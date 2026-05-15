У нас был самое во дворе. Ох, как же он любил в грязи изваляться. А такую шубу ещё попробуй отмой, наверное
17 светлых историй и фото о питомцах, прогулки с которыми согревают лучше майского солнца
Такое рутинное занятие, как выгул пушистика, вряд ли можно назвать чем-то запоминающимся. Тем не менее, даже во время такого обычного действия может произойти событие, которое раскрасит ваш день, а возможно и перевернет всю вашу жизнь. Это, например, случилось с дамой, которая начала все с нуля и нашла дело по душе, благодаря любви к собакам и доброму сердцу.
- Гулять с самоедом — это как выходить на улицу с Райаном Гослингом. Мы с женой можем надеть свои самые стильные шмотки, но все внимание достается только ему. Каждая вторая проходящая мимо женщина, ребенок и треть суровых мужиков считают своим долгом сказать: «Ой, какой красавец!» А «красавец» не просто идет, а плывет по тротуару в лучах славы. Я в этот момент чувствую себя просто его скромным телохранителем. У парня почти десять лет стажа в элитном амплуа, и он не устает от славы ни на секунду.
- Ушла от мужа, узнав про любовницу. Мне от родителей осталась дача, съехала туда вместе с собакой. Муж ехидничал: «Ты себя-то не прокормишь, куда тебе собаку еще!» А через год, когда мы случайно встретились, он аж опешил, увидев мою новенькую машину. Подошел поздороваться, начал расспрашивать откуда тачка, видимо богатого мужика себе нашла. А я спокойно отвечаю: «Нет, у меня теперь свой бизнес. Собачья гостиница, которую я на даче открыла». Он, конечно, такого ответа не ожидал, быстро стушевался и уехал. А я с удовлетворением вспоминала, как после развода гуляла с собакой, которая подружилась с другим псом. Разговорились с его хозяйкой и она пожаловалась, что скоро надо улетать, а собаку оставить не с кем. Я предложила забрать ее к себе, а она потом заплатила мне в качестве благодарности. Она и подкинула мне идею собачьей гостиницы и даже помогла создать страничку с рекламой в соцсети. Теперь у меня вагон клиентов, оборудованный двор для собак и приличный счет в банке.
Дача ,видимо ,не в СНТ,а в деревне или поселке. Двора для собак мало, нужны ещё и домики для собак или благоустроенный ангар. А шум от этой собачьей гостиницы!!
«Тови уже порядком надоели прогулки в рюкзаке, и она предпринимает попытки сбежать при любой возможности. Считаем дни до того, как поставим вторую прививку и она сможет носиться по улице»
- Я дня 3 подкармливала кота, который стоял возле магазина и истошно мяукал. Мы с ним уже подружились, думала, может себе забрать. И вот стою я на остановке, выходит кот и идет прямиком ко мне. Женщина рядом его шугнула: «Иди отсюда!» Я в бешенстве, зачем животных пугать! Говорю «ОН КО МНЕ ШЕЛ!!!» Она поворачивается и удивленно отвечает: «Это мой кот!» Я говорю, мол, вообще-то я его 3 дня уже кормлю. Она вздыхает и говорит: «Теперь понятно почему он 3 дня уже ничего не ест». Это был почти частный сектор и кот был на самовыгуле.
- Против обаяния некоторых пушистых просто не получается устоять. Одно время соседей часто видела роскошной собачкой. Однажды, вот, не удержалась и ляпнула стоя в очереди за соседом с собакой: «Ну кто же это тут такой красивый?!» Сосед смущенно посмотрел на меня, а потом видимо понял, что я это к его собаке обращалась, а не к нему.
«У нас была очередная прогулка под дождем...»
Сначала мучили хаски, содержа в городских квартирах, потом получили переполненные приюты хаски. Теперь очередь самоедов пришла.
Ну не городские это собаки - северные ездовые лайки.
- Купила своей таксе ярко-желтый комбинезон, чтобы не мыть постоянно пузо после прогулок. Идем с ней такие красивые по парку и тут я вижу парня, сидящего на скамейке. Он тоже явно меня приметил, заулыбался. Мы с собакой проходим мимо, а он вслед: «Девушка, у вас очень красивая сосиска в тесте». Я поворачиваюсь в недоумении: «Чего», — спрашиваю. А он глазами показывает на собаку. Я опускаю глаза, вижу мордочку и хвост торчащие из комбеза и понимаю, что да, больше всего моя собака сейчас напоминает сосиску в тесте.
- У нас очень общительный пес, его знает весь подъезд, весь двор, все собачники в парке. И это, на минутку, сиба-ину. Но вчера вообще прикол: мы пришли в ТЦ, стоим в очереди в копировальный центр (он в виде островка), и тут я слышу, как за моей спиной кричат: «Хоши, Хоши, привет!» Оборачиваюсь, а он уже с мужиком каким-то обнимается — это его знакомый, видите ли. И тут я поняла, что у моей собаки больше знакомых, чем у нас с мужем.
«Соседский кот Гарфилд приходит к моему дому, когда его выпускают погулять. Сидит и ждет за окном, когда я выйду и поглажу его красивого»
Ага, попробуй такого не пусти! Вы это выражение на моське видели? Там никому потом не поздоровится.
- У меня во время прогулки потерялась собака. Просто рванула за какой-то птичкой, а я не удержала. Бегаю по парку, зову — толку ноль. Вдруг вижу, как какой-то мужик тащит моего ретривера на руках. Я подбегаю сзади с визгами: «Отдай собаку!», — тяну мужика за куртку, а он просто молчит и смотрит на меня, как на сумасшедшую. В это время из кустов выскакивает мой Дрим с палкой в зубах и бежит ко мне с видом, как будто ничего не произошло и он никуда не сбегал. Мужик продолжает смотреть на меня круглыми глазами, не понимая, что вообще происходит. Я стала ему объяснять, что перепутала, а он такой своей собаке: «Вот видишь, как другие гуляют? По лесу бегают и ничего, а ты в лужу наступил и все, конец света».
У меня двое таких, ребенок и собака😆 Стоит испачкаться на прогулке хоть немного - всё, трагедия😆
- Гуляем у озера с подругой. Ее собака джек-рассел набегалась, и подруга взяла ее на руки.Та счастливая, морду откинула, лапы в стороны — балдеет. Вокруг много людей: с детьми, с собаками. Проходим мимо велосипеда с прицепом-капсулой для детей. Рядом две собаки на поводках. Я говорю: «Смотри, вон, собаки спортивные, за великом бегут, а ты на руках катаешься». Через 10 минут мимо проезжает этот велик и обе эти собаки сидят в прицепе с видом Пэрис Хилтон и Николь Ричи, направляющихся в ночной клуб.
«Иногда мы берем собак из местного приюта и везем с собой на прогулки. Сегодня хороший мальчик Клиффорд вместе с нами совершил восхождение на местную гору»
- Я случайно научила собаку искать кофе. Мы с ней часто на утренних прогулках заходили в кофейни, где обычно брали и ей что-то, что ей можно. Потом она начала на привычных маршрутах заворачивать в кофейни. Потом она в новых местах стала заворачивать в кофейни. Сегодня мы увидели мужчину с кофе, такой аромат был, что я подумала: «Мужик, ну где ты в 7 утра в выходной взял кофе? Я тоже хочу». А псица нос навострила и через 5 минут привела меня туда, где был добыт кофе.
- У нас кот был, который уходил утром гулять, вечером приходил и ел за троих. Думали, ну гулял весь день, голодный. Несколько раз обращали внимание, что лапы чистые, хотя на улице дождь. Не придали значения, вдруг по подвалу шляется. Через время узнали, что он уже месяца 3 как, утром выходил, поднимался к соседке, весь день у нее ел и спал, потом домой приходил, типа голодный и уставший. Опять ел и спать заваливался.
«Боже мой! Нас везут гулять!»
- Периодически моя собака ловит рандомные эпизоды гиперфиксации. Так, последнюю неделю она влюблена в мужчину, высаживающего и ухаживающего за цветами на территории музыкальной школы, находящейся у меня во дворе. Каждая утренняя прогулка обозначена пятиминутным лежанием на асфальте и пристальным за ним наблюдением. Пока она на него не насмотрится, дальше мы не гуляем. Женщины создания удивительные все же.
- Мой пес, будучи няшным щеночком, в наших прогулках по пруду, научился выпрашивать у рыбаков, которые там сидят рыбачат, рыбешек. С моего согласия они ему давали чебачков, окуньков. И вот, он подрос, стал увереннее. Теперь он просто лезет в ящик к рыбаку и лопает оттуда всю рыбу, пока не наестся, а на рыбака не обращает особого внимания. Уже несколько раз попадали в такую неудобную ситуацию и теперь там не гуляем. А чему плохому научилась ваша собака?
У моих родителей немка один раз гопнула мужиков на рюмку коньяка и бутерброд. У нас была большая частная территория на краю города, но огорожена была не вся. Банально денег на забор не было. Собака несколько раз в день выходила на обход. Проверяла сад, огороды, картофельные поля (тогда было голодно, люди постоянно воровали урожай). И во время такого обхода нашла мужчин, которые у нашего огорода за домом решили пикник организовать. Никого не обидела, но в процессе досмотра опрокинула рюмку. Как хорошая девочка решила "убрать" за собой. И слизала коньяк. Потом хапнула бутер с салом и позвала хозяина. Папа вышел, оценил ситуацию, извинился. Мужчины расслабились, посмеялись. Но решили перенести место употребления подальше. 😅
