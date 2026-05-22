Как изменились бы любимые фильмы детства, если бы в них сыграли сегодняшние кинозвезды

Кино
22.05.2026
Если бы фильмы прошлых лет решили переснять сегодня, перед создателями наверняка встал бы сложный выбор: кого пригласить на роли, с которыми у нас связано столько теплых воспоминаний. Ведь новые актеры и актрисы должны обладать незаурядной харизмой, чтобы не выглядеть бледно на фоне своих знаменитых предшественников. Мы представили себя режиссерами и «позвали» в любимое кино современных звезд.

Юлия Пересильд — Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»

Раиса Захаровна — просто фееричная роль нашей любимой Людмилы Гурченко. Цитаты героини вроде «Девушки, уймите вашу мать!» мы нет-нет, да и вставляем в разговор до сих пор. Считаем, что Юлия Пересильд могла бы раскрыть в этой роли свой комедийный талант и сыграть экстравагантную Раису легко и непринужденно.

Екатерина Вуличенко — Лиса Алиса, «Приключения Буратино»

Елена Санаева так лукаво пела «Какое небо голубое», что стала для нескольких поколений Лисой Алисой и никем иным. На наш взгляд, красавица Екатерина Вуличенко могла бы стать достойной заменой и с легкостью перевоплотиться в хитрующую лису.

Валентина Ляпина — Софья Зотова, «Гардемарины, вперед!»

Роль Софьи Зотовой можно назвать визитной карточкой актрисы Ольги Машной. Уверены, что рыжеволосая звезда сериалов Валентина Ляпина внесла бы в этот образ нечто свое: неуловимую смесь дерзости и нежности.

Любовь Аксенова — Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Нина, которую когда-то сыграла Наталья Варлей — одна из главных красавиц нашего кино. Мы долго искали кого-то ей под стать, и наконец нашли. На наш взгляд, Любовь Аксенова точно попала бы в этот образ: она точно сможет и песню про медведей спеть, и дать отпор обидчикам!

Владимир Яглыч — Волк, «Мама»

Волк у Михаила Боярского вышел что надо: почти рок-звезда! Считаем, что суровый и харизматичный Владимир Яглыч вписался бы в этот образ запросто. Держитесь, козлятушки!

Ирина Пегова — Маргарита Павловна, «Покровские ворота»

Маргарита Павловна Хоботова Инны Ульяновой— женщина, у которой все под контролем, даже личная жизнь бывшего мужа. Ирина Пегова с ее мощной харизмой и фирменной иронией легко сделала бы эту героиню грозной, смешной и по-своему обаятельной.

Леон Кемстач — «Гардемарины, вперед!»

При виде Дмитрия Харатьяна в голове сама собой начинает звучать песня из фильма про гардемаринов, который мы взахлеб смотрели многие годы тому назад. Но восходят новые звезды, и если бы этот фильм снимался сейчас, на роль Алеши мы предложили бы свою кандидатуру. Как вам наш выбор — юная сериальная звезда Леон Кемстач?

Александр Петров — Д’Артаньян, «Д’Артаньян и три мушкетера»

Михаил Боярский с его особенной хитринкой во взгляде — просто огонь в роли Д’Артаньяна! Сравниться с ним по уровню харизмы может только Александр Петров: вот из кого бы вышел убедительный гасконец!

Рузиль Минекаев — Медведь, «Обыкновенное чудо»

В старом фильме романтичного Медведя, который и страшился, и жаждал поцелуя Принцессы, сыграл Александр Абдулов. Рузиль Минекаев тоже мог бы точно передать эту внутреннюю борьбу и «медвежий» магнетизм.

Анна Михалкова — управдом Варвара Сергеевна, «Бриллиантовая рука»

Варвара Сергеевна Плющ — человек, от взгляда которого сложно хоть что-то скрыть, даже поездку на такси. Анна Михалкова с ее комедийным талантом могла бы сыграть управдомшу, которая навела бы порядок не только в самом доме, но и в домовом чате.

Роман Курцын — Геша, «Бриллиантовая рука»

Сложно представить кого то-другого на месте Андрея Миронова в роли артистичного и лукавого Геши. Но что если предложить эту роль Роману Курцыну с его любовью к эффектным образам? Он мог бы сделать Гешу совсем другим. Но не менее обаятельным!

Сергей Безруков — Остап Бендер, «12 стульев»

Для кого-то самый лучший Остап Бендер — это Арчил Гомиашвили, у кого-то — Андрей Миронов, а вот мы предлагаем сыграть роль красноречивого ловкача Сергею Безрукову, ведь, как известно, он может перевоплотиться в кого угодно!

Анна Пересильд — Пеппи, «Пеппи Длинныйчулок»

Светлана Ступак — Пеппи нашего детства, и именно она — настоящая! Но если бы фильм про нее захотели снять сегодня, то, на наш взгляд, на эту роль подошла бы Анна Пересильд. Ей вполне по силам сыграть эту безудержную энергию и свободу от правил и условностей.

Ольга Бузова — Тося, «Девчата»

Наша любимая Тося — настоящий ураган: и с половником в руке, и на вечерних танцах. Ольга Бузова справилась бы с этой ролью, вложив в нее всю свою немалую харизму.

Станислав Бондаренко — Шурик, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Александр Демьяненко, конечно, привычнее нам в роли Шурика, чем Станислав Бондаренко, но посмотреть продолжение его приключений мы бы точно не отказались! Как вам наш выбор?

Дава — товарищ Саахов, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Товарищ Саахов в исполнении Владимира Этуша — один из самых колоритных героев нашего кино, реплики которого давно разошлись на цитаты. Уверены, что Дава добавил бы герою современного лоска.

