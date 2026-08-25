20+ человек показали породистых котов и кошек, которые согревают душу в своих мягких объятиях

Хвостатые тыгыдыки наполняют дома уютом и делают нашу жизнь в тысячу раз светлее. Они неиссякаемый источник маленьких радостей. Среди них, как и среди людей, есть свои характеры. Ведь пока одни коты любят просто тишину и спокойствие, другие целыми днями носятся по дому и полны энергии. И ведь это не просто домашние питомцы, а пушистые комочки, чьи нежные повадки растопят любое сердце. Эти уютные фотографии подарят вам самые теплые эмоции. А в бонусе вас ждут истории про находчивых котов.

Пользователь с восторгом рассказывает о своей пушистой любимице — забавной, потрясающе красивой и очень темпераментной сиамской кошечке. Ее зовут Хани, и ей полтора года. С чужими она не церемонится, а всю свою нежность дарит исключительно хозяину

Сиамы — это экстраверты кошачьего мира с потрясающей историей и совершенно уникальной генетикой. Эти пушистики требуют к себе максимум внимания, ласки и времени для игр. Они плохо переносят одиночество. Если они почувствуют недостаток внимания, то обязательно дадут вам знать. И еще, если вдруг в темноте ваш сиамский кот передвигается осторожно, то не переживайте: у него не такое острое зрение, как у других пород, а все из-за пигмента, который делает их глаза небесно-голубыми.

Мужчина с иронией делится кадрами, на которых запечатлен «несносный сыночек его жены». Это их домашний любимец — кот породы сфинкс

А вот и наши любимые лысые красавцы. Они точно не дадут вам заскучать. Несмотря на то, что они лысые, они требуют ухода за своим бархатным покровом. Кожу нужно протирать, а иначе котик будет оставлять на мебели жирные следы, ведь кожа сфинкса выделяет масла. А еще они настоящие профессионалы по обнимашкам. Их ласковый нрав делает их отличными компаньонами для детишек. Cовременные сфинксы появились в Канаде. Порода взяла свое начало в 1966 году, когда на свет появился лысый котенок.

Пользователь делится фотографией своей персидской принцессы Шерри. Этой меховой тучке 10 лет. Она обожает сидеть на ручках и спать в обнимку. Девушка отмечает, что это самая ласковая кошка из всех, что она встречала

Перед вами персидская кошка — исключительно домашнее животное. Это уникальное комбо королевской красоты, абсолютной преданности и дзена. Большую часть дня они предпочитают тратить на законный «сон красоты». Эти милые лежебоки привязываются к хозяину всем сердцем. Они никогда не будут докучать вам своей активностью и путаться под ногами, а скорее выберут ленивые потягушки на диванчике. Популярностью этой породы мы обязаны королеве Виктории. Она обожала этих пушистых кошек, и вскоре владение персом стало главным признаком аристократизма.

Знакомьтесь, это Дейзи, и она — сибирячка. Ее роскошная, густая тройная шерсть создана специально для того, чтобы комфортно переносить суровые сибирские морозы. Дейзи просто хочет рассказать миру о своей потрясающей породе

Коты-сибиряки невероятно социальны. Они обожают встречать хозяев, проситься на ручки и ходить за людьми хвостиком из комнаты в комнату. Сибиряки могут вырастать гигантами и весить до 10 кг. А еще это одна из самых крепких пород кошек. При хорошем уходе они запросто доживают до 15 лет.

А это Киноко, японский бобтейл. Ее тыгыдык слышит весь дом. Она играет с собаками и просто лучшая кошечка. Даже скептики, побывав у девушки в гостях, мечтали о такой породе

А тут у нас представитель одной из самых древних пород в мире. Их визитная карточка — короткий хвостик. Что интересно, у каждого кота он уникален (может быть прямым, загнутым или с изломами), но внешне чаще всего напоминает пушистый заячий помпон. У них очень высокий интеллект. Один из комментаторов делится историей: его кошечка Лили быстро поняла, откуда берется свет лазерной указки, и просто отказалась бегать за красной точкой. Как и сибиряки, они довольно социальны, обожают людей, отлично ладят с детьми, собаками и другими кошками.

Это Сашими. Общительный и игривый. Благодаря своему редкому окрасу он может классифицироваться двояко: либо как ориентальная короткошерстная, либо как сиамская

По словам владельца, Сашими — кот мечты и уникум. Он невероятно разговорчивый, игривый и очень любит обниматься, обвивая хозяйку своим хвостом. Ориенталы постоянно комментируют свои действия, выражают радость или возмущение целым спектром звуков. Но самое забавное — их фирменное мяуканье часто описывают не как классическое «мяу», а как звук, похожий на гусиный гогот или гудок.

Девушка с гордостью представляет нам «портфолио» своей маленькой пушистой принцессы. Знакомьтесь, это Ума — двухлетняя красавица породы сомали, которая стала для своего владельца буквально всем миром

А вы знали, что эта порода выделяется сильным, выразительным и запоминающимся характером? История сомали весьма загадочна, но, по сути, это длинношерстная версия абиссинской кошки. Они прекрасно знают себе цену, обожают быть в центре внимания и вести себя по-королевски. Эти кошки очень любвеобильны и привязаны к человеку, но при этом совершенно не любят, когда их держат на руках или тискают. А еще эту породу часто называют «домашними лисами». Каждый отдельный волосок на теле этой кошки окрашен не в один цвет, а имеет чередующиеся полоски разного оттенка. В сочетании с роскошным пушистым хвостом и воротником это создает невероятное сходство с дикой лисой.

А тут у нас супермодель — Мышь (или просто Мышка). Она британская короткошерстная, и суперигривая. Мышь совершенно не похожа на других, более спокойных котов в семье — хотя те, по честному признанию автора, на звание супермоделей все равно не тянут

Это одна из старейших и самых популярных пород в Великобритании — истинные аристократы. Британцев легко узнать по круглой мордочке, пухлым щекам и огромным, выразительным круглым глазам. Да, за их роскошной шубой придется ухаживать, но их покладистый и легкий характер с лихвой окупает каждую минуту с расческой в руках. Они — отличные питомцы для квартиры, потому что у них чаще всего спокойный темперамент.

Девушке посчастливилось подержать на руках вот этого гигантского мейн-куна. Этот пушистый великан оказался невероятно ласковым — ну просто самый лучший мальчик на свете

Мейн-куны, наряду с норвежскими лесными и сибирскими кошками — это самые крупные домашние породы. Здоровые самцы нередко вырастают до внушительных 7–11 килограммов. Их длинная, пушистая шубка и совершенно роскошная грива созданы природой специально для защиты от суровых северных зим. И самое важное — мейн-куны слишком компанейские. Они будут ходить с вами днем и ночью и готовы на все, лишь бы обратить на себя внимание.

Автор решил устроить небольшой праздник и познакомить всех со своим годовалым рэгдоллом по имени Коби. Самцы этой породы от природы вырастают весьма внушительными, поэтому мужчина с супругой частенько обсуждают габариты своего любимца

А тут у нас одни из главных любителей обнимашек. Регдоллы — это море нежности, любви и тепла. Но эта порода требует ответственности. Из-за своей безграничной доверчивости они могут казаться немного «витающими в облаках», но на деле они все прекрасно понимают и легко обучаются. Они будут везде ходить за вами хвостиком. Если вы решите завести эту породу, будьте готовы к тому, что шерсть будет везде.

А вот еще один представитель этой породы. Автор этого забавного поста искренне убежден: у его кота в голове нет ни единой извилины. А все потому, что выглядит этот пушистик ну просто до смешного нелепо и забавно

И не забывайте, что глазки в кучку для этой породы — это нормально. И просто безумно мило. Поверьте, это отлично компенсирует все остальные «прелести» жизни с рэгдоллом.

Этим котикам нужно уделять максимум любви и внимания. Кроме того, есть важные нюансы в уходе за их роскошной шубкой: например, вычесывать это пушистое великолепие придется очень и очень часто. Купите хорошую расческу. А лучше пять.

Знакомьтесь, это Гера — бенгальская кошечка. Женщина работала в центре передержки кошек. Бывшие хозяева принесли Геру якобы на срочную передержку, но просто сбежали, даже не заплатив. Женщина сразу забрала эту красотку себе

С бенгалами совершенно не нужно ломать голову над тем, как поддерживать их активность: их тыгыдыки можно слышать 24/7! Они суперумные, постоянно находятся в движении и требуют огромного количества впечатлений. Если такому коту станет скучно, он быстро перейдет к разрушениям в доме. Кроме того, бенгалы отлично поддаются дрессировке. Именно эта порода гораздо охотнее соглашается на прогулки на шлейке.

А тут у нас очаровашка бомбейской породы по имени По. Эта красавица живет со своей хозяйкой уже около четырех месяцев. По — невероятно забавная, ласковая и преданная девочка. А ее глаза, как с восторгом отмечает владелец, ну просто потрясающей красоты

А вы встречали такую породу? Она была выведена искусственно в США в 1950-х годах. Основная идея была создать идеальную копию дикой черной пантеры. Сегодня она достаточно популярна как в Азии, так и в США. Как и ориенталы, бомбеи не могут обходиться без человеческого внимания. Они будут грустить, если вы будете постоянно пропадать на работе. А вот интересный факт про эту породу: бомбейские котята могут рождаться абсолютно белыми. Однако в первые же месяцы жизни их шубка темнеет и к взрослому возрасту становится угольно-черной.

У пользователя чудесное пополнение — пушистая малышка по имени Несси! На фото ей 12 недель. Вы только посмотрите на нее. Это очень красивая кошечка шотландской вислоухой породы

Ну какая же очаровашка. Это одна из самых милых и необычных пород в мире. Из-за круглой мордочки и огромных глаз их часто сравнивают с совятами. Они просто обожают сидеть в разных позах, расслаблено откинувшись назад и сложив лапки на животе. А еще они любят внимание и всегда трутся рядом. Это очень спокойные, миролюбивые и ненавязчивые питомцы. Вы можете быть уверены, что она не будет носиться по дому в 3 часа ночи.

Встречали такую породу? Это чистокровный бурманский кот по имени Реми! По словам хозяйки, он умеет так умильно заглядывать прямо в глаза, что можно растаять, и обожает плюхаться на спину, подставляя пузико для почесушек

У этих кошек есть удивительный дар влюблять в себя человека. Их харизма настолько сильна, а взгляд такой живой, что сопротивляться просто бесполезно. Они просто обожают, когда их носят на руках. Гостей стоит предупреждать заранее. Как шутят комментаторы, нужно быть готовым к тому, что этой породе нужно все ваше внимание и она будет делать все, чтобы его получить. А вот и интересный факт про эту породу: в древней Бирме (современная Мьянма) предки этих кошек считались священными животными. К 1930 году порода полностью исчезла со своей исторической родины. Лишь в 2008 году запустили программу по возрождению: чистокровных бурм специально привезли из Великобритании и Австралии обратно в Мьянму.

Порой мы влюбляемся в питомца с первого взгляда. И новые хозяева совершенно очарованы этой пушистой девочкой и признаются, что она — куколка. К тому же она оказалась представительницей редкой и благородной породы — картезианская кошка

Теперь перенесемся во Францию. Эта порода является национальным достоянием Франции, а за пределами Европы считается очень редкой. Они отлично ладят со всей семьей, но обычно выбирают «любимчика», за которым ходят по пятам. Их густая, голубовато-серая шерсть и внимательные янтарные глаза создают образ спокойного и уверенного в себе друга. Они совершенно спокойно переносят переезды и смену обстановки, поэтому если вы любите путешествовать, обязательно заводите эту породу.

А тут у нас волшебство в кошачьем обличье! Владелица называет эту роскошную красавицу породы норвежская лесная своей личной феей. А какой у нее пушистый хвостик, прям загляденье

А это у нас суровый викинг с нежным сердцем. Эти грациозные великаны обожают прыгать и исследовать окружающее пространство. В отличие от картезианской породы, они устанавливают близкие отношения со всеми членами семьи, а не только с одним человеком. Эти солидные красавцы родом из северных краев, поэтому и шуба, благодаря которой они смотрятся еще более крупными, у них соответствующая.

Это Гильермо — очаровательный кот породы корниш-рекс, которого хозяева с любовью и иронией называют своим милым «королем гоблинов». Этот кудрявый занят очень важным делом, он наслаждается последними солнечными деньками

Корниш-рекс по праву считается самой необычной, элегантной и очаровательной породой. Их главная особенность — короткая, кудрявая шерсть. Благодаря своим сиамским предкам, некоторые корниш-рексы очень вокальны и любят поговорить. Корниш-рексы отличаются озорным характером, это «вечные котята». А вот сама порода зародилась в 1950-х годах в английском графстве Корнуолл.

Перед нами Сладкая Мышка. Эта удивительная кошечка породы петерболд (петербургский сфинкс) — настоящее воплощение красоты и нежности

Петерболд — совсем юная порода. Она была выведена в 1994 году. Порода появилась в результате скрещивания донского сфинкса и ориентальной короткошерстной кошки. Они довольно умные и очень энергичные. Порода редкая, поэтому цена за котенка может доходить до 2000 долларов. Шерсть петерболдов варьируется от пушистой велюровой до полного ее отсутствия.

Раньше автор совершенно не понимала кошек. Для нее они были просто мелкими пакостниками, которые все портят и никого не слушают. А потом она увидела ее и пропала. Эта царственная особа принадлежит к породе хайлендер. А зовут ее Пума

А вот и одна из самых редких пород в нашей подборке. Эти дикие на первый взгляд кошки, больше всего представлены в Соединенных Штатах Америки и в Австралии. Порода была выведена селекционерами из США еще в 1990-х. Главная особенность породы хайлендер — это забавные загнутые ушки и короткий хвост, как у бобтейла. Характер у них очень дружелюбный. Они любят людей и всегда готовы поиграть со своим человеком.

А это совершенно уникальная порода — ликой. Встречайте великолепную кошечку по имени Сладкая Кри. Большинство людей, с которыми общался владелец, никогда в жизни даже не слышали о существовании такой породы

А вы знали, что ликои появились в результате редкой естественной мутации, которая подарила им фантастическую, слегка мистическую внешность? Из-за специфического роста шерсти эти кошки очень похожи на миниатюрных оборотней. К зиме они частично сбрасывают шерсть, а к лету обрастают обратно. А сама шерсть тактильно очень похожа на человеческий волос.



Бонус: а вот истории про наших пушистиков, которые проявили смекалку и порадовали хозяев

Вышли на вечернюю прогулку с мейн-куном. Уже стемнело, а тот застыл и не двигается. Уже и звала его и уговаривала — сидит как вкопанный. В итоге с трудом взяла его на руки и пошла домой. Подхожу к подъезду и меня прошибает. Вместе с котом несусь обратно к лавочке и вижу мои выпавшие ключи от квартиры! И тут до меня дошло, почему он так отчаянно отказывался уходить. Я теряю все и всегда. И каждый вечер перед выходом суечусь в коридоре с одной и той же присказкой: "Так, шлейка надета. А где ключи? ADME

Муж вернулся после смены и уснул на диване. А я ужин готовила. Наш сиамец, который мужа обычно на дух не переносит, вдруг прибегает ко мне на кухню. Трется, мяукает. Иду за ним. Захожу в комнату, а там муж крепко спит. Кот стащил с кресла плед, лег рядом с мужем и уснул. Прибегал поругаться, чтобы я не гремела кастрюлями и не будила мужа. ADME