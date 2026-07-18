15 добрых историй о помощи, которая пошла не по плану и превратилась в приключение
Иногда достаточно по-доброму сказать: «Давайте помогу», и обычный день тут же превращается в увлекательный квест. Ведь искренняя помощь людям и спонтанная взаимовыручка способны запустить целую цепочку уморительных событий. Протянутая рука, чашка чая, поддержка соседа, спасённый кот — именно из таких простых, добрых поступков и здорового чувства юмора рождаются истории, которые потом годами пересказывают знакомым. В этих историях люди делали доброе дело от чистого сердца, а получили целое приключение.
- Была студенткой. Попросили помочь и поработать переводчиком в иностранной делегации, мол людей не хватает. Нужно было просто везде их сопровождать — и на конференциях, и на переговорах, и на экскурсиях — и все переводить. Только вот, когда настал день экскурсии, оказалось, что гид не пришел. Микрофон вручили мне, и весь автобус смотрел на меня в ожидании рассказа. А я вообще без понятия, что говорить. Начала выдумывать. Хорошо, что водитель оказался добрым, понял, что случилось и начал мне помогать.
- На даче сосед попросил меня помочь поймать курицу. Я бегал за ней полчаса, упал в грядку, порвал штаны. Потом вышла его дочь и сказала: «Пап, это не наша, наша в сарае». Сосед пожал плечами: «Ну теперь почти наша, столько сил вложили».
- Соседка попросила меня занести ей пакет: «Там ничего тяжёлого». Я взял, а пакет шевельнулся. Потом увидел, что там черепаха, которую она несла к подруге «на передержку». Я донёс, поставил у двери, а черепаха за это время вылезла и ушла под батарею. Потом три взрослых человека полчаса звали её по имени Валера.
- Возвращалась из магазина, вижу, как у подъезда женщина пытается затащить в дом огромную коробку. Я, конечно, подбежала: «Давайте помогу». Коробка оказалась тяжеленной, мы тащили ее вдвоем, пыхтели, застряли в дверях, потом в лифте, потом на лестничной клетке. На пятом этаже я уже мысленно прощалась со спиной. Дотащили, женщина, счастливая, открывает коробку, а оттуда выкатывается здоровенный робот-пылесос и сразу уезжает под шкаф. Полчаса мы ловили его шваброй, тапком и ласковыми уговорами. Потом женщина налила мне чай и сказала: «Зато теперь я знаю, что он работает».
- Пошел в кинотеатр с другом. Решил купить перекусить. Я поздно вытащил наушник и не услышал то, что сказала довольно милая девушка на кассе. Так как я не расслышал, подумал, что, скорее всего, это было: «Что я могу вам предложить?». Из вежливости я просто сказал: «Да, я возьму попкорн». И только потом друг мне передал, что ее слова были: «Мне нравится твоя рубашка».
- В аквариуме одна большая рыба. Наказано соседями кормить строго в 8:00. Два дня шли по графику, на третий решила покормить сначала семью, потом чешуйчатую. Пришла в 8:30. Зацепила корма, заношу руку над водой, а эта выпрыгивает мне навстречу с открытой пастью, где зубы хороводом! Я знатно обомлела. Приходила потом две недели без опозданий.
- Выхожу из подъезда, вижу: парень пытается протащить огромный шкаф через узкую тамбурную дверь. Он находится внутри подъезда, коробка застряла намертво, он пыхтит. Ну, у меня проснулся дух взаимовыручки. Я подошел со стороны улицы, ухватился за край и давай изо всей сил толкать шкаф внутрь подъезда. Парень с той стороны тоже кряхтит, что-то кричит, но из-за грохота и толстой деревянной двери ничего не разобрать. Кое-как, ободрав косяки, мы его туда втиснули. Я гордо вытираю лоб и кричу за шкаф: «Ну все, друг, занесли!». А парень оттуда выползает, красный как рак, и выдает: «В смысле занесли?.. Я его на помойку вытаскивал, он у меня в проеме застрял!»
- Сосед попросил меня покормить его рыбок, пока он в командировке. Дал инструкцию на три листа. На второй день одна рыбка лежит вверх пузом. Я в панике звоню, он спокойно говорит: «Это Паша, он так спит, постучи». Я постучал, Паша ожил. Я с тех пор не доверяю рыбам с человеческими именами.
- Увидел на козырьке магазина на уровне второго этажа кота. Тот жалобно мяукал и жался к стене. Захотел помочь. Побежал в ближайший шиномонтаж, выпросил стремянку, полез наверх, уговаривая «хорошего мальчика» не бояться. Кот шипел, упирался, вцепился мне когтями в куртку, но я героически снял его и спустил на землю. Стою, обрабатываю царапину влажной салфеткой. Тут из магазина выходит продавщица с блюдечком колбасы, смотрит на пустой козырек, потом на меня и вздыхает: «Молодой человек, вы зачем нашего Василия сняли? Он там от местной собаки прятался и вообще любит там сидеть, птиц караулить. Он сейчас обратно полезет, а лестницу вы уже уносите!»
- Бабушка из подъезда попросила помочь донести пакет до комиссионки: мол, вдруг кому пригодится. Пакет был тяжеленный, но я дотащил. На месте продавщица заглянула внутрь, резко замолчала и вдруг спрашивает, точно ли бабушка хочет это отдать. Смотрим, а там среди старых платков и чашек лежала маленькая шкатулка с золотыми серьгами и кольцом. Бабушка ахнула: это были украшения ее мамы, которые она считала потерянными лет тридцать. В комиссионку мы в итоге сдали только чашки, а домой бабушка шла с шкатулкой в руках и всю дорогу повторяла: «Вот ведь, попросила помочь пакет донести, а нашла маму».
- Лет 10 назад со мной произошла забавная история. Возвращался я домой с работы по широкому шоссе, как вдруг заметил двух дам, которые стоят у машины и пытаются ручным насосом накачать колеса. Решил помочь, подошел к ним, проверил все и понял, что как-то странно насос качает, как будто сопротивления воздуха нет. Осмотрел насос, он вроде нормальный, но потом заметил, что в вентиле нет золотника. Взял свой, починил, помог накачать колесо, а тут как раз мужчина вернулся, водитель, как я понял. Подходит ко мне и говорит: «Да я специально золотник выкрутил, чтобы в магазин отлучиться, а то они мне все уши уже прожужжали!»
- Сын работал в зоопарке, где попугаи летали почти свободно. К сотрудникам регулярно подбегали добрые посетители и взволнованно сообщали, что один попугай лежит на полу и с ним, кажется, что-то не так. Работники шли проверять, и каждый раз выяснялось, что этим попугаям просто нравилось так спать!
То хитрый рыбий Паша, теперь сонный попугай - одни пранкеры среди фауны. 🤭
- Искупавшийся, обгоревший и довольный выхожу из мужской раздевалки в лобби общественного бассейна. Возле стойки регистрации обеспокоенно мнется симпатичная женщина, слегка за тридцать. Говорит мне: «Вы не могли бы Артура позвать, а то он что-то долго возится». Ну, понятно, мама с сынулькой ходила в бассейн, сама уже переоделась и теперь переживает за отпрыска. Обычное дело. Конечно, помогу. Возвращаюсь в раздевалку, где много народу с бородами и без, в том числе несколько пацанов.
— Артур, — зову так, чтобы было и в душевых слышно, — Артур, ты здесь?
Ноль реакции. Продолжаю чуть громче.
— Артурик, Артурик, иди, тебя мама ждет.
И тут проходящий мимо меня на выход крупный седоголовый мужик тихо говорит: «Я Артур»
- Живу одна. Летом у бабушки сломалась стиральная машинка, и она попросила меня постирать ее вещи. Ну я закинула ее вещи со своими и постирала. Развесила их на балконе и пошла заниматься своими делами. А со мной в одном подъезде жил классный парень, давно была в него влюблена. Короче, раздается звонок в дверь, когда я готовила суп, и там стоит он. И держит в руках самые ужасные бабушкины труселя огромного размера с дырочкой на попе. Никогда не забуду его выражения лица... Они упали на него, когда тот выгуливал собаку.
Накормила супом, передала бы спасибо от бабушки за труселя. Парень не ради же дырявых трусов поднимался.
- Соседский мальчишка попросил объяснить задачу по математике: у Пети было 12 яблок, он отдал Маше 5, сколько осталось? Я сел, бодро начал объяснять, а ребенок вдруг спросил: «А зачем Петя вообще отдал Маше яблоки? Они друзья? А если Маша не просила?» Через 20 минут мы уже разбирали не вычитание, а моральную сторону яблочного вопроса. В итоге я нарисовал схему, ребенок написал: «У Пети осталось 7 яблок и здоровые границы», а учительница поставила пятерку и красной ручкой приписала: «Неожиданный, но зрелый подход».
Вот и получается, что в мире, где все расписано по минутам и алгоритмам, именно спонтанные, нелепые и добрые курьезы делают нашу жизнь по-настоящему живой и запоминающейся. Без них нам просто нечего было бы вспомнить со смехом на дружеских посиделках.
А в какие забавные приключения из-за своей доброты попадали вы?
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