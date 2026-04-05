Читала однажды письмо от папы больного ребенка в популярной газете. Родилась девочка с ДЦП, роды в Новый Год вместо отмечавших праздник врачей принимали фельдшер с санитаркой. Ребенок в четыре года мог только ходить после курсов массажа, мама научилась. А деньги за две проданные в Новосибирске квартиры ушли впустую на лечение у московских врачей.
В конце-концов один профессор сказал им правду, что всё, чего они смогут добиться, они сделают своими руками- массаж в первую очередь.
Когда они вернулись из Москвы к теще, то напрасно прошли ещё лечение у местного экстрасенса по настоянию тёщи.
Потом отцу ребенка пришло в голову, что всё происшедшее напоминает расплату за их грехи - семья была состоятельной и не без изъянов.
Они покаялись за прошлое вместе с женой, в том числе друг перед другом. После чего он вспомнил про голодание на одной воде в течение 16 дней- у него тогда прошла серьезная болезнь, а жена избавилась от женских проблем.
Тогда они стали постепенно вводить ребенка в длительное голодание, начиная с одного дня. Теща их называла мучителями, но во всём помогала.
Когда дочка прошла голодание в восемь дней, у неё появилось чувство юмора, она стала понимать их шутки и шутить сама.
После голодания в 16 дней у неё прошел главный симптом болезни - умственная неполноценность.
На момент написания письма в газету она отлично училась в седьмом классе, бегала утром по улице по сорок минут и ходила плавать в бассейн.
Так закончилась ошибка врачей.
19 историй из отпуска, которые бодрят сильнее морских брызг в жаркий полдень
Идти босыми ногами по мокрому песку, слушая шум волн и крики чаек — вот она мечта об идеальном отпуске для многих людей. Другие предпочитают изучать древние города, третьи — взбираться в горы. Но практически каждый, отправляясь в путешествие, жаждет радости, беззаботности и ярких эмоций. Герои нашей статьи поехали в отпуск, чтобы отдохнуть, а вернулись с полными чемоданами впечатлений.
- Поехала в первый раз отдыхать одна, 19 лет мне было. Естественно, не рассчитала деньги, а отель был без питания. Все есть: море есть, пляж есть, я есть, а еды нет. И не будет ближайшие дня три. Лежу, значит, загораю, животом урчу. Думаю: «Я затупила, конечно, но что же мне делать?» И тут ноги что-то касается. На меня буквально упала купюра, которой мне хватило, чтобы нормально пожить эти три дня. Прямо почувствовала эту вселенскую помощь!
- Были в Египте, поехали кататься на квадриках по пустыне. На обед остановились в бедуинской деревне. Фото на верблюде — $ 2. Мы с подружкой залезли, сфоткались, и тут нам говорят: «Чтобы слезть, платите по $ 20 каждая!» Но эти хитрецы не учли, что мы умеем управлять этим самым кораблем пустыни и арабский знаем — нас в Тунисе научили (там была обзорная экскурсия в Сахару, и всю группу обучали навыкам «управления верблюдом»). Поэтому мы усмехнулись, дали верблюду нужную команду, он послушно опустился на колени, мы спокойно слезли и с гордым видом удалились пить кофе. Правда, $ 2, которые изначально просили, все же заплатили.
Это известная байка о верблюдах, удивительно, как вообще кто-то на это ведется
«Рост моей жены — 155 см, а мой — 2 метра. Вот как смотрятся на нас стандартные халаты в отелях»
- Моя мама уехала на двухнедельный отдых в Италию со своей подругой. Каждый день присылала фото, и каждый день был снимок из одного и того же заведения. Я не могла поверить, что маме настолько там понравилось и она решила ходить туда каждый день, потому что мама из тех, кто постоянно в поисках нового во всех сферах жизни. В какой-то день я не сдержалась и спросила, в чем причина. Мама призналась, что это просто любимое кафе ее любимого то ли актера, то ли певца, и у нее есть надежда встретить его там. Шансы у мамы были минимальные, но этой чудо-женщине повезло, и она реально встретила своего кумира!
- Моя коллега со смехом рассказала, как ее соседи по подъезду летали в Турцию. Сосед — сантехник. Ну и, конечно же, в номере у них с женой сломался унитаз. Мужик решил, что он в отпуске, пусть турки сами все чинят. В общем, когда в ним в номер пришли седьмой раз (предыдущие 6 попыток починить белого друга были безрезультатны), мужик сдался, встал с кровати, отодвинул местного турецкого мастера, повозился и вуаля — все работает! На ресепшене отеля ему до конца отпуска улыбались и лично по имени с ним здоровались. И вот пока коллега в красках рассказывала про реакцию и выдержку нашего сантехника на каждую попытку ремонта, мы в кабинете хохотали до слез. Эта история стала нашим анекдотом!
Да сколько раз знакомый араб из института говорил про качество наших товаров, что его русские кроссовки он носил несколько лет и ничего с ними не стало. А радиоприемник колотил кулаком, всё работает. Мы не ценим наших специалистов и покупаем за границей от шмоток до техники.
«В Шарм-эш-Шейхе у нас в номере убирался мужчина. За $1 и маленькую шоколадку „Аленка“ в день он наводил идеальную чистоту и еще всякое из полотенец складывал»
Мы в Турции отдыхали, а дочь с собой притащила своих любимых игрушечных енота и зайца, она только с ними спала. И во время уборки их постоянно выкладывали так, как будто они живые, то они в ящике стола застряли, то на подушках спали, умора
- В 2012 году улетели с женой на недельку в Египет. Отель 3 звезды. Отзывы были не очень хорошие, но мы молодые, заводные — решили: рискнем. Нам же номер нужен только чтобы переночевать. Заселение, дают номер, а там прямо разруха и бойлер каждые 20 секунд делает «ух-ух» . Идем на ресепшен. Номер меняют. Приходим в новый, вроде все ок, открываем балкон — и в номер влезает пальма! Кое-как вернули ее из номера обратно в природу — и снова на ресепшен. Беру $ 20, даю их администратору, а он взамен дает нам ключи от всех свободных номеров со словами: «Идите и выбирайте сами!» Просто уже ночь была, а он ленивый. Это был один из самых классных отпусков в моей жизни!
Сейчас такого просто не может быть с космическими ценами за турецкий сервис! Вчера узнала про их расценки и решила никогда(!) не ездить туда, лучше дома позагораю, похожу за грибами и ягодами, а на эти деньги куплю новый домик на дачу. Много есть применения русской валюте! 😉
- Я был с мамой в Таиланде в 2013 году. Как-то сидели на пляже, я собрался уходить в номер, а мама решила искупаться напоследок и попросила меня забрать ее подвеску золотую. А подвеска была ей очень дорога — маме ее давным-давно на 15-летие подарили. Ну, я взял, в карман положил и пошел, а уже в номере обнаружил, что цепочка есть, а кулончика нет. Мама, конечно, была вне себя от злости! А на следующий день мы снова пошли на пляж. Иду я такой, гляжу — мамин кулончик из песка торчит и блестит!
«Отдыхали в Порту целый месяц, снимали квартиру с котом. Он был прямо условием. Роскошный красавец Борис Брандо! Влюбил нас в себя с первого взгляда»
Вы с котом по-португальски разговаривали? Или попытались изложить основы русского разговорного?Или пришлось изьясняться на языке международного общения?
- А мы как-то на море отдыхали у частников. Так к нам в домик повадилась ходить хозяйская такса. Внаглую запрыгивала на кровать и ложилась рядом. На улице жара, дверь нараспашку. Я хоть и кошатница, но это милейшее создание на всю жизнь запомнила. Ласковая и нахальная!
Эта такса сразу запомнила бы своё место- что к тетям и дядям нельзя даже стучаться, а ждать только колбаску или другую вкусняшку.
- Отдыхали в Таиланде. Ездили купаться на пляж Сай Кео. Там обитает очень много диких макак — гроздьями на всех деревьях висят. И вот сидим мы с подругой на берегу, загораем. Вдруг видим, как обезьяна резко скакнула к чьей-то чужой сумке. Не успели оглянуться — вытащила оттуда пачку чипсов. Открыла, сидит, хрумкает чинно с самым что ни на есть невозмутимым видом (хотя мы знаем, что такая еда макакам не на пользу, но разве тут что-то сделаешь?). Хозяйку сумки мы так и не увидели — ушли плавать. Надеюсь, она не сильно расстроилась, лишившись вкусняшек...
Насколько лет назад была летом в Московском зоопарке. Там одна дама кормила обезьянок - отрезала ножом кусочки какого-то фрукта и им протягивала, а они хватали и ели. И вот дама протягивает очередной кусочек, а обезьянка вместо того, чтобы кусочек взять, стягивает у неё с головы очки, довольная добычей отпрыгивает подальше от решётки и начинает их в лапках крутить, и пробовать нa вкус. Дама, забыв осторожность, приближается вплотную к сетке и протягивает той проказнице целый фрукт, в надежде выменять за него свои очки. В это время другая обезьянка стащила у неё из нагрудного кармана перочинный ножик, которым дама фрукты резала и тоже убежала. Мораль - животных в зоопарке кормить нельзя и правило это нарушать не нужно.🐒
«Вот такое необычное лобби видели в отеле Финляндии»
- В прошлом году возила своего 12-летнего сына на Мальдивы. Мы плавали с акулами, катались на одном из самых больших круизных лайнеров мира. Еще были с ним в Абу-Даби в самом большом в мире океанариуме. Возила сына на Шри-Ланку, где он плавал с огромными морскими черепахами. Посетили еще много стран и мест. Недавно спрашиваю: «В какой стране было интереснее всего и что запомнилось?» Говорит: «Круче всего в Турции было: там аквапарк рядом с номером и бургеры в трех шагах!»
Сейчас столько видео из разных стран мира, что можно выбрать по ним самые интересные поездки. Мне нравится Питер и пригороды для прогулок, в Москве много мест. Не зря столько там иностранцев.
- Прошлым летом были на Бали. Ночь перед вылетом — ливень и гроза. Наш район не затронуло, но пробки на острове были сильные. До аэропорта 12 км, на такси 1,5 часа. Мы выехали за 5 часов! За 2 часа в пробке проехали только 3 км. Надо что-то решать... Ловлю два скутера. И нас виртуозно везут мимо пробок два озорных балийца. Успели! И только в аэропорту прочитали в новостях, что это был рекордный ливень за последние 10 лет. Повезло! Воспоминания на всю жизнь.
12 км проходятся ножками на 2,5 часа. Час на велике. Такси было рикша?
- Были с дочкой в Таиланде. Сначала покупали фрукты в палатках в туристических районах. Потом посмотрели в интернете, как проехать с пересадками в магазин, где сами тайцы закупались. Слегка заблудились, но нашли. А там, в магазине, столько всего: манго, рамбутаны, мангостаны и прочие фрукты. Причем очень дешевые! Например, чищеный ананас на наши деньги стоит всего 14-15 рублей. В общем, мы с дочкой поняли, что нам пакета не хватит. Купили большой чемодан с ручкой на колесиках в этом же магазине и забили его под завязку выпечкой, напитками и фруктами.
Поэтому Таиланд так быстро поднялся в рейтинге южных курортов и удерживает одно из первых мест, дешевизна еды и фруктов.
«При заселении в номер в отеле нам сказали, что половина каналов не работает. И ведь не соврали!»
Странно...Ехать за тридевять земель отдыхать и опять пялиться в телевизор.В следующий раз попробуйте обойтись без него ! Почувствуете огромную разницу от такого отдыха!!!
- Отдыхали на Крите. Гостиница вроде неплохая и место хорошее, но пользоваться кондиционером можно было только за отдельную плату. Пульт от него давали в аренду на сутки. Я взял его на первый день, настроил комфортный режим и выключил кондей кнопкой на корпусе (при росте 191 см — только руку протяни). Сдал утром пульт обратно, а потом все две недели просто включал кондиционер кнопкой на блоке — он работал по последним настройкам. На сэкономленные средства купил жене в подарок местную ювелирку.
Кстати, да, в Турции пульт давали, правда не в аренду, но под залог. К сожалению, местных можно понять
- Году в 2010 ехали с подружкой из Италии в Швейцарию на поезде. Запутались в пересадках, спросили у пожилой пары, как добраться. Они нас проводили до нашего хостела в Цюрихе. Вечером эти милые люди пришли нас навестить, устроили пикник с вкусностями и подарили нам брендовые сумки! Потом мы с ними продолжали общаться по электронке. А в 2019 году они мне, моему мужу и двум нашим детям оплатили полностью поездку к ним в гости, везде возили нас на машине (Швейцария, Италия, Франция), кормили в ресторанах и в конце еще подарили мне часы и по туалетной воде нам с мужем. Обожаю эту историю и очень благодарна этим людям!
Нормальная история, паре понравились позитивные общительные молодые девушки, в очень зрелом возрасте не хватает положительных эмоций, даже в странах с хорошим уровнем жизни. Всё однообразное и привычное. А окружающие молодые заняты собой. Не хватает старикам молодой энергии, а тут видимо девушки оказались открыты и дружелюбны, общение с ними скрасило будни этих людей, плюс некоторым людям нравится делать такие спонтанные подарки.
«Были в Диснейленде. Незнакомка похлопала меня по плечу и сказала: „Не хочу показаться странной, но я вас сфоткала“. Теперь это наше любимое фото из отпуска»
- Были 2 года назад с родителями и детьми в Таиланде. Обеды и завтраки у нас были за свой счет, а с деньгами туго. Мы экономили как могли, но есть-то хотелось, причем хотелось мяса. В один из дней мой сын, нырнув глубже, нашел на дне бассейна две купюры. А это как раз был предпоследний день в отеле. Той суммы хватило на один добротный ужин. В общем, реально так хорошо мы поужинали в тот вечер, такие довольные были! С тех пор, конечно, так не рискуем, берем деньги с запасом.
- Отдыхали мы с семьей в Испании. Идем по раскаленному песку к морю, я впереди, чуть позади родители. Я вся из себя красотка и фигурка точеная. Подходит ко мне парень: «What time is it?» И тут я, наивной души человек, поворачиваюсь и кричу: «Пап, который час?» Выражение лица того парня и скорость удаления из виду нужно было просто видеть.
«На Мальте мне обещали номер с видом на море. Что ж... В определенное время суток в окнах справа действительно можно было разглядеть отражение моря»
- Были в ОАЭ. Шведский стол. Возле блюд стоят таблички с названиями и переводом. Все интуитивно понятно: «обжарить говядина», «запечь картофеля». И — внимание — «грязные мудамы» (так перевели название блюда Foul Medames). Дочка удивилась, мол, это что такое? Оказалось, это тушеная красная фасоль в собственном соку. О, как!
- Мы когда-то отдыхали с мужем и дочкой в Батуми, размещение было в частном секторе. У нас была огромная комната с балконом на втором этаже большого дома. Понадобился мне утюг, спросили у хозяев, а они говорят, мол, все утюги сломались. Ну, муж-то мой — мужик рукастый. Притащили нам аж 3 утюга, муж легко все починил. Хозяин сразу же очень его зауважал, начал расспрашивать: «Ты мастер?» Потом супруг мой чайник электрический починил, еще какую-то мелочь... За это нас каждое утро ждал свежезаваренный, прямо при нас помолотый кофе, а вечером угощения.
«Я подарил свои новые фирменные кроссовки работнику кубинского отеля, и теперь он не перестает меня удивлять своими дарами»
- Возвращались из Анталии транзитом через Стамбул. Наш рейс опоздал, соответственно, и мы опоздали на рейс до дома. Я с тремя детьми, денег в кармане $ 3, заселяют нас в гостиницу. И я думаю: «Вот же прикол: быть в Стамбуле два дня без гроша в кармане — это троллинг 200 уровня!» А в отеле как раз проходил какой-то форум, везде ходили мужчины в смокингах и женщины в пафосных нарядах. И тут дочка скатилась в фойе с дивана и нашла под ним $ 500! Мы были счастливы.
Сейчас уже мало кто носит с собой крупную наличку, так что шанса найти ее все меньше и меньше…
- Приехали в Египет на отдых, бронировали номер стандарт. Оказалось, что в те даты заполняемость отеля почти 100%. Ждали заселения, затем нам сказали, что номер свободен. А когда довезли до нашего номера, выяснилось, что там туристы живут и выезжать не собираются. Благо, я не стала возмущаться, а решила терпеливо подождать в лобби. Администратор через некоторое время подошла, извинилась передо мной и спросила, не против ли я буду, если они предоставят нам номер категории выше? И нас поселили на вилле!
В Турции мой номер тоже оказался занят. Сначала меня настоятельно просили съехаться с кем-нибудь. Я отказалась. Меня уговаривали. Я отказалась. Дали двухместный))
Комментарии
Отпуск - всегда масса впечатлений. В Черногории нас впечатлил вид из отеля на… кладбище. Очень неожиданно вышло🤣 но в целом, если не обращать внимания, то соседи тихие🤣🤣🤣 потому что в Сербии у нас был отель с окнами на улицу, и эти ночные компании гуляющих очень надоедали. С этой точки зрения первый вариант лучше🥲
Мы прилетели на Кубу. 13 часов перелета, заселяемся в отель, и первые, кого видим в холле - наши соседи по подъезду!Вот мы офигели, конечно...