Что все так зациклились на шторах! Мой сын окончил гимназию в 2008, и ни разу за все 7 лет (учились там с 5 по 11 класс) никто на шторы денег не собирал. Одна мама предлагала в 10 классе собрать деньги и купить кулер, но никто почему-то не согласился, так и замяли эту тему.
Я впервые отправила мужа на родительское собрание, и это лучший подарок, который я сделала себе за год
Мой сын учится в выпускном классе, и за 10 с лишним лет я уже привыкла, что на родительских собраниях у нас собирается теплая тусовка в основном из мам школьников. Со всеми уже давно перезнакомилась, почти как родные люди друг другу за это время стали. Но в начале этого года в классе вдруг появился какой-то незнакомый мужчина. Сидел, улыбался, а когда наша классная спросила: «Родителей Димы Денисова сегодня нет?» — мужчина вдруг поднял руку и сообщил, что он его папа.
А мы с Настей, мамой Димы, хорошо знакомы. Правда, в гостях я у них не была и так сложилось, что мужа ее ни разу не видела. Мы с ней пару лет обе в родительском комитете были и делами класса занимались. Ну и позвонила я ей — так сказать на правах старой приятельницы. Спрашиваю: «Как у тебя получилось супруга на собрание отправить? Я же знаю, что у многих детей отцы принципиально в школе не появляются, мол, не мужское это дело». Настя хохочет и выдает мне целую историю. Далее рассказ пойдет с ее слов.
Итак, картина маслом: сын в 11 классе. На собрания хожу я, муж отмахивается, мол, что мне там делать. Сейчас я в декрете, отправила мужа. Вернулся через час, говорю: «Ты чего так рано?» Смеется: «Да там пустяки, у Димки все хорошо». И тут звонит классная: «А вы знаете, что ваш муж теперь глава родительского комитета? Его выбрали ответственным за финансовую часть. Он нам все пересчитал — траты на подарки, экскурсии и альбом для выпускного. Сказал, что знает, где закупаться, вышло гораздо дешевле, чем мама Полины насчитала. Я его в чат добавляю».
Я аж подпрыгнула! Знаю, конечно, что бухгалтер он отменный, но чтобы добровольно на себя такую нагрузку брать? Быстро поблагодарила ее, заодно спросив про сына, положила трубку и обернулась на мужа. В итоге оказалось, что он со своим девизом «все решим, не проблема» очень хорошо вжился в коллектив. Быстро там все «порешал» и отчалил. Да-да, я помню, что ты в классе была и все видела, но согласись — круто же!
Если честно, я всегда считала родительские собрания своей «служебной обязанностью». Знаешь, это как ежедневная готовка или оплата коммуналки — вроде меня никто официально не назначал, но почему-то по умолчанию это делаю я. Вот и с собраниями у нас так вышло: я раз в четверть после работы отсиживала еще час-полтора в школе, Димка в это время дома на всякий случай наводил порядок в комнате и мыл посуду, а муж потом просто спрашивал: «Ну что там нового?» Спасибо, что он в эти вечера хотя бы ужин сам готовил. Но в какой-то момент я устала делать вид, что на родительских собраниях происходят невероятно интересные вещи.
В общем, сказала я мужу: «Сережа, давай-ка поработай настоящим папой», — и отправила его в школу. Рассказала ему, куда идти, где искать кабинет физики, в котором проходят родительские собрания. Он поворчал, но все-таки сходил. Итог ты уже знаешь. А я довольная, как слон. Еще и не удержалась, чтобы подшутить над ним. Спросила: «А шторы обсуждали?» Муж аж на секунду завис: «Подожди... ты откуда знаешь?»
Оказывается, да, обсуждали. У нас в классе это долгоиграющая тема. Одна мама все время говорит, что старые уже выцвели, другая предлагает повесить жалюзи, третья сообщает, что детям нужны не шторы, а хорошие оценки по алгебре. «И все это минут пятнадцать продолжалось, — рассказывал муж. — Я все ждал, когда мы снова начнем обсуждать выпускной и экзамены. Пришлось брать дело в свои руки и самому переводить разговор».
Я посмеялась, что он легко отделался. У моей двоюродной сестры в прошлом году еще интереснее ситуация была. Она мне рассказывала: «В 11 классе муж вызвался сам сходить на школьное собрание. Думаю, вот это поворот. Через час звонит: „Ты знала, что выпускной стоит дороже, чем наша свадьба?“ Я смеюсь: „Теперь знаешь“. Он молчит и вдруг добавляет: „А теперь сюрприз. У нас, оказывается, сейчас выпускные в ресторанах отмечают. Вот тебе и дополнительные расходы“.»
Так и у сына в 9 классе в 2006 выпускной в ресторане отмечали, и в 11 - в 2008 тоже в ресторане - даже со спиртным (У взрослых было, как у детей - честно, не знаю). Там все повеселились от души, даже бильярдный стол умудрились сломать! (Вот так выпускники одной из лучших гимназий города!)
Ну а у нас, сама знаешь, с выпускным теперь все более-менее спокойно, Сергей контроль за расходами взял на себя. Ему в этом плане доверять можно. А из мелких вопросов — сыну сказали подтянуть английский, но, по словам мужа, это не критично: «Не всем же на пятерки учиться». Так что пришел он с собрания спокойный. Говорит: «А прикольно там. С тех пор, как я учился, почти ничего и не изменилось!» С сыном они потом целый вечер болтали про одноклассников и их родителей.
После собрания муж заглянул в родительский чат. До этого он туда почти не смотрел. «Я думал, там просто объявления, — признался он. — А там 143 сообщения только за сегодняшний день». Ага, говорю, только лучше это все читать беглым взглядом и не принимать близко к сердцу. Я уже научилась фильтровать информацию, теперь твоя очередь. Для него реально было откровением, что в чате пишут и про домашнее задание, и про потерянную сменку, и про школьные кружки, а потом вдруг: «Девочки, я тортики на дому пеку. Кому надо — обращайтесь».
Кстати, у нас в семье случилось неожиданное. Сергей вдруг начал сам расспрашивать сына: «А как у тебя дела по математике? А что за экскурсия у вас планируется?» И не формально, а с интересом. Наверное, когда ты сидишь на собрании и слышишь все это напрямую — школа перестает быть чем-то абстрактным. В общем, мы с ним решили, что теперь обязанность посещать родительские собрания — и нынешние, и нашего следующего ребенка, — будет только на нем, а я в это время буду заниматься домашними делами или отдыхать.
И знаешь что? Я жалею, что мы не пришли к этому раньше. Все-таки воспитание ребенка — это общее дело, так что, думаю, не стоит тут делить обязанности на «мужские» и «женские». Тем более, когда муж сходил на родительское собрание, он понял, что это совсем не пустые разговоры и, кажется, даже зауважал меня еще больше. Вот и пусть теперь втягивается в воспитательный процесс. Тем более, что у нас второй ребенок на подходе.
Бонус: истории про пап, школу и ремонт
- Когда я была в одиннадцатом классе, папа пошел в школу, чтобы просто узнать, как я там учусь. Пришел задумчивый и спрашивает: «Ты в каком классе?» Отвечаю: «В 11 „Г“». Папа возмущенно: «Ты же всегда в „А“ была!»
- Сходил на родительское собрание. Обычно я их провожу. Но сегодня был по другую сторону учительского стола. В некоторых моментах я ставил себя на место педагога и думал, что бы я в таком случае сказал, как повел бы себя. Потом рассуждал про себя, как вообще организовано это собрание. Короче, раньше всех ушел, устал.
- Когда я была школьницей, на собрания ходил только мой папа, потому что маме там не нравилось. Я даже удивлялась, что у других детей там сидят мамы. На собрания наших детей ходит муж. Я там появляюсь, когда он в отъезде, но толку от этого немного. А женщинам стоит прекратить брать все на себя, тогда и у мужчин будет шанс себя проявить.
- Родительское собрание длилось часа три. За это время один папа постоянно задавал вопросы, активно участвовал в обсуждениях, помог перенести шкафы. А когда собрался уходить, выяснилось, что он не из нашего класса.
- Как-то жена сообщила, что родительский актив класса по просьбе учителя решил сделать косметический ремонт. Говорит: «Не волнуйся. У активных мам в классе надежные мужья. Они все они соберутся, а ты просто поможешь». Ладно, на работе отпросился пораньше, чтобы не подвести.
Прихожу в школу — тишина. В холле лежит огромный рулон линолеума. Жду других отцов, а в чат приходят сообщения — один занят на работе, другому срочно нужно маме помочь. Тут заходит один из пап с сыном-подростком. Говорит, тоже решил заскочить на 10 минут, помочь хорошим мужикам. Мы мелкими перебежками втроем затянули линолеум на третий этаж. Они убежали, а я начал чистить стены. Не буду томить, но класс я один докрасил к часу ночи. Больше так никто и не пришел. На следующий день учительница поблагодарила родителей за помощь. Мы в чат ничего не написали. Жена сказала, что сделала выводы.
Если не секрет, кто в вашей семье чаще бывал на родительских собраниях? Мама, папа, а может быть, старшие братья или сестры?
