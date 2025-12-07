19 леди, которые сказали громкое «да» «старомодным» нарядам и выглядят в них фантастически

Стоит ли надевать платье, которое старше тебя лет на 20? Или куртку, которую ты носила еще до свадьбы 35 лет назад? А почему бы и нет! По крайней мере, именно так решили героини этой статьи и создали из старых винтажных вещиц потрясающие образы. С таким тонким вкусом даже дома можно выглядеть на все 100. Мы вдохновились примерами 19 модниц и теперь тоже думаем пройтись по распродажам и перебрать антресоли.

«Нашла этот потрясающий винтажный жилет ручной работы в секонд-хенде»

«На свое 35-летие я надела платье, которому стукнуло 55»

«Добавила в свою коллекцию эту ночнушку. До сих пор не верю, что она так хороша»

«Купила платье в стиле 60-х всего за 10 баксов. Я, правда, не могу поднять в нем руки, но зато мне будут завидовать все модницы»

«Я хотела сэкономить, а в итоге заполучила обалденную дизайнерскую блузку и крутую юбку»

«Вот какой у меня получился винтажный образ»

«Наконец-то я подшила это винтажное платье! Теперь могу похвастаться им на фото»

«Я так хотела такую лоскутную замшевую куртку! И как здорово, что когда нашла, она села на меня как влитая!»

«Платье мечты из 1920-х. Я не могу перестать танцевать!»

«Наконец-то я нашла эту юбку из коллекции 1972 года»

«Комбинезон мечты из 70-х. В то время знали, как шить одежду и как подчеркнуть фигуру в нужных местах!»

Главное, чтобы вы могли в нем сидеть без дискомфорта. © sohcordohc / Reddit

«Надела свою старую куртку. Муж хохочет, ведь даже спустя 35 лет замужества я в нее влезла»

© Penguinz90 / Reddit Кошачья прислуга 12 часов назад Не, на самом деле круто. Я спустя 15 лет в дозамужние вещи уже не влезаю. 2 детей просто так мимо не проходят...

И это не про "жрать надо меньше", а скорее про уменьшение плеч и груди - детки заставили подкачаться . - - Ответить

«Это винтажное платье — просто мечта!»

«Наконец-то я сделала прическу в стиле 80-х, которая полностью подходит к моему гардеробу! Круто, что парикмахер меня сразу поняла»

«Купила этот чудесный халат с бисером на блошином рынке всего за 1 евро. Мечта!»

«Конечно, утюжить эти брюки не особо легко, но они все равно мои любимые»

«Винтажный комплект из 70-х»

«Я с детства без ума от юбок в стиле прованса. Теперь у меня коллекция. Вот одна из них»