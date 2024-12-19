Проверьте, как легко вам удастся угадать все пропущенные слова хитов из прошлого

Музыка
1 день назад

Многие из нас любят подпевать любимым старым песням. Но так ли хорошо вы знаете их слова или же некоторые из них все-таки ускользнули от вашего внимания. Предлагаем проверить.

Бьянка — «Были танцы»

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© БЬЯНКА / YouTube

Серега — «Черный бумер»

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© SERYOGA / YouTube

Катя Лель — «Мой мармеладный»

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© MALFA / YouTube

Мария Ржевская — «Когда я стану кошкой»

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© Фабрика звезд / Первый канал

«Дискотека Авария» — «Если хочешь остаться»

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© Дискотека Авария / YouTube

Алсу — «Все равно»

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© АЛСУ • ALSOU / YouTube

«Блестящие» — «А я все летала»

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© группа Блестящие - официальный канал / YouTube

Айдамир Мугу — «Черные глаза»

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© Айдамир Мугу / YouTube

Жасмин — «Головоломка»

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© MELOMAN MUSIC / YouTube

Hi-Fi — «Седьмой лепесток»

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© Песня года / Первый канал

Авраам Руссо — «Обручальная»

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© Виктор Дробыш / YouTube

«Корни» — «Ты узнаешь ее»

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© Matvey Music / YouTube

Глюкоза — «Невеста»

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© MALFA / Глюкоза

Serebro — «Дыши со мной»

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© SEREBROofficial / YouTube

Витас — «Опера #2»

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© Золотой граммофон / Первый канал

«Отпетые мошенники» — «Девушки бывают разные»

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© Отпетые Мошенники / YouTube

Дмитрий Маликов — «С чистого листа»

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© Дмитрий Маликов / YouTube

«Фабрика» — «Понимаешь»

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© Фабрика звезд / Первый канал

Леонид Агутин — «Остров»

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© Песня года / YouTube

Многие зарубежные музыканты для сценической жизни предпочитают брать псевдонимы. Так, например, настоящее имя Тины Тернер — Анна Мэй Буллок, а Милен Фармер — Милен Жанна Готье.

Фото на превью Песня года / YouTube

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
17 часов назад

Только в двух песнях угадала рифму. Остальные, вроде слышала, но помню только припев, потому что caми куплеты настолько сумбурные, просто набор слов, что невозможно предположить, что там за слово спрятано. Впечатление такое, что большинство текстов писали под действием запрещённых средств, или в алкогольном угаре. Адме, вы нащупали интересную тему с "угадайкой", но учитывайте основной возрастной контингент ваших статей.

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