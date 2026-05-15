15+ зарисовок с запахом мокрой доски и мела, которые напомнят о том, какой школа была 30 лет назад
Школа, школа... Мы так тяготились ею в детстве и юности, а сейчас так и хочется сесть за парту, поболтать с одноклассниками, записать число на полях тетради. Теперь в школе учатся уже наши дети (или даже внуки). И иногда диву даешься, насколько все изменилось.
Хоть способы обратить на себя внимание мальчика изменились, но суть все та же: школьная любовь — самая волнующая, нежная и незабываемая
Главное, что некоторые различия в поколениях воспринимаются легко и с юмором
День знаний, сынуля пошел в первый класс. После линейки пригласили родителей присутствовать на вводном уроке для первоклашек. Подготовленная презентация, игры... Дошло дело до загадок и вопросов о школе. Учительница: «Ребята, что нужно делать, когда звенит звонок?»
Ответ нескольких детей: «Ответить!» Современные дети. Смеялись все родители, включая учительницу, которая тоже не ожидала такого ответа.
Учитель должен соответствовать чьим-то ожиданиям? Только не теперь. Педагоги свободны как в самовыражении, так и в способах провести отпуск
Ох, сколько неловкости девочки испытывают в школе, когда учителю нужно сообщить о женских днях. К счастью, современные дети не видят в этом ничего такого
Не, ну календарь отправлять - это уже перебор, можно же пометку поставить, что такая-то отпрашивалась по причине цикла. Если повторится раньше, чем через месяц, тогда вопросы...
Вам тоже не давали выбегать из-за парт, когда прозвенел звонок, потому что учитель еще не закончил? Современные школьники в курсе, что звонок как раз для них: покушать, сходить в туалет, отдохнуть
Никогда проблем не было с учителями из-за перемен. Ведь это в первую очередь отдых для учителя, его время!
Зубрежка, учебники, экзамены — и золотая медаль, которая потом оказывается никому не нужна. Очень важно, чтобы у ребенка были детство и юность, а не сплошная учеба
Вы тоже чувствуете этот запах, когда слышите «школьная столовая»? Сейчас дети спокойно берут еду из автоматов, а мы мчали на всех порах за лучшей пиццей на свете
Дни возвращения в прошлое — это не такая уж и плохая идея для современных школьников
Мама попросила меня забрать младшую сестру со школы. Я с не большим желанием согласилась помочь, но мне было противно возвращаться в место, где я провела десять лет. Стою, жду сестру у входа в школу и наблюдаю за детьми. Некоторые играют в классики, некоторые на скакалке прыгают, некоторые в резиночки играют! Я была приятно удивлена, ведь думала, что все эти развлечения остались в прошлом. Мне казалось, что современные дети умеют только в телефонах сидеть. А потом пришла моя младшая сестра и объяснила мне, что это просто сегодня у них день возвращения в прошлое, где они изучают то, чем занимались еще их родители.
Я, когда захожу в школу, странно себя чувствую. Сейчас все очень высокие, а я маленькая. Странное ощущение, как будто снова в пятом классе)
А вам пригодились уроки по каллиграфии? Я настолько редко пишу от руки, что порой совсем забываю, как это делается. Получается, учителя зазря требовали переписывать работы, если почерк некрасивый
Стихи только от руки можно записать, потому что надо быстро, пропуская буквы, сокращая, чтобы успеть...
Как говорится — современные проблемы... должны входить в школьную программу
- Я не знаю, чему учат в современной школе, но на днях открыла прошлогоднюю тетрадку девятилетнего брата, на странице, где нетвердой детской рукой было выведено: «Коммерческую тайну можно продать».
У каждого поколения свои «приколы». Но с другой стороны — так ведь даже интереснее
Работаю учителем в школе. Удивляет одно: современные дети, даже старшего школьного возраста, не понимают время на циферблате обычных часов. Не понимают, когда скажешь, например, полдевятого. Они разбираются только в электронных цифрах на мобильнике. Во время написания какой-нибудь работы поднимают головы и поминутно спрашивают: «Сколько еще времени у нас осталось?» Показываю на круглые часы на стене, а они пожимают плечами: «Мы в таких часах не разбираемся». Странно так.
Чего с дневниками только не делали: выбрасывали, проливали на них чай, «отдавали» собаке. И ведь работало же. Сейчас так не получится — каждый родитель за 5 секунд может узнать, что там у дитятки в школе
Я после уроков фото с доски отправляю в родительский чат, а вот дневник заполняю ближе к ночи. А ещё у меня есть школьные дневники, дети пишут задания, а я - замечания и ставлю оценки.
Да, уж, менять дневники можно было бесконечно долго
Мой брат в школе не очень хорошо учился, много прогуливал, мог нахулиганить. И каждый раз, когда в дневник ставили двойку или писали замечание, то он его «терял» и заводил новый. И так у него за год могло быть дневников больше, чем пальцев на руках. И как мне жалко современных учеников после появления электронного дневника. Больше не спрячешь ничего.
А может не жалеть нужно, "что ничего теперь не утаишь", а ходить на все уроки, не прогуливать??
Школьный дресс-код — неприятная штука, особенно для тех, кто хотел бы выделяться. Но не сегодня. Официально-деловой наряд у ученика сейчас вызовет больше вопросов, чем свободная форма
Интересно. Сейчас не везде в России в школах форма?
У нас в городе форма, никакой "свободной". В разных школах, правда, дресс-код разный.
А ваши родители тоже беспрекословно верили учителю? Сегодня каждая мама понимает — она не враг своему ребенку, и в конфликтной ситуации нужно выслушать все стороны
О господи. Подход. Всё-таки подход-это должно быть, по идее, при индивидуальных занятиях. Отдельно оплаченных. Сколько сейчас требований к учителям, это печально.
А помните, как мы красились и наряжались на школьные дискотеки? Каблуки, платье, кудряшки. Танцевать было сложно, но мы старались как могли. А современным детям и стараться не надо — если нужно, они и в пижаме пойдут
я вас умоляю!! Соседкам 11 и 12 лет. Младшая из семьи "дамочек" - она делает полный мейк-ап, включая тоналку, консилер и прочие замазюки уже год, про маникюры\педикюры вообще молчу. Летом даже ресницы накладные носила. Она же подбивает старшую на макияж. А она красивая невероятно сама по себе - качество кожи идеальное, ресницы длинные и черные. В последнее время провожу с ней беседы на тему что ей стоит красить, а что накрасить - только испортить.
А по чему в школе больше скучаете вы?
Комментарии
мне школа никогда не нравилась. я интроверт и куча людей для меня не комильфо . как хорошо современным школьникам, можно на дистант уйти и проблем нет