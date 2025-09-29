15 мастеров со своим «особым видением», после визита к которым не знаешь, смеяться или плакать
Отправляясь в салон красоты, никак не думаешь, что эффект от процедур будет неожиданным. А вот герои нашей статьи, теперь, кажется, будут всегда готовы ко всему. Ведь они однажды уже напоролись на мастеров, чьи работы их, мягко говоря, не порадовали. Кому-то сделали странный макияж, кому-то челку-«штрихкод», а кому-то волосы красили будто с закрытыми глазами.
«Я больше никогда не смогу доверять парикмахерам. У меня теперь не челка, а штрихкод»
«Скоро свадьба, и сегодня у меня был пробный макияж. Самое странное, что визажист красила меня аптечной косметикой. Это очень странно, и я в ужасе от результата»
«Мне сделали вообще не то, что я хотела. Теперь я даже моргать не могу нормально, мне больно»
«4 года назад в парикмахерской с моим сыном сотворили вот это. Издевательство какое-то»
«Слева — то, что я хотела, а справа — то, что получилось. Как я должна была объяснить мастеру, что хочу?»
«Каждый раз я прошу мастеров по волосам, чтобы покрасили меня в блондинку, а получается что-то подобное. Даже смена салона не помогает»
Как по мне шикарный результат "натуральной блондинки". Светлее было бы слишком контрастно с кожей и глазами. Была бы вульгарная гидроперитная баба.
«Пришлось ждать целый месяц, чтобы это заросло»
«Когда собирала волосы наверх, заметила, что меня как-то странно покрасили. С одной стороны отступ больше пары сантиметров, сверху вообще пятнистая»
«Худшая стрижка из всех, какие мне когда-либо делали»
«Мастер меня коротко постригла, покрасила мне кожу головы, щеку, и даже не попыталась убрать пятна. Хотя я сказала ей, что у меня сегодня важный день на работе»
«Я попросила мастера повторить маникюр с фото, она согласилась. Результат меня, мягко говоря, не порадовал»
- Она даже не старалась. © Fayegirlll / Reddit
«Сходил в дорогой салон, называется. У моей девушки челюсть отвисла, когда она увидела сей „шедевр“. На мои претензии салон еще меня виноватым сделать пытался»
«Я просила, чтобы меня покрасили в темно-фиолетовый, а вместо этого получила коричнево-красный»
«Брат сходил на стрижку по купону. Вот что можно получить, сэкономив»
Хорошие и плохие специалисты есть в любой сфере. Иногда люди просто совершают ошибки, даже если до этого всегда выполняли работу идеально. Важно, чтобы они были честными и были готовы все исправить. А у вас бывали подобные «приключения» в салоне красоты?
Комментарии
Прежде чем идти в салон с фото, желательно узнать, как называется техника маникюра/окрашивания или форма стрижки, которая нужна, и уточнить, умеют ли мастера с этим работать. Когда тебе вместо втирки мажут ногти магнитным лаком, надо быть слепым, чтоб ничего не заподозрить
Каждая стрижка из серии -как я отсриг себе челку/затылок, взяв ножницы/машинку папы, в 5 лет.... и это было бы нормально. Но, в парикмахерской? В салоне? Парикмахер?????!!!! Вот, как??? Как может это сделать, человек, который ножницами и машинкой пользуется постоянно??? Хоть убейте, не пойму.