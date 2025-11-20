Как бы выглядели фильмы про Гарри Поттера, если бы в них сыграли наши любимые актеры

Не понимаю, почему на адме пользователи так радеют за кастинг фильмов, как лучший. Вроде уже давно все признали, что ошибок в нем было больше, чем верных кадровых решений. Да, многие выросли с этими фильмами, да это любимые персонажи, да мы, миллениалы, носимся с этим фандомом, как со священной корой, но с точки зрения именно экранизации там очень много проблем... и почему бы не поиграться с другими вариантами, которые по факту не сильно то и хуже уже снятого. Хотя редакция могла бы конечно постараться лучше))