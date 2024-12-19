Проверьте, как легко вам удастся угадать все пропущенные слова хитов из прошлого

Только в двух песнях угадала рифму. Остальные, вроде слышала, но помню только припев, потому что caми куплеты настолько сумбурные, просто набор слов, что невозможно предположить, что там за слово спрятано. Впечатление такое, что большинство текстов писали под действием запрещённых средств, или в алкогольном угаре. Адме, вы нащупали интересную тему с "угадайкой", но учитывайте основной возрастной контингент ваших статей.