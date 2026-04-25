Я впервые отправила мужа на родительское собрание, и это лучший подарок, который я сделала себе за год

Если честно, я всегда считала родительские собрания своей «служебной обязанностью». Знаешь, это как ежедневная готовка или оплата коммуналки — вроде меня никто официально не назначал, но почему-то по умолчанию это делаю я. Вот и с собраниями у нас так вышло: я раз в четверть после работы отсиживала еще час-полтора в школе, Димка в это время дома на всякий случай наводил порядок в комнате и мыл посуду, а муж потом просто спрашивал: «Ну что там нового?» Спасибо, что он в эти вечера хотя бы ужин сам готовил. Но в какой-то момент я устала делать вид, что на родительских собраниях происходят невероятно интересные вещи.