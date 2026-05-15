17 светлых историй и фото о питомцах, прогулки с которыми согревают лучше майского солнца

У моих родителей немка один раз гопнула мужиков на рюмку коньяка и бутерброд. У нас была большая частная территория на краю города, но огорожена была не вся. Банально денег на забор не было. Собака несколько раз в день выходила на обход. Проверяла сад, огороды, картофельные поля (тогда было голодно, люди постоянно воровали урожай). И во время такого обхода нашла мужчин, которые у нашего огорода за домом решили пикник организовать. Никого не обидела, но в процессе досмотра опрокинула рюмку. Как хорошая девочка решила "убрать" за собой. И слизала коньяк. Потом хапнула бутер с салом и позвала хозяина. Папа вышел, оценил ситуацию, извинился. Мужчины расслабились, посмеялись. Но решили перенести место употребления подальше. 😅