Как бы выглядели 20+ звезд Голливуда, если бы они снимались в любимых нами фильмах
Мы не перестаем восхищаться фильмами нашего детства и юности, но иногда хочется похулиганить и представить: а что, если бы? Предлагаем вам вместе с нами окунуться в мир фантазии и представить зарубежных звезд в самых любимых фильмах.
Дэни Де Вито в роли Евгения Ивановича Трошкина («Джентльмены удачи»)
Педро Паскаль в роли Василия Алибабаевича («Джентльмены удачи»)
Дженнифер Лоуренс в роли Александры («Москва слезам не верит»)
Джонни Депп в роли режиссера Якина («Иван Васильевич меняет профессию»)
Лиза Кудроу в роли Зинаиды («Иван Васильевич меняет профессию»)
Эми Шумер в роли управдома («Бриллиантовая рука»)
Бедняжке Эми (без понятия, кто это вообще) личико утюгом приплюснули, или это ии-шница резвится?
Энн Хэтэуэй в роли Лены Крыловой («Карнавальная ночь»)
Скарлетт Йохансон в роли Нины («Кавказская пленница»)
Эй, народ, у вас там чердак совсем потек?
Такая Нина тов.Саахова бы без соли сжевала)
Дженнифер Энистон в роли Нади Клюевой («Самая обаятельная и привлекательная»)
Голди Хоун в роли Нади («Любовь и голуби»)
Вуди Харрельсон в роли Васи («Любовь и голуби»)
Эмма Уотсон в роли Оли («Любовь и голуби»)
Фредди Хаймор в роли Электроника ("Приключения Электроника)
Единственная приемлемая замена.
Меня эти сусальные братики с намазанными губками бантиком еще с юности раздражали)
Мэтью Макконахи в роли Жакоба («Формула любви»)
Роберт Дауни-младший в роли графа Калиостро («Формула любви»)
Калиостро с его сверлящим взглядом никто бы не смог сыграть, кроме Нодара.
В свое время мне казалось, что и для Воланда он бы идеально подошел.
Марго Робби в роли Марии («Формула любви»)
Риз Уизерспун в роли Фроси («Приходите завтра...»)
Деми Мур в роли Гали («Ирония судьбы, или С легким паром»)
Дуэйн Джонсон в роли Билли («Человек с бульвара Капуцинов»)
Брюс Уиллис в роли Кисы Воробьянинова («12 стульев»)
Мэрил Стрип в роли Нины («Осенний марафон»)
Подходит, но чересчур вид трагический, а персонаж полукомический.
Брэд Питт в роли Новосельцева («Служебный роман»)
Джордж Клуни в роли Игоря («Влюблен по собственному желанию»)
Джулия Робертс в роли Лиды («Не могу сказать прощай»)
У Джулии была подобная роль, где она вечно в тени своей сестры(Кэтрин Зета Джонс), а потом вдруг выходит на передний план и уводит у сестры мужа, воспользлвавшись их разладом.
Джесси Айзенберг в роли Вани («Курьер»)
Уилл Феррел в роли Афони («Афоня»)
Анна Фэррис в роли Кати («Афоня»)
Мелисса Маккарти в роли Маргариты Павловны («Покровские ворота»)
Николь Кидман в роли Шамаханской («Чародеи»)
Если у вас есть варианты о том, какие актеры могли бы сыграть те или иные роли, с радостью ждем в комментариях. А пока можно вдоволь посмеяться над тем, как выглядели бы любимые фильмы, будь там в главных ролях котики, или поспорить о характере некоторых персонажей.
класс, первый раз этот культурный обмен удался, много прикольных замен, постарались редакторы, ма-ла-сы😁