Как изменились 15+ наших любимых исполнителей, чью музыку мы слушали еще на кассетных плеерах

Ностальгия
4 минуты назад
Как изменились 15+ наших любимых исполнителей, чью музыку мы слушали еще на кассетных плеерах

Дорогие дамы, намажьте челку сахаром. Джентльмены могут достать из шкафа старую кожаную куртку. Вы спросите, зачем? Просто мы вспомним те времена, когда деревья были большими, а карандашом не только рисовали, но и перематывали аудиокассеты. Давайте вместе посмотрим, как за эти десятилетия изменились исполнители, чьи голоса звучали из каждого окна.

Надежда Кадышева

Алсу

Татьяна Буланова

Влад Сташевский

Лада Дэнс

Татьяна Овсиенко

Алиса Мон

Богдан Титомир

Марина Хлебникова

Андрей Григорьев-Апполонов

Алена Свиридова

Любовь Успенская

Филипп Киркоров

Лолита Милявская

Кай Метов

Ирина Салтыкова

Наташа Королева

Владимир Пресняков

Натали

Валерий Леонтьев

Анастасия Макаревич, группа «Лицей»

Сергей Жуков, «Руки вверх!»

Кого бы еще хотели увидеть в подборке? Пишите в комментариях, чьи кассеты вы заслушивали до того самого «жевания», последствия которого было так трудно исправить.

Если вы все еще напеваете песни из юности (или даже детства), то предлагаем вам пофантазировать на музыкальные темы или проверить свою память.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее