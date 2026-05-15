15+ зарисовок с запахом мокрой доски и мела, которые напомнят о том, какой школа была 30 лет назад

Школа, школа... Мы так тяготились ею в детстве и юности, а сейчас так и хочется сесть за парту, поболтать с одноклассниками, записать число на полях тетради. Теперь в школе учатся уже наши дети (или даже внуки). И иногда диву даешься, насколько все изменилось.

Хоть способы обратить на себя внимание мальчика изменились, но суть все та же: школьная любовь — самая волнующая, нежная и незабываемая

AI-generated image Юля Ка только что Одежду у девочек на картинке надо местами поменять Ответить

Главное, что некоторые различия в поколениях воспринимаются легко и с юмором

День знаний, сынуля пошел в первый класс. После линейки пригласили родителей присутствовать на вводном уроке для первоклашек. Подготовленная презентация, игры... Дошло дело до загадок и вопросов о школе. Учительница: «Ребята, что нужно делать, когда звенит звонок?»

Ответ нескольких детей: «Ответить!» Современные дети. Смеялись все родители, включая учительницу, которая тоже не ожидала такого ответа. © Карамель / VK

Учитель должен соответствовать чьим-то ожиданиям? Только не теперь. Педагоги свободны как в самовыражении, так и в способах провести отпуск

AI-generated image Мурра только что 30 лет назад не припомню что-то телефонов с фоточками. Ответить

Ох, сколько неловкости девочки испытывают в школе, когда учителю нужно сообщить о женских днях. К счастью, современные дети не видят в этом ничего такого

AI-generated image Jrmjayay только что Не, ну календарь отправлять - это уже перебор, можно же пометку поставить, что такая-то отпрашивалась по причине цикла. Если повторится раньше, чем через месяц, тогда вопросы... Ответить

Вам тоже не давали выбегать из-за парт, когда прозвенел звонок, потому что учитель еще не закончил? Современные школьники в курсе, что звонок как раз для них: покушать, сходить в туалет, отдохнуть

AI-generated image Sonata только что Никогда проблем не было с учителями из-за перемен. Ведь это в первую очередь отдых для учителя, его время! Ответить

Зубрежка, учебники, экзамены — и золотая медаль, которая потом оказывается никому не нужна. Очень важно, чтобы у ребенка были детство и юность, а не сплошная учеба

AI-generated image Alena только что С Андреем я уже нагулялась... Ответить

Вы тоже чувствуете этот запах, когда слышите «школьная столовая»? Сейчас дети спокойно берут еду из автоматов, а мы мчали на всех порах за лучшей пиццей на свете

AI-generated image Alena только что В школах запрещена продажа чипсов и газировки. Ответить

Дни возвращения в прошлое — это не такая уж и плохая идея для современных школьников

Мама попросила меня забрать младшую сестру со школы. Я с не большим желанием согласилась помочь, но мне было противно возвращаться в место, где я провела десять лет. Стою, жду сестру у входа в школу и наблюдаю за детьми. Некоторые играют в классики, некоторые на скакалке прыгают, некоторые в резиночки играют! Я была приятно удивлена, ведь думала, что все эти развлечения остались в прошлом. Мне казалось, что современные дети умеют только в телефонах сидеть. А потом пришла моя младшая сестра и объяснила мне, что это просто сегодня у них день возвращения в прошлое, где они изучают то, чем занимались еще их родители. © Карамель / VK Ёжик в авокадо только что Я, когда захожу в школу, странно себя чувствую. Сейчас все очень высокие, а я маленькая. Странное ощущение, как будто снова в пятом классе) Ответить

А вам пригодились уроки по каллиграфии? Я настолько редко пишу от руки, что порой совсем забываю, как это делается. Получается, учителя зазря требовали переписывать работы, если почерк некрасивый

AI-generated image Alena только что Стихи только от руки можно записать, потому что надо быстро, пропуская буквы, сокращая, чтобы успеть... Ответить

Как говорится — современные проблемы... должны входить в школьную программу

Я не знаю, чему учат в современной школе, но на днях открыла прошлогоднюю тетрадку девятилетнего брата, на странице, где нетвердой детской рукой было выведено: «Коммерческую тайну можно продать».

© Подслушано / VK Ольга Курпякова только что Будущий коммерсант растёт. Ответить

У каждого поколения свои «приколы». Но с другой стороны — так ведь даже интереснее

Работаю учителем в школе. Удивляет одно: современные дети, даже старшего школьного возраста, не понимают время на циферблате обычных часов. Не понимают, когда скажешь, например, полдевятого. Они разбираются только в электронных цифрах на мобильнике. Во время написания какой-нибудь работы поднимают головы и поминутно спрашивают: «Сколько еще времени у нас осталось?» Показываю на круглые часы на стене, а они пожимают плечами: «Мы в таких часах не разбираемся». Странно так. © Подслушано / VK Alena только что Вот странный учитель, видит, что дети не разбираются, так научи! Ответить

Чего с дневниками только не делали: выбрасывали, проливали на них чай, «отдавали» собаке. И ведь работало же. Сейчас так не получится — каждый родитель за 5 секунд может узнать, что там у дитятки в школе

AI-generated image tama только что Я после уроков фото с доски отправляю в родительский чат, а вот дневник заполняю ближе к ночи. А ещё у меня есть школьные дневники, дети пишут задания, а я - замечания и ставлю оценки. Ответить

Да, уж, менять дневники можно было бесконечно долго

Мой брат в школе не очень хорошо учился, много прогуливал, мог нахулиганить. И каждый раз, когда в дневник ставили двойку или писали замечание, то он его «терял» и заводил новый. И так у него за год могло быть дневников больше, чем пальцев на руках. И как мне жалко современных учеников после появления электронного дневника. Больше не спрячешь ничего. © Подслушано / VK Alex Alex только что А может не жалеть нужно, "что ничего теперь не утаишь", а ходить на все уроки, не прогуливать?? Ответить

Школьный дресс-код — неприятная штука, особенно для тех, кто хотел бы выделяться. Но не сегодня. Официально-деловой наряд у ученика сейчас вызовет больше вопросов, чем свободная форма

AI-generated image Ёжик в авокадо только что Интересно. Сейчас не везде в России в школах форма?

У нас в городе форма, никакой "свободной". В разных школах, правда, дресс-код разный. Ответить

А ваши родители тоже беспрекословно верили учителю? Сегодня каждая мама понимает — она не враг своему ребенку, и в конфликтной ситуации нужно выслушать все стороны

AI-generated image Ёжик в авокадо только что О господи. Подход. Всё-таки подход-это должно быть, по идее, при индивидуальных занятиях. Отдельно оплаченных. Сколько сейчас требований к учителям, это печально. Ответить

А помните, как мы красились и наряжались на школьные дискотеки? Каблуки, платье, кудряшки. Танцевать было сложно, но мы старались как могли. А современным детям и стараться не надо — если нужно, они и в пижаме пойдут

AI-generated image Элина Че только что я вас умоляю!! Соседкам 11 и 12 лет. Младшая из семьи "дамочек" - она делает полный мейк-ап, включая тоналку, консилер и прочие замазюки уже год, про маникюры\педикюры вообще молчу. Летом даже ресницы накладные носила. Она же подбивает старшую на макияж. А она красивая невероятно сама по себе - качество кожи идеальное, ресницы длинные и черные. В последнее время провожу с ней беседы на тему что ей стоит красить, а что накрасить - только испортить. Ответить

А по чему в школе больше скучаете вы? Поделитесь в комментариях.