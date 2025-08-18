Как бы выглядели 20+ звезд Голливуда, если бы они снимались в любимых нами фильмах

2 часа назад

Мы не перестаем восхищаться фильмами нашего детства и юности, но иногда хочется похулиганить и представить: а что, если бы? Предлагаем вам вместе с нами окунуться в мир фантазии и представить зарубежных звезд в самых любимых фильмах.

Дэни Де Вито в роли Евгения Ивановича Трошкина («Джентльмены удачи»)

Педро Паскаль в роли Василия Алибабаевича («Джентльмены удачи»)

Дженнифер Лоуренс в роли Александры («Москва слезам не верит»)

Джонни Депп в роли режиссера Якина («Иван Васильевич меняет профессию»)

A_n_s_y
2 часа назад

Мне кажется, Депп лучше на роль Милославского подходит.

Лиза Кудроу в роли Зинаиды («Иван Васильевич меняет профессию»)

Эми Шумер в роли управдома («Бриллиантовая рука»)

Энн Хэтэуэй в роли Лены Крыловой («Карнавальная ночь»)

Скарлетт Йохансон в роли Нины («Кавказская пленница»)

Дженнифер Энистон в роли Нади Клюевой («Самая обаятельная и привлекательная»)

Голди Хоун в роли Нади («Любовь и голуби»)

Вуди Харрельсон в роли Васи («Любовь и голуби»)

Эмма Уотсон в роли Оли («Любовь и голуби»)

Фредди Хаймор в роли Электроника ("Приключения Электроника)

Руконожка Ай-Ай
2 часа назад

Единственная приемлемая замена.
Меня эти сусальные братики с намазанными губками бантиком еще с юности раздражали)

Мэтью Макконахи в роли Жакоба («Формула любви»)

Роберт Дауни-младший в роли графа Калиостро («Формула любви»)

Руконожка Ай-Ай
2 часа назад

Калиостро с его сверлящим взглядом никто бы не смог сыграть, кроме Нодара.
В свое время мне казалось, что и для Воланда он бы идеально подошел.

Марго Робби в роли Марии («Формула любви»)

Риз Уизерспун в роли Фроси («Приходите завтра...»)

Деми Мур в роли Гали («Ирония судьбы, или С легким паром»)

Дуэйн Джонсон в роли Билли («Человек с бульвара Капуцинов»)

Брюс Уиллис в роли Кисы Воробьянинова («12 стульев»)

Мэрил Стрип в роли Нины («Осенний марафон»)

Брэд Питт в роли Новосельцева («Служебный роман»)

Джордж Клуни в роли Игоря («Влюблен по собственному желанию»)

Джулия Робертс в роли Лиды («Не могу сказать прощай»)

Анастасия Сергеева
4 часа назад

У Джулии была подобная роль, где она вечно в тени своей сестры(Кэтрин Зета Джонс), а потом вдруг выходит на передний план и уводит у сестры мужа, воспользлвавшись их разладом.

Джесси Айзенберг в роли Вани («Курьер»)

Уилл Феррел в роли Афони («Афоня»)

Анна Фэррис в роли Кати («Афоня»)

Мелисса Маккарти в роли Маргариты Павловны («Покровские ворота»)

Николь Кидман в роли Шамаханской («Чародеи»)

Если у вас есть варианты о том, какие актеры могли бы сыграть те или иные роли, с радостью ждем в комментариях. А пока можно вдоволь посмеяться над тем, как выглядели бы любимые фильмы, будь там в главных ролях котики, или поспорить о характере некоторых персонажей.

Чертово_колёсико
4 часа назад

класс, первый раз этот культурный обмен удался, много прикольных замен, постарались редакторы, ма-ла-сы😁

