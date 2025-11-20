Как бы выглядели фильмы про Гарри Поттера, если бы в них сыграли наши любимые актеры

3 часа назад
Как бы выглядели фильмы про Гарри Поттера, если бы в них сыграли наши любимые актеры

Серия фильмов о Гарри Поттере — мировой феномен. Люди по всему миру с удовольствием смотрят и пересматривают историю приключений маленького мага и его друзей. Но мы решили похулиганить и представить, как бы выглядели персонажи из этой вселенной, если бы их играли наши любимые актеры.

В статье содержатся изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Минерва Макгонагалл — Татьяна Пельтцер

Северус Снейп — Александр Трофимов

Сивилла Трелони — Анна Димова

Долорес Амбридж — Светлана Немоляева

Златопуст Локонс — Сергей Безруков

Гарри Поттер — Артем Кошман

Гермиона Грейнджер — Мила Ершова

Рон Уизли — Игорь Лях

Muereske
2 часа назад

из юного паренька сделали дядьку лет 30 с тягой к спиртному

Полумна Лавгуд — Анна Пересильд

Дадли Дурсль — Никита Кологривый

Драко Малфой — Олег Савостюк

Беллатриса Лестрейндж — Настасья Самбурская

Люциус Малфой — Иван Янковский

Нарцисса Малфой — Юлия Снигирь

Noumen
1 день назад

Не пойму, что у них с Нарциссой, это культовая актриса какая-то? Почему такой ужасный выбор

Волан-де-Морт — Юра Борисов

Сириус Блэк — Константин Хабенский

Чей образ получился самым убедительным? А кого бы вы поменяли в этом «кастинге»? Делитесь мнением в комментариях!

Комментарии

Уведомления
Cookie
2 часа назад

Не понимаю, почему на адме пользователи так радеют за кастинг фильмов, как лучший. Вроде уже давно все признали, что ошибок в нем было больше, чем верных кадровых решений. Да, многие выросли с этими фильмами, да это любимые персонажи, да мы, миллениалы, носимся с этим фандомом, как со священной корой, но с точки зрения именно экранизации там очень много проблем... и почему бы не поиграться с другими вариантами, которые по факту не сильно то и хуже уже снятого. Хотя редакция могла бы конечно постараться лучше))

