Утром прихожу, а коллеги на меня странно смотрят и даже не здороваются. А потом пришел начальник, и выяснилось, что раньше норма была одна дверь на двоих, а я за день ее один собрал. И всех перевели на новую норму.
  • Друг делает свой небольшой цех для производства подоконников из искусственного камня. Стены решил покрасить в приятный цвет. Купил краску. Покрасил. Четверо рабочих его цеха что-то оживленно начали обсуждать. Потом один из них подходит и спрашивает: «Зачем вы на краску потратились? Клиенты же к нам приходить не будут. А вы такую красоту сделали. Нам-то какая разница, где работать?!» На что друг ответил: «А мы что, не люди?! Мы же здесь работать будем! Для нас и сделал!»

Обед в заводской столовой

  • Я работаю на заводе, в цехе. И почему-то у нас нигде нет туалетной бумаги в уборных. Несколько лет подряд я намекала на эту деликатную проблему начальству, но оно всячески игнорировало. И вот перед 8 Марта поздравлять работниц цеха пришли дяденьки в пиджаках. После обсуждения зарплат, оборудования, я вставила свои пять копеек про насущную проблему. Те посмеялись и ушли. Но спустя пару часов мне принесли 2 пакета из супермаркета с упаковками туалетной бумаги, которую один из дяденек купил на собственные средства.
  • Раньше я была человеком простым: вижу платье — меряю, нравится — беру, главное, чтобы сидело красиво и попа выглядела как надо. Но вот уже год я работаю в швейном цехе, и все изменилось. Теперь я захожу в магазин и думаю: «Эти люди вообще слышали о прямых швах?!» Смотрю на футболки и ловлю себя на мысли: «О, а вот тут кто-то заснул на оверлоке!» Смешнее всего, что теперь, видя людей на улице, я не думаю: «Классное пальто!» Я думаю: «Интересно, это итальянская шерсть? А подкладка? Где подкладка?!» Работа в швейном бизнесе — это как узнать спойлер к фильму: вроде круто, но жить с этим тяжело. Теперь я не просто вижу одежду — я ее рентгеном просвечиваю!
union_industry

Бонус. Так выглядит пляж, на котором раньше стоял кирпичный завод

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