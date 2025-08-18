Как бы выглядели 20+ звезд Голливуда, если бы они снимались в любимых нами фильмах

Если у вас есть варианты о том, какие актеры могли бы сыграть те или иные роли, с радостью ждем в комментариях. А пока можно вдоволь посмеяться над тем, как выглядели бы любимые фильмы, будь там в главных ролях котики, или поспорить о характере некоторых персонажей.