15 светлых историй о школе и универе — с запахом тетрадей, смехом и маленькими радостями

Когда я училась в школе, нас конкретно задалбывали обязательной сменкой, причем даже в сухую погоду в мае или начале сентября.

Мальчики приносили в качестве второй обуви кроссовки (тогдашние, на черной резине, адидасы стоили дорого и были не у всех).

Как-то завучиху накрыла маразматическая идея, что от кроссовок остаются черные следы на зеленом линолеуме в коридорах (он был жирный и вонючий на редкость).

Предложили принести домашние тапочки для сменной обуви.

И тогда парни из нашего класса сговорились и купили в ближней галантерее "Буревестник" клетчатые стариковские шлепанцы и ходили в них целый учебный день, волоча ноги.

После этого никаких претензий k любой сменной обуви уже не было.

😖☹️🫤🤬😠

/искренне ненавижу свою бывшую школу - номер 51 Приволжского р-на г.Казани/