Как изменились 15+ наших любимых исполнителей, чью музыку мы слушали еще на кассетных плеерах
Ностальгия
4 минуты назад
Дорогие дамы, намажьте челку сахаром. Джентльмены могут достать из шкафа старую кожаную куртку. Вы спросите, зачем? Просто мы вспомним те времена, когда деревья были большими, а карандашом не только рисовали, но и перематывали аудиокассеты. Давайте вместе посмотрим, как за эти десятилетия изменились исполнители, чьи голоса звучали из каждого окна.
Надежда Кадышева
Алсу
Татьяна Буланова
Влад Сташевский
Лада Дэнс
Татьяна Овсиенко
Алиса Мон
Богдан Титомир
Марина Хлебникова
Андрей Григорьев-Апполонов
Алена Свиридова
Любовь Успенская
Филипп Киркоров
Лолита Милявская
Кай Метов
Ирина Салтыкова
Наташа Королева
Такое ощущение, что на левом фото - мужик, придумавший на Хэллоуин косплеить Наташу Королеву)
-
-
Ответить
Владимир Пресняков
Натали
Валерий Леонтьев
Анастасия Макаревич, группа «Лицей»
Сергей Жуков, «Руки вверх!»
Кого бы еще хотели увидеть в подборке? Пишите в комментариях, чьи кассеты вы заслушивали до того самого «жевания», последствия которого было так трудно исправить.
Если вы все еще напеваете песни из юности (или даже детства), то предлагаем вам пофантазировать на музыкальные темы или проверить свою память.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
19 человек, которые дали или взяли в долг и получили урок, который запомнят на всю жизнь
15 историй, в которых отношения между родственниками тянут на полноценную мыльную оперу
Народное творчество
1 месяц назад
18 случаев, когда поход в салон красоты пошел совсем не по плану
Истории
2 месяца назад
15 историй о том, что риелторам и их клиентам бывает ой как непросто друг с другом
15+ человек, чья встреча выпускников запомнилась лучше, чем таблица умножения
Интересное
1 месяц назад
15 историй о том, как жизнь подкинула знак, но не все его сразу поняли
Истории
6 дней назад
17 человек, которые так лихо отметили день рождения, что вовек не забудешь
15 раз, когда дети, сами того не зная, выдали взрослые секреты
20+ уморительных историй про фамилии, которые добавляют в жизнь огонька
Интересное
1 месяц назад
16 историй, которые начались с фразы: «Пойду-ка я в гараж»
Истории
3 недели назад
15 мужчин, которые так нелепо пытались скрыть свою неверность, что это было даже смешно
17 людей, которым техника просто сказала: «Нет. Сегодня не твой день»
Истории
2 месяца назад