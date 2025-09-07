Мы представили, кем бы стали 15 героев старого кино в 2025 году, а нейросеть показала их портреты

Кем бы стала сегодня: Поп-певица и актриса, чья жизнь — одно сплошное шоу в соцсетях.

Артистизм Зиночки и ее умение быть в центре внимания идеально подходят для современной медиа-среды. Она бы записывала хиты, снималась в кино и вела бы яркий блог, где каждый ее выход в свет или новый роман обсуждала бы вся страна.