Проверьте, как легко вам удастся угадать все пропущенные слова хитов из прошлого
Многие из нас любят подпевать любимым старым песням. Но так ли хорошо вы знаете их слова или же некоторые из них все-таки ускользнули от вашего внимания. Предлагаем проверить.
Бьянка — «Были танцы»
Серега — «Черный бумер»
Катя Лель — «Мой мармеладный»
Мария Ржевская — «Когда я стану кошкой»
«Дискотека Авария» — «Если хочешь остаться»
Алсу — «Все равно»
«Блестящие» — «А я все летала»
Айдамир Мугу — «Черные глаза»
Жасмин — «Головоломка»
Hi-Fi — «Седьмой лепесток»
Авраам Руссо — «Обручальная»
«Корни» — «Ты узнаешь ее»
Глюкоза — «Невеста»
Serebro — «Дыши со мной»
Витас — «Опера #2»
«Отпетые мошенники» — «Девушки бывают разные»
Дмитрий Маликов — «С чистого листа»
«Фабрика» — «Понимаешь»
Леонид Агутин — «Остров»
Многие зарубежные музыканты для сценической жизни предпочитают брать псевдонимы. Так, например, настоящее имя Тины Тернер — Анна Мэй Буллок, а Милен Фармер — Милен Жанна Готье.
Комментарии
Только в двух песнях угадала рифму. Остальные, вроде слышала, но помню только припев, потому что caми куплеты настолько сумбурные, просто набор слов, что невозможно предположить, что там за слово спрятано. Впечатление такое, что большинство текстов писали под действием запрещённых средств, или в алкогольном угаре. Адме, вы нащупали интересную тему с "угадайкой", но учитывайте основной возрастной контингент ваших статей.