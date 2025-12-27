20+ знаменитостей, которые оказались друг другу не чужими людьми. А мы и не знали

Они учились на одном курсе ВГИКа, но искра вспыхнула не сразу: для бойкой Нонны тихий Слава был просто другом. Тихонов долго и упорно завоевывал сердце однокурсницы: даже поехал за ней в Ейск, жил в доме ее родных и старательно помогал по хозяйству. Но Нонна не сдавалась. Решающим стал голос мамы актрисы: именно она разглядела в скромном парне идеального мужа и уговорила дочь принять его ухаживания.