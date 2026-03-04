17 историй о гостях, про которых потом еще долго вспоминали всей семьей

Есть такие, поверьте. Ко мне подруга с малышом приходила в гости, так ребенок любил все дверцы шкафчиков открывать и оттуда всё скидывать на пол, подруга хохотала, а на мою просьбу угомонить сына она сказала- онжеребенок!!! Подумаешь, ну пошалил немного.....Потом долго удивлялась, что не зову их в гости. Если бы моя маленькая дочь пошла хозяйничать в чужой квартире, то не думаю, что оправдание, что онажеребенок сработало бы на других. Это просто отсутствие воспитания, я считаю.