Посмотрите, как изменились 16 певиц, которых мы помним еще совсем юными и звонкими

Кажется, еще совсем недавно мы смотрели клипы «Блестящих» по телику и зажигали под первые песни Нюши. А ведь со времени дебюта любимых исполнительниц прошла уже куча времени. Теперь нам остается лишь поражаться тому, как изменились эти голосистые красотки.