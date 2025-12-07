19 леди, которые сказали громкое «да» «старомодным» нарядам и выглядят в них фантастически
Стоит ли надевать платье, которое старше тебя лет на 20? Или куртку, которую ты носила еще до свадьбы 35 лет назад? А почему бы и нет! По крайней мере, именно так решили героини этой статьи и создали из старых винтажных вещиц потрясающие образы. С таким тонким вкусом даже дома можно выглядеть на все 100. Мы вдохновились примерами 19 модниц и теперь тоже думаем пройтись по распродажам и перебрать антресоли.
«Нашла этот потрясающий винтажный жилет ручной работы в секонд-хенде»
«На свое 35-летие я надела платье, которому стукнуло 55»
Вот тут мне очень нравится и само платье, и как оно на девушке. Ей идёт и цвет, и фасон.
«Добавила в свою коллекцию эту ночнушку. До сих пор не верю, что она так хороша»
Я скорее представляю, что это можно носить, как платье в бельевом стиле, чем спать в ней)
Сочетание цветов какое красивое, и вообще, необычная вещь.
Хоть замуж в таком выходи)
«Купила платье в стиле 60-х всего за 10 баксов. Я, правда, не могу поднять в нем руки, но зато мне будут завидовать все модницы»
«Я хотела сэкономить, а в итоге заполучила обалденную дизайнерскую блузку и крутую юбку»
«Вот какой у меня получился винтажный образ»
Я её помню, конечно по кофте с цветочками)
Интересная и весёлая.
«Наконец-то я подшила это винтажное платье! Теперь могу похвастаться им на фото»
«Я так хотела такую лоскутную замшевую куртку! И как здорово, что когда нашла, она села на меня как влитая!»
Чуть приглушить тона на фото и будет прям как из того времени снимок, такая атмосферная леди
«Платье мечты из 1920-х. Я не могу перестать танцевать!»
«Наконец-то я нашла эту юбку из коллекции 1972 года»
«Комбинезон мечты из 70-х. В то время знали, как шить одежду и как подчеркнуть фигуру в нужных местах!»
- Главное, чтобы вы могли в нем сидеть без дискомфорта. © sohcordohc / Reddit
«Надела свою старую куртку. Муж хохочет, ведь даже спустя 35 лет замужества я в нее влезла»
Не, на самом деле круто. Я спустя 15 лет в дозамужние вещи уже не влезаю. 2 детей просто так мимо не проходят...
И это не про "жрать надо меньше", а скорее про уменьшение плеч и груди - детки заставили подкачаться .
«Это винтажное платье — просто мечта!»
«Наконец-то я сделала прическу в стиле 80-х, которая полностью подходит к моему гардеробу! Круто, что парикмахер меня сразу поняла»
«Купила этот чудесный халат с бисером на блошином рынке всего за 1 евро. Мечта!»
«Конечно, утюжить эти брюки не особо легко, но они все равно мои любимые»
«Винтажный комплект из 70-х»
«Я с детства без ума от юбок в стиле прованса. Теперь у меня коллекция. Вот одна из них»
«Простой стиль 1940-х: блузка в полоску»
А какая самая старая винтажная вещь есть в вашем гардеробе? Отбирали у тети кардиган? А может, перешивали мамину юбку? Делитесь в комментариях своими историями.
Комментарии
«А какая самая старая винтажная вещь есть в вашем гардеробе?»
Кружевные удлинённые митенки. В которых на балы ходила прабабушка моей бабушки.)))
Порадовало , что почти все девушки худенькие и симпатичные.( кроме румяной тумбы)