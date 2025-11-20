Как бы выглядели фильмы про Гарри Поттера, если бы в них сыграли наши любимые актеры
Серия фильмов о Гарри Поттере — мировой феномен. Люди по всему миру с удовольствием смотрят и пересматривают историю приключений маленького мага и его друзей. Но мы решили похулиганить и представить, как бы выглядели персонажи из этой вселенной, если бы их играли наши любимые актеры.
В статье содержатся изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Минерва Макгонагалл — Татьяна Пельтцер
Северус Снейп — Александр Трофимов
Сивилла Трелони — Анна Димова
Долорес Амбридж — Светлана Немоляева
Златопуст Локонс — Сергей Безруков
Гарри Поттер — Артем Кошман
Гермиона Грейнджер — Мила Ершова
Рон Уизли — Игорь Лях
Полумна Лавгуд — Анна Пересильд
Дадли Дурсль — Никита Кологривый
Драко Малфой — Олег Савостюк
Беллатриса Лестрейндж — Настасья Самбурская
Люциус Малфой — Иван Янковский
Нарцисса Малфой — Юлия Снигирь
Волан-де-Морт — Юра Борисов
Сириус Блэк — Константин Хабенский
Чей образ получился самым убедительным? А кого бы вы поменяли в этом «кастинге»? Делитесь мнением в комментариях!
Не понимаю, почему на адме пользователи так радеют за кастинг фильмов, как лучший. Вроде уже давно все признали, что ошибок в нем было больше, чем верных кадровых решений. Да, многие выросли с этими фильмами, да это любимые персонажи, да мы, миллениалы, носимся с этим фандомом, как со священной корой, но с точки зрения именно экранизации там очень много проблем... и почему бы не поиграться с другими вариантами, которые по факту не сильно то и хуже уже снятого. Хотя редакция могла бы конечно постараться лучше))