20+ знаменитостей, которые оказались друг другу не чужими людьми. А мы и не знали

Ностальгия
2 часа назад
20+ знаменитостей, которые оказались друг другу не чужими людьми. А мы и не знали

Говорят, что мир тесен, а мир шоу-бизнеса — еще теснее. Порой мы смотрим фильмы и даже не подозреваем, что актеры на экране — не просто коллеги по цеху, а братья, сестры, племянники или вовсе муж и жена. Мы решили распутать этот звездный клубок и выяснить, кто кому кем приходится.

Алексей Консовский и Вера Алтайская

Поговаривают, что Алексей Консовский влюбился в красавицу Алтайскую, едва увидев ее в фильме «Светлый путь». Актер, которого позже назовут «главным принцем страны» за чистый и благородный взгляд, был настойчив. Вера ответила взаимностью, и в 1940 году они сыграли веселую свадьбу. Вскоре родилась дочь Светлана, но, увы, эта сказка не была вечной: когда девочке исполнилось 9 лет, красивый союз распался.

Евгения Симонова и Юрий Вяземский

ИньЯна
2 часа назад

Красавица Алтайская?? Ну вот не знаю я, как она выглядит - это издевательство, вставлять такое фото?!

Бессменный ведущий «Умников и умниц» Юрий Вяземский — родной брат звезды кино Евгении Симоновой. Разные фамилии долго сбивали поклонников с толку. Дело в том, что Юрий Павлович взял девичью фамилию матери в качестве творческого псевдонима.

Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова

Они учились на одном курсе ВГИКа, но искра вспыхнула не сразу: для бойкой Нонны тихий Слава был просто другом. Тихонов долго и упорно завоевывал сердце однокурсницы: даже поехал за ней в Ейск, жил в доме ее родных и старательно помогал по хозяйству. Но Нонна не сдавалась. Решающим стал голос мамы актрисы: именно она разглядела в скромном парне идеального мужа и уговорила дочь принять его ухаживания.

Ирина Алферова и Ксения Алферова

Ксения Алферова родилась в Болгарии, в семье дипломата Бойко Гюрова. Но брак родителей оказался коротким: когда девочке был всего год, Ирина Алферова вернулась в Москву. В 1976 году Ирина вышла замуж за Александра Абдулова, который сразу же удочерил девочку и полюбил ее как родную.

Марина Неелова и Ника Неелова-Геворгян

Ольга Курпякова
1 час назад

Да, так говорили. Каспарова все осуждали за то, что он так и не признал свою дочь. К расставанию Нееловой и Каспарова приложила руку его мама - Клара Шагеновна, очень властная женщина, которая просто оговорила Неёлову.

Тайна рождения дочери Марины Нееловой до сих пор волнует публику. Официально отцом Ники считается второй муж актрисы, дипломат Кирилл Геворгян. Однако молва упорно приписывает отцовство шахматисту Гарри Каспарову. У них был бурный роман в конце 80-х: 16-летняя разница в возрасте влюбленных не смущала, но до свадьбы дело так и не дошло — пара рассталась еще до рождения девочки.

Людмила Хитяева и Валерий Леонтьев

Третьим избранником звезды стал Валерий Леонтьев. Несмотря на разницу в возрасте (муж был младше на 10 лет), пара прожила душа в душу два десятилетия. К сожалению, крепкий союз распался из-за отсутствия детей. Хитяева уже не могла стать матерью по состоянию здоровья, а Валерий мечтал о наследниках. В итоге он ушел к другой женщине, которая родила ему двоих детей.

Наталья и Нина Крачковские

Поклонники кино десятилетиями ломали голову: две Крачковские — это родственницы или просто однофамилицы? Дело в том, что в 20 лет Наталья Белогорцева вышла замуж за звукорежиссера Владимира Крачковского и взяла его фамилию. А у Владимира была родная сестра — уже известная на тот момент актриса Нина Крачковская. Так две артистки стали одной семьей: Наталья приходится Нине невесткой.

Леонид Куравлев и Екатерина Куравлева

Екатерина, единственная дочь Леонида Куравлева, поначалу пошла по стопам отца. Она окончила Щукинское училище и даже успела засветиться в кино — например, сыграла вместе с папой в культовой комедии «Самая обаятельная и привлекательная». Но карьера актрисы (как и работа в дубляже) не принесла ей счастья. Поняв, что сцена — это не ее, Екатерина кардинально сменила профессию и стала успешным психотерапевтом.

Анна Ардова и Алексей Баталов

Мама Алексея Баталова была замужем дважды. В первом браке на свет появился Алексей, а во втором — Борис Ардов. Именно Борис стал отцом актрисы Анны Ардовой. Получается простая арифметика: легендарный Баталов приходится актрисе родным дядей.

Василий Васильев и Юрий Цурило

Легендарный Яшка-цыган появился на экранах благодаря брату. Мало кто знает, что актеры Юрий Цурило и Василий Васильев — троюродные братья. Именно Юрий стал для юного родственника счастливым билетом в кино: он привел его на пробы в «Неуловимые мстители». Рекомендация оказалась судьбоносной — Василий проснулся знаменитым на всю страну.

Ирина Муравьева и Даниил Эйдлин

Даниил Эйдлин — старший сын Ирины Муравьевой и Леонида Эйдлина. В 2013 году он окончил ВГИК и сейчас активно снимается в кино.

Георгий Данелия и Софико Чиаурели

Софико Чиаурели — дочь великой актрисы Верико Анджапаридзе. Но у Верико был еще и знаменитый племянник — режиссер Георгий Данелия. Семейный пазл складывается просто: Софико Чиаурели и Георгий Данелия приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой.

Александр Михайлов и Мирослава Михайлова

Младшая дочь Александра Михайлова известна нам как Мирослава, но это не ее настоящее имя. Девочка, родившаяся в 2002 году в браке с Оксаной Васильевой, при рождении была названа Акилиной (Алиной). Повзрослев, наследница решила сменить имя и уверенно пошла по стопам знаменитого отца: окончила ВГИК и стала актрисой.

Лидия Вертинская и Александра Вертинская

Ольга Курпякова
1 час назад

Почему талант передался через поколение? А как же дочери - известные актрисы Марианна и Анастасия Вертинские? Они что, не талантливые?

Лидия Вертинская была не просто актрисой, а музой и хранительницей очага великого шансонье. Именно она положила начало этой красивой творческой династии. Талант передался через поколение: ее внучка Александра Вертинская (дочь Марианны Вертинской) тоже посвятила жизнь искусству. Правда, она выбрала свой путь: Александра стала не актрисой, а известной художницей и телеведущей.

Нина Дорошина и Олег Даль

Ольга Курпякова
1 час назад

Здесь, вообще, случилась драма. Прямо на свадьбе Дорошиной и Даля, Ефремов посадил Дорошину к себе на колени и сказал при гостях: "А всё-таки ты любишь меня, хотя и вышла замуж за Даля". Даль сразу же ушёл со свадьбы, подал на развод и очень жёстко запил.

Нина Дорошина была влюблена в Олега Ефремова, который предпочел ей Анастасию Вертинскую, и актриса переживала личную драму. Рядом оказался Олег Даль, который давно и безнадежно был влюблен в Нину. Он решил утешить актрису и поспешно сделал ей предложение. Дорошина сказала «да», но, увы, не от большой любви, а лишь в отместку Ефремову.

Наталья Фатеева и Владимир Басов

Басов встретил 22-летнюю Наталью Фатееву на пробах фильма «Случай на шахте восемь» и уже через три дня сделал ей предложение. Актриса опешила, но устоять не смогла: Басов был старше на 11 лет и обладал бешеной харизмой. Увы, этот яркий брак оказался коротким. Напоследок режиссер снял жену в картине «Битва в пути», но ни семейного счастья, ни громкой славы эти совместные работы ей не принесли.

Елена Санаева и Ролан Быков

Maxipotak
1 день назад

«Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов !…» 🎶

С Еленой Санаевой Ролан познакомился на съемках фильма «Докер», где актеры должны были играть супругов. Немолодой Быков начал ухаживать за своей партнершей, которая была младше его на 13 лет, и смог добиться взаимности. Несмотря на все сложности, брак актеров продлился 25 лет, до самой смерти Ролана Антоновича.

Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон

Роман начинался очень красиво и стремительно, Кобзон был очарован Гурченко еще до личного знакомства и сразу приступил к бурным ухаживаниям. Он приезжал на съемки, осыпал ее цветами и подарками. Гастрольный график был плотным, и они часами разговаривали по телефону. После свадьбы они стали жить вместе с дочерью Гурченко от первого брака Машей. Счастье продлилось 3 года.

