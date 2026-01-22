16 фото после салона красоты, от которых хочется одновременно ахнуть и посмеяться

Все мы ходим в салоны с мечтой о новом образе, но не всегда получаем то, что хотели. Эти фотографии позволят вам прочувствовать весь спектр эмоций — от радости идеального маникюра до смеха от неуместной прически.

«В одном салоне мне испортили свадебный маник и деньги вернуть наотрез отказались. В другом девочка сумела все исправить!»

«Я попросила что-то необычное, чего раньше не видела — и мой мастер попала прямо в точку»

«Я хотела V-образную стрижку с кучей слоев, а получила это»

«Фото сзади и спереди. Все так плохо, как мне кажется?»

«Что я просила и что получила. С одной стороны, мне нравится, а через время смотрю, и кажется, что все ужасно. Что думаете?»

«Стоит ли просить возврат денег? Ногти толстые, да и форма разная»

«Первая тестовая попытка свадебного макияжа. Хотела стиль, как на первом фото. Как вам?»

«Как вам мои новые ноготочки? Первое фото — пример»

«Ногти сразу после салона. Цвет нравится, но кажется, что они уже как будто отросли? Разве покрытие не должно быть ближе к кутикуле?»

«То самое чувство, когда мастер сделал ровно так, как ты и хотела»

«Попросила мастера по ногтям удивить меня. Ваши мысли?»

«Сделала тестовый макияж перед свадьбой: что просила и что получила»

© ladyelora / Reddit Mirasun 1 день назад Вопрос в том, кто должен делать брови и ресницы? Что просили: фильтры, брови и ресницы, которые сделаны как бы до макияжа. Что получили: глаза закрыты и не видно итог, вопросы к выбору помады. А так стрелки красивые, веки накрашены хорошо, цвет лица более приятный.

Блин, ну почему хоть как-то... хотя бы попытаться брови к порядку привести?Но вопросов все равно больше к невесте, чем к визажисту - - Ответить

«Мне кажется, или я не получаю того, за что плачу?»

«До и после стрижки. Как такие специалисты вообще работают в салонах?»

Я аж ахнула при виде последнего фото! © TenMoon / Reddit

«Пошла к своему мастеру, попросила теплые каштановые пряди, как на первом фото. Она вроде поняла, но в итоге сделала странные рыжие полосы до самых корней»

«То, что я получила, и то, что просила. Неужели моим волосам не хватает нужной текстуры или это ошибка мастера?»