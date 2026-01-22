Они по предоплате что ли работали? За такое надо гелем замочную скважину замазать
16 фото после салона красоты, от которых хочется одновременно ахнуть и посмеяться
Все мы ходим в салоны с мечтой о новом образе, но не всегда получаем то, что хотели. Эти фотографии позволят вам прочувствовать весь спектр эмоций — от радости идеального маникюра до смеха от неуместной прически.
«В одном салоне мне испортили свадебный маник и деньги вернуть наотрез отказались. В другом девочка сумела все исправить!»
«Я попросила что-то необычное, чего раньше не видела — и мой мастер попала прямо в точку»
«Я хотела V-образную стрижку с кучей слоев, а получила это»
«Фото сзади и спереди. Все так плохо, как мне кажется?»
А это да, они в линию либо сзади либо сбоку 🤷 но такая древность всё же странна
«Что я просила и что получила. С одной стороны, мне нравится, а через время смотрю, и кажется, что все ужасно. Что думаете?»
Да всё нормально. Укладка нужна, а тут считает, что голову помыла и пошла красивая.
«Стоит ли просить возврат денег? Ногти толстые, да и форма разная»
«Первая тестовая попытка свадебного макияжа. Хотела стиль, как на первом фото. Как вам?»
«Как вам мои новые ноготочки? Первое фото — пример»
«Ногти сразу после салона. Цвет нравится, но кажется, что они уже как будто отросли? Разве покрытие не должно быть ближе к кутикуле?»
«То самое чувство, когда мастер сделал ровно так, как ты и хотела»
«Попросила мастера по ногтям удивить меня. Ваши мысли?»
«Сделала тестовый макияж перед свадьбой: что просила и что получила»
Вопрос в том, кто должен делать брови и ресницы? Что просили: фильтры, брови и ресницы, которые сделаны как бы до макияжа. Что получили: глаза закрыты и не видно итог, вопросы к выбору помады. А так стрелки красивые, веки накрашены хорошо, цвет лица более приятный.
Блин, ну почему хоть как-то... хотя бы попытаться брови к порядку привести?Но вопросов все равно больше к невесте, чем к визажисту
«Мне кажется, или я не получаю того, за что плачу?»
На одной из фотографий "после" такие пятна в покраске... мастер был подслеповат явно.
«До и после стрижки. Как такие специалисты вообще работают в салонах?»
- Я аж ахнула при виде последнего фото! © TenMoon / Reddit
«Пошла к своему мастеру, попросила теплые каштановые пряди, как на первом фото. Она вроде поняла, но в итоге сделала странные рыжие полосы до самых корней»
«То, что я получила, и то, что просила. Неужели моим волосам не хватает нужной текстуры или это ошибка мастера?»
Каждый кадр это подборки напоминает — походы в салон могут обернуться неожиданными последствиями. Надеемся, что у вас они всегда позитивные!