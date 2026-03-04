Посторонние люди в доме, где есть маленький ребенок с ещё не окрепшей иммунной системой- такое себе удовольствие. Я бы всех выпроводила. Это мой малыш, мне его лечить, если что, и только я решаю, когда его показывать всем подряд.
17 историй о гостях, про которых потом еще долго вспоминали всей семьей
Есть два вида людей: одни с радостью ходят в гости и с удовольствием накрывают стол у себя дома, а другие каждый раз взвешивают, стоит ли открывать дверь. Кто-то однажды пережил внезапный визит родственников без предупреждения, а у кого-то друзья случайно увидели в спальне то, что планировалось держать подальше от чужих глаз. Но именно такие ситуации потом превращаются в живые семейные байки и повод улыбнуться спустя годы.
- Я разведена, есть сын 11 лет. Очень давно нравился мужчина, мы с ним встречались, но вот к более решительным действиям он не переходил. Решила пригласить его в гости, но в самый разгар вечера бывший муж вернул домой сына. В результате весь вечер мой новый гость играл с сыном в приставку, наворачивая домашние пирожки с молоком. И в последнее время он все чаще просит повторить такие посиделки, а недавно позвал меня и сына в парк аттракционов. Видимо, путь к сердцу мужчины лежит не только через желудок. Игрушки тоже неплохо работают. © Мамдаринка / VK
- Родственники со стороны мужа не предупредили нас о том, что едут в гости из другого города в составе девяти человек. Оказывается, они просто хотят посмотреть нашего 3-недельного ребенка. Поездку они планировали несколько месяцев, но как-то забыли предупредить. Муж сказал: «Поверь, проще принять всех у себя дома на день, чем потом ехать с малышом к ним. Пусть уж лучше так». В итоге все прошло хорошо, мы просто сидели и болтали, а ребенок спокойно спал. © Weird-Initiative9905 / Reddit
- Купили с мужем дом у моря, я сразу решила, что буду часто звать гостей и даже предусмотрела две отдельные гостевые комнаты с санузлом и отдельным входом. Муж думал, что я просто пошутила, мол, после первых же гостей пыл пропадет. Но я не шутила! Гости мне не доставляют проблем: помогают, покупают продукты, убирают за собой — одни плюсы. Я, наконец, со всеми пообщалась. Сама бы я не хотела ехать к подружке в Калугу, к двоюродному брату в Ленинградскую область или к троюродной сестре в Логойск. Но мужа напрягает постоянное присутствие людей в доме. Говорю: «Если не нравится, то не спускайся со второго этажа, все гостевые комнаты на первом, места достаточно». Не могу понять, почему он мои желания воспринимать отказывается. © Подслушано / Ideer
- 15 лет копила и вот свершилось: купила квартиру! Позвала на новоселье друзей. Ходят по комнатам, рассматривают. И тут слышу крик из спальни: «Олька, а ты свое белье специально разложила перед нами?» Я ошалела, ведь все убирала. Бегу в комнату, а там кот каким-то образом открыл шкафчик и повытаскивал мое белье, а сам спрятался в этот шкаф. Было неловко. Возможно, что кот мне так мужа найти пытается, не знаю.
- Приехала в столицу по делам, заодно везла подруге пакет. Она пишет: «Я на работе, муж откроет». Прихожу, дверь открывает взъерошенный мужик, а за ним какая-то женщина в халатике. Я от неожиданности захлопываю дверь и пишу подруге. А она спокойно: «Ой, я адрес неправильно написала. Номер квартиры другой». Я потом пришла по правильному адресу, а перед соседями подруга потом извинилась.
- Посадили мы как-то цветок в грунт, который свекровь привезла с дачи. Цветок зачах, но вместо него вылез сорняк. Хотела его выбросить, но старший сын воспротивился, мол, пусть хоть этот растет. Ладно, «сорняк» остался. Но вдруг от него стал исходить очень знакомый запах. Сын тут же обрадовался: «Это же помидор!» Томат вырос здоровым, на нем завязалось 5 маленьких зеленых помидорок. Но 4 завяли. А одна начала расти. Выросла чуть больше шарика для пинг-понга и начала медленно краснеть. Сыновья каждый день наблюдали за ее созреванием. Даже имя ей дали — Матильда. И вот Матильда созрела. Висит такая красивая, красная, спелая... Но очень маленькая. А нас 5 человек вместе с няней. На всех не поделишь. Тем более, младший уперся, мол, нашу Матильду есть нельзя, он с ней разговаривает! В общем, решили, что Матильда будет жить с нами, сколько сможет, пока сама не завянет. Неподалеку от нас жила моя коллега. Зашла она как-то ко мне со своим ребенком. Прошла в комнату, увидела Матильду и говорит: «Ой, сынок, смотри, какая помидорка! Кушай!» Не успели мы среагировать, как она сорвала Матильду и отдала ребенку. © Voyager / Dzen
Есть такие, поверьте. Ко мне подруга с малышом приходила в гости, так ребенок любил все дверцы шкафчиков открывать и оттуда всё скидывать на пол, подруга хохотала, а на мою просьбу угомонить сына она сказала- онжеребенок!!! Подумаешь, ну пошалил немного.....Потом долго удивлялась, что не зову их в гости. Если бы моя маленькая дочь пошла хозяйничать в чужой квартире, то не думаю, что оправдание, что онажеребенок сработало бы на других. Это просто отсутствие воспитания, я считаю.
- Свекровь рассказывала. Приехала она в воскресный день в гости. А любила она заявиться вечерком. Просидела у людей до двух ночи — по типу Винни-Пуха в гостях у кролика. Там еще семья была в однокомнатной квартире. Короче, в два часа ночи хозяева ей: «До свидания, нам завтра на работу!» Свекровь вышла, позвонила старшему сыну, чтобы забрал ее. Он приехал через час. Она потом еще хвалилась: «Ой, как я хорошо посидела, подышала воздухом». © Ирина Бабкина / ADME
- Приехал в гости друг мужа. Дом большой, места всем хватало. Три недели он жил, а детям — ни конфетки, ни пироженки. Еще периодически просил мужа побыть таксистом, это злило еще больше, так как мы совы, а ему надо было в город рано утром. Естественно, за бензин платили мы. Человек тот, надо сказать, очень небедный. Мне вроде и не жалко, но меня приучили к другому. Короче, я так устала с ним. Больше не приглашаем, а он не понимает, что случилось. © Вселенная / Dzen
- У моей золовки была приятельница, которой она много помогала, когда та была в бедственном положении. Потом та приятельница развила бизнес, стала жить в достатке. Постоянно хвасталась. И вот пришла она к золовке в гости в новую квартиру, рассмотрела там все и сказала: «Я бы запретила людям со старой мебелью въезжать в новые квартиры, навезут старье». © More Im / Dzen
Состоятельные люди изначально жадные и прижимистые, поэтому с ними нужно разговаривать конкретно: ему надо рано утром в город? Пусть вызывает себе такси, хочешь покушать? Закажи себе еду с доставкой.
- У меня был длительный больничный. Заскочили навестить сотрудницы с работы. Была зима, одна пришла в норковой шапке, которую положила в прихожей наверх. Вошли дамы в комнату, и эта, с норкой, согнала нашего сиамца с кресла и с гордостью сказала, что терпеть не может котов и они ее тоже. Когда коллеги стали уходить, у всех вещи и шапки были целы. А у той, что не любит кошек, шапка потеряла внешний вид — кот постарался. Прошло много лет. А она до сих пор даже не здоровается со мной. © К. Н. / Dzen
- Раньше мои дни рождения принадлежали школьным друзьям и родственникам. Какой это был «замечательный» праздник, думаю, все вы понимаете: встать пораньше, вылизать квартиру, закупить продукты, приготовить миллион блюд, сделать прическу и макияж. И после всего вышеперечисленного оставаться бодрой, чтобы развлекать весь вечер гостей.
Решила отметить праздник по моему сценарию: встать, когда хочется, не наряжаться, сходить в магазин за вкусняшками. Красота! Если бы не одно но... Школьные подруги решили, что это не дело зажимать свой день рождения, и осчастливили меня звонком со словами: «Привет, с праздником, ставь чайник, мы торт купили и через десять минут будем у тебя!» Сразу говорю, что не жду гостей. Слышу звонок в дверь. Я, конечно, в шоке от такой навязчивости и делаю вид, что меня нет. Потом еще звонок и еще. И так минут 10 без остановки. Потом посыпалось на телефон: «А что ты дверь не открываешь? Мы вот точно уверены, что ты дома. Открывай уже! Мы же торт принесли! Ну все, мы на тебя обиделись!» © witchskitty / Pikabu
Припёрлись друзяжки, когда вам не надо? Говорите, что Днюху празднуете в кафешке, и при этом каждый платит за себя сам! Как бабка отшепчет впрок так являться)
- Было это в начале 80-х годов. Мама с папой и я жили в коммунальной квартире. И вот стали к нам наезжать гости. Летом стабильно 2 недели жили у нас тетя Валя и дядя Паша. Мама привечала, папа организовывал культурную программу. А потом сели как-то родители и стали выяснять кто это вообще такие? Чьи родственники? Оказалось, что эта тетенька — соседка маминой подруги по деревне. © koshkayokosha / Pikabu
- Был у моей мамы ужасно смешной друг. Он помогал нам с компьютером в те далекие времена, когда они только начали появляться у обычных людей дома. Делал, получал вознаграждение за работу, но не уходил. Вот реально человек не умел попрощаться вовремя. Он сидел, пил чай, разговаривал. Даже когда родители уже начинали расправлять диван, так как время шло уже к полуночи, он все также сидел на кресле и просто наблюдал за всем этим. Когда он уходил, мы все дружно смеялись, что он все-таки догадался. © Lora7Palmer / Pikabu
- Муж по образованию — повар. По специальности не работает, но дома готовит часто. Недавно в гости свекровь заходила, и он приготовил к ее приходу ужин. Всю трапезу эта женщина ворчала: «Это пересолено, это недосолено, жирно, невкусно». Благоверный мой сидел чуть ли не со слезами на глазах, видно, что обидно, старался же. Да и не в первый раз она его стряпню ест, все хорошо было раньше. А в конце она выдала: «Ну что, теперь понял, каково мне было? Все детство в тебя и куска не впихнешь, все у тебя было „нивкусна“. Теперь-то мне полегчало». © Мамдаринка / VK
- Мужик с семьей переехал жить в столицу. И вдруг ему позвонил бывший коллега и напросился в гости. Мол, никогда у вас не был, хочу в отпуске недельку побродить. Короче, хозяин от неожиданности не придумал, как отказать. Утром отпросился с работы, встретил знакомого, отвез домой, выдал ключи от квартиры (дома же никого нет — жена на работе, сын в детском саду) и убежал обратно. Вечером они с женой накрыли гостю стол, посидели, повспоминали. А гость, расслабившись, задал вопрос: «А что это у вас нигде деньги не лежат? Не доверяете, что ли?» Вот тут хозяин и обалдел. Он бывшего коллегу не выгнал, ибо человек мягкий и неконфликтный. Но осадочек-то остался. © Igor2018 / Pikabu
- Когда я переехал в свою квартиру, мама и папа два выходных подряд помогали мне с покраской комнат. Но в их глазах помощь мне с моим же жильем оказалась равна приглашению в гости в любое время. Три недели спустя они стали появляться каждый вечер без предупреждения. С ними всегда приходил кто-то из их друзей. Я и так уставал на работе, почему бы не оставить меня в покое? Но нет, это продолжалось, несмотря на мои прямые намеки на то, что нужно дать человеку личное пространство. И вот однажды мне позвонила моя тогдашняя девушка, которая осталась у меня ночевать, и сказала, что мои родители сейчас на кухне, и она понятия не имеет, что делать. Оказалось, что папа с мамой зашли через черный ход, пока я был на работе. Моя девушка тогда еще даже не была с ними знакома. Я тут же прибежал домой и спросил, что они тут делают. Родители посмотрели на меня с искренним недоумением. Пришлось сменить замки. © Reddit
- Племяннику заказали торт в виде машинки из мастики. В день рождения пока ездили на рынок, пришла родственница и отрезала половину торта. Все выпали в осадок, а она взяла, да и ляпнула: «Но меня же на дне рождения не будет». Пришлось ехать за другим тортом. Класс! © Виктория Виктторовна / Dzen
Гости приходят и уходят, а истории о них еще долго кочуют из разговора в разговор. И зачастую это не просто интриги и сплетни, а уютные посиделки, которые надолго остаются в памяти. Наверняка и у вас есть занятная история о том, как вы сходили в гости или же сами кого-то пригласили. С радостью почитаем и обсудим в комментариях.
Если честно понять не могу- с чего вдруг не друзья а так- седьмая вода на киселе решают из вашей квартиры сделать бесплатную гостиницу? Слабо сказать- у меня никто даром не живёт?