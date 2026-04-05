19 историй из отпуска, которые бодрят сильнее морских брызг в жаркий полдень

Читала однажды письмо от папы больного ребенка в популярной газете. Родилась девочка с ДЦП, роды в Новый Год вместо отмечавших праздник врачей принимали фельдшер с санитаркой. Ребенок в четыре года мог только ходить после курсов массажа, мама научилась. А деньги за две проданные в Новосибирске квартиры ушли впустую на лечение у московских врачей.

В конце-концов один профессор сказал им правду, что всё, чего они смогут добиться, они сделают своими руками- массаж в первую очередь.

Когда они вернулись из Москвы к теще, то напрасно прошли ещё лечение у местного экстрасенса по настоянию тёщи.

Потом отцу ребенка пришло в голову, что всё происшедшее напоминает расплату за их грехи - семья была состоятельной и не без изъянов.

Они покаялись за прошлое вместе с женой, в том числе друг перед другом. После чего он вспомнил про голодание на одной воде в течение 16 дней- у него тогда прошла серьезная болезнь, а жена избавилась от женских проблем.

Тогда они стали постепенно вводить ребенка в длительное голодание, начиная с одного дня. Теща их называла мучителями, но во всём помогала.

Когда дочка прошла голодание в восемь дней, у неё появилось чувство юмора, она стала понимать их шутки и шутить сама.

После голодания в 16 дней у неё прошел главный симптом болезни - умственная неполноценность.

На момент написания письма в газету она отлично училась в седьмом классе, бегала утром по улице по сорок минут и ходила плавать в бассейн.

Так закончилась ошибка врачей.