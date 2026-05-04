15 светлых историй о школе и универе — с запахом тетрадей, смехом и маленькими радостями
Бывает, приятно окунуться в теплые школьные деньки. Вспомнить своих смешных одноклассников, экстравагантных преподов. А сколько эмоций вызывают истории о сдаче зачетов и экзаменов! И даже если учителя нагружали домашкой, а билеты приходилось зубрить ночью, все равно эти воспоминания являются нашим уникальным опытом. Так что времена учебы — эта та пора, когда была много добрых и светлых историй, а за партами звучал смех.
- У нас в классе был один парень, Санек. На Санька учителя махнули на него рукой еще в 6-м классе. И вот устроили мы встречу выпускников в новом ресторане, который только открылся у нас в городе. Все собрались, а его не позвали. Сидим мы все такие красивые, обсуждаем, кто где устроился, и тут в ресторан заходит Санек. Все замолчали. А он спокойно так идет к нам и заявляет: «Приятного вечера, ребята. Угощение за мой счет». Думаю, ну, приколист! Мы в ступоре, а официант кланяется и говорит нам: «Это вообще-то его ресторан».
- Я училась в лицее, был у меня одноклассник, Миша. Он был фанатом «Арии» и «Нирваны». И как истинный рокер, ходил с волосами до плеч. Ох как это не нравилось нашей директрисе! Она говорила: «Миша, ты же лицеист!» Но Миша был непреклонен и не стригся. Мы все восхищались им. Тогда директриса решила вызвать в школу папу Миши для серьезного разговора. И вот открывается дверь в учительскую и входит колоритный мужчина — в косухе и с волосами до лопаток. Миша-то в батю музыкант. Директриса аж язык проглотила. Как вы понимаете, Миша так и не подстригся.
Ой, на эту тему рекомендую всем мультфильм Метал фэмили. Только там самая эпичная это мама)
А вы помните свое 1 сентября?
- Философия, зачет. Я ничего не знаю, но морально готовлюсь идти отвечать. И тут соседка по парте вскакивает, берет зачетку и идет к преподу. Я вытаращилась: она ж зачетки перепутала и мою схватила! Думаю, ой, что сейчас будет! А препод спросил однокурсницу, похвалил и поставил зачет. Короче, он подмены не заметил. Соседка села за парту и сама поняла, что случилось. Я шепотом ей: «Ой блин, что делать-то?» Она: «Не парься, дождемся, когда все сдадут». И вот уже все зачет сдали, мы с ней подходим и объясняем преподу ситуацию. Я думала, он ругаться будет, а он пощипал подбородок и говорит: «Ну, ладно, я сегодня добрый. Раз поставил — то поставил». И просто в зачетке соседки расписался и отпустил нас. Вот мне повезло!
Уж и вправду странно. Выдумано наверное. И ещё, может и другое поколение, но у нас по философии был экзамен, а не зачёт
- Мой папа рассказывал: задали ему в школе подготовить загадку на тему географии. Он подготовил! Какой зверь всегда бежит и никогда не останавливается? Ответ: река Тигр. Так вот, ему поставили двойку, потому что «нет такой реки, есть Тибр».
- Маленькая дочь пришла как-то домой довольная. Успешно сдала свою первую контрольную по математике. Готовлю ей поесть и слышу какой-то странный звук в коридоре. Подхожу, открываю ее портфель, а оттуда вылетает кот! Я в шоке, кот в шоке, а дочь смотрит и с чувством вины объясняет: «Это я его взяла перед контрольной. Гладила и успокаивалась, чтобы сдать спокойно!» Кота успокоила, покормила, вымыла. Оставили себе. Прижился хорошо.
«Фотограф пришел в школу и сказал, что есть 2 варианта фото: на фоне неба с какими-то листьями и „Бумер“! Я, в общем, долго не думал»
- В универе готовились с друзьями к экзамену по психологии. Один конспект на четверых, читаем вслух по очереди. Уже часа 4 утра, мы уставшие, на тонне кофе. Тема про подростков. И вдруг я слышу: «Про Баралей». Я останавливаю читающую и прошу повторить. Она опять: «Про Баралей». Я понять не могу, кто такой Баралей? И почему я на 4-м курсе еще не знаю такого психолога? Оказалось, «проба ролей». На этом моменте мы поняли, что больше мы уже не усвоим, и пошли спать. Кстати, сдали все на «хорошо» и «отлично».
- В школе все свободное время с пацанами проводили на школьном дворе. Обустроили себе футбольное поле с импровизированными воротами и гоняли мяч. Каждую перемену торчали там и с нетерпением ждали конца уроков.
Однажды завуч вышел к нам и с улыбкой спросил: «Вот я не пойму. Вы тут столько торчите, вечно бегаете за этим мячом. Неужели вам так нравится этот двор, что вы хоть целый день бы тут торчали?» Мы хором ответили, что да. На следующий день каждому из нас выдали по метле и отправили на субботник, подметать и убирать горячо любимый двор. Кажется, нас неправильно поняли.
- Будучи семиклассницей, замещала учительницу начальных классов (кто помнит, была такая практика в школых). Но должен был присутствовать один из родителей. Идет урок. Надо распределить по двум столбикам одушевленные и неодушевленные предметы. Вопросы, соответственно, «кто, что». Слово «воробей», по мнению этого взрослого, надо было отнести к неодушевленным предметам, так как воробей не приносит пользы обществу.
«Сегодня дарила первоклашкам радость, была Снегурочкой на утреннике в своей школе, кстати, я в 9 классе»
- На уроке химии опоздавшую одноклассницу учительница ехидно спросила: «Расскажи, Снегурочка, где была?» Я с задней парты во весь голос: «За тобою бегала, Дед Мороз!» Выгнала меня из класса. До сих пор смеемся, встречаясь с одноклассниками.
У нас веселее было. Географичка орёт
-Я вам устрою-и не договорив фразы её на автомате перебивает одноклассник
-Варфаламеевскую ночь. - все ржут.
-я не Варфаломеева, я Фаломеева.-смех дальше стоит
-Прекратить смеяться. Вы меня ещё не знаете, но скоро узнаете. -
-Сказал поручик Дуб, бравому солдату Швейку.это уже сказал я цитату из произведения Гашека. Пришлось следовать к директору.
- С одной девочкой в универе вышел спор из-за фразы «Кануть в Лету». Я объясняла, что Лета — это река в мифологии. Она говорила, что это, мол, прошло много лет. Решили спросить педагога, на что она ответила: «Я не знаю такого выражения. Вы обе не правы».
Вот именно тогда я стала понимать, что возраст и статус педагога не доказывает образованность.
У нас в деревенской школе директор и завуч, филологи. И вот: кануть в лето, капюра, штафетник, до белого колена, летать в облаках. И не только
А я приезжая, хоть и давно. Тоже зам, но математик. У меня родители с высшим образованием и городские. Я грамотная, иногда даже граммар-наци🤣
Исправлять их бесполезно
- Заселился я в общагу, радостный, с чемоданом, с мечтами о студенческой жизни и тихом соседе. Открываю дверь — сидит чел, кидает взгляд и такой: «О, ты, походу, Макс... Я Костя». И тут меня как током — я этого Костю по фоткам знал. Это бывший моей девушки. Тот самый, про которого она говорила «ничего серьезного». Ага, конечно.
Взял себя в руки, пожал ему руку. Сначала было дико неловко, но потом, знаете, как-то по-человечески вышло. Посидели как-то ночью, поговорили о жизни. Угар в том, что мы с ним в итоге реально сдружились. А на нее оба забили. Так что я нашел друга. Жизнь вообще непредсказуема.
- 1980 год. Младшие классы. Классная: «Что означает слово „спортсмен“? Это значит „спортивная смена“, те, кто приходят на смену нашим великим чемпионам». Офигевший мелкий я (рано знакомый с английским языком): «Нет, это происходит от английских слов „sport“ и „man“ — то есть, человек, который занимается спортом». Классная, снисходительно: «Садись, глупый еще, ничего не понимаешь».
А каким был ваш последний звонок?
Похожая фотка есть с последнего звонка, только мы там втроем с подругами)
- В одной из школ в небольшом городе Сибири, году так в 2000-м, шли предновогодние утренники. Все как обычно: дети в костюмах, хороводы и наш любимый учитель по пению на аккордеоне наяривает песенки. Все шло хорошо, но дошло до песенки:
«Отойди, отойди и на елку посмотри-и-и-и...
Там звезда, там звезда...»
Оп. Пауза. Все смотрят, а звезды нет.
«Там вчера-а-а была-а-а звезда».
Мы, дети, конечно, не поняли ничего, но учителя посмеялись.
- До 8-го класса я училась в обычной школе. Среди моих одноклассников считалась белой вороной, потому что любила книжки, к примеру, «Гарри Поттера». Но потом я поменяла школу и попала в совершенно необыкновенный класс. Там быо один мальчик, который обожал «Властелина колец» и так интересно про него рассказывал, что половина класса взялась читать книгу. Мы обсуждали Арагорна и Арвен на переменках, спорили об обычаях гномов. Вот так вышло, что я попала в класс книжных червей — к своим.
- В школе была у меня одноклассница, с которой мы никак не могли поладить. В конце выпускного пересеклись во время провожания рассвета, переглянулись, уверенные, что никогда больше не увидимся. Ага, конечно. Спустя несколько лет случайно встретились на дне рождения общего друга. Слово за слово, разговорились, посмеялись. Потом еще раз встретились, потом как-то гулять пошли, а потом раз — и свадьба. Уже семь лет вместе. Вот так жизнь прикольно выворачивает.
А какие у вас воспоминая со школьной и институтской скамьи?
Когда я училась в школе, нас конкретно задалбывали обязательной сменкой, причем даже в сухую погоду в мае или начале сентября.
Мальчики приносили в качестве второй обуви кроссовки (тогдашние, на черной резине, адидасы стоили дорого и были не у всех).
Как-то завучиху накрыла маразматическая идея, что от кроссовок остаются черные следы на зеленом линолеуме в коридорах (он был жирный и вонючий на редкость).
Предложили принести домашние тапочки для сменной обуви.
И тогда парни из нашего класса сговорились и купили в ближней галантерее "Буревестник" клетчатые стариковские шлепанцы и ходили в них целый учебный день, волоча ноги.
После этого никаких претензий k любой сменной обуви уже не было.
/искренне ненавижу свою бывшую школу - номер 51 Приволжского р-на г.Казани/