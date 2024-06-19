Посмотрите, как изменились 16 певиц, которых мы помним еще совсем юными и звонкими

Музыка
30 минут назад

Кажется, еще совсем недавно мы смотрели клипы «Блестящих» по телику и зажигали под первые песни Нюши. А ведь со времени дебюта любимых исполнительниц прошла уже куча времени. Теперь нам остается лишь поражаться тому, как изменились эти голосистые красотки.

Нюша

EAST NEWS, Комсомольская правда / East News

Анна Семенович

EAST NEWS, Ivanov Sergey / East News

Юлия Савичева

EAST NEWS, Tarakanov Vadim / East News

Алсу

East News

МакSим

East News

Виктория Дайнеко

East News

Анастасия Задорожная

Анастасия Стоцкая

East News

Жасмин

East News

Бьянка

East News

Юлия Ковальчук

EAST NEWS

Карина Кокс

East News

Анна Плетнева

East News, Комсомольская правда / East News

Алекса

East News

Наталья Подольская

East News, Комсомольская правда / East News

Ксения Новикова

East News

Еще несколько интересных статей про наших любимых звезд:

Фото на превью EAST NEWS, Ivanov Sergey / East News, EAST NEWS

Комментарии

Уведомления
ЛетоПришло
1 день назад

окей, люди за десять лет слегка поменялись, и? Карина Х., признавайтесь, вам двадцать лет? раз уж вам кажется, что 10 - это хоть сколько-нибудь значительный срок. ))

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