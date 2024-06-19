Посмотрите, как изменились 16 певиц, которых мы помним еще совсем юными и звонкими
Музыка
30 минут назад
Кажется, еще совсем недавно мы смотрели клипы «Блестящих» по телику и зажигали под первые песни Нюши. А ведь со времени дебюта любимых исполнительниц прошла уже куча времени. Теперь нам остается лишь поражаться тому, как изменились эти голосистые красотки.
Нюша
EAST NEWS, Комсомольская правда / East News
Анна Семенович
EAST NEWS, Ivanov Sergey / East News
Юлия Савичева
EAST NEWS, Tarakanov Vadim / East News
Алсу
East News
МакSим
East News
Виктория Дайнеко
East News
Анастасия Задорожная
Анастасия Стоцкая
East News
Жасмин
East News
Бьянка
East News
Юлия Ковальчук
EAST NEWS
Карина Кокс
East News
Анна Плетнева
East News, Комсомольская правда / East News
Алекса
East News
Наталья Подольская
East News, Комсомольская правда / East News
Ксения Новикова
East News
Еще несколько интересных статей про наших любимых звезд:
Фото на превью EAST NEWS, Ivanov Sergey / East News, EAST NEWS
Комментарии
Уведомления
окей, люди за десять лет слегка поменялись, и? Карина Х., признавайтесь, вам двадцать лет? раз уж вам кажется, что 10 - это хоть сколько-нибудь значительный срок. ))
-
-
Ответить
Похожее
15 фотопримеров, которые точнее любых слов покажут, как изменились женщины разных народов более чем за 100 лет
Культура
2 года назад
15 звездных мужчин, которые с годами стали горячее бабушкиных пирожков
Музыка
2 года назад
20 человек, которые и надеяться не смели на такой джекпот, а он сам пришел им в руки
Народное творчество
8 месяцев назад
15+ человек, у которых в голове так крепко засели тараканы, что общение с ними пора было прекращать еще вчера
Истории
1 неделя назад
Я не хочу быть прислугой в собственном доме, поэтому уборку и готовку спихнула на мужа
Авторские колонки
6 месяцев назад
Отец преподал незабываемый урок 14-летнему сыну, который совершенно не ценил свою мать
15+ тещ и свекровей, от которых стоит держаться на почтительном расстоянии
16 звезд, которые сели в калошу на глазах у всех, но и не подумали смутиться
Культура
4 месяца назад
«Позвал на свидание, а она странная какая-то!» Яркий пример того, как не стоит начинать отношения
Народное творчество
2 года назад
10+ звезд, которые оказались многодетными родителями, а мы и не знали
Пользователи сети поделились крутыми ретроснимками родственников и сравнили их с собой нынешними
Семья
2 года назад
Мужчина пожаловался на жену, которая после декрета отказалась выходить на работу. И реакция не заставила себя ждать
Семья
9 месяцев назад