17 человек решили обойтись без мастера и, глядя на результаты их труда, мы аж зависли

Сделай сам
1 час назад

Ну кто не любит экспериментов? Тем более, когда не знаешь, чем это может закончиться. В этой подборке эти 17 героев решили обойтись без мастера и сделать все самостоятельно. А что из этого получилось — смотрите сами.

«Я облажался, лол»

  • Вероятно, вам следует поручить это профессионалу как можно скорее. © WedgeSalad00 / Reddit

«Моя первая татуировка. Насколько это плохо?»

«Сделала себе свадебный макияж»

  • О, это просто безупречно. Обычно, когда люди делают свадебный макияж самостоятельно, есть моменты, которые можно было бы улучшить, но здесь все выглядит так, будто это сделал профессионал. © gm_piodis_i7 / Reddit

«Сегодня я впервые сама привела в порядок своего малыша»

  • Эта стрижка на мордочке просто прелесть. Как будто совершенно другая собака! © duketheunicorn / Reddit

«Платье на выпускной»

«Я делаю себе макияж к свадьбе в сентябре — вот мой последний пробный вариант»

Капибара в кимоно
1 час назад

Продолжайте пробовать. Потому что это даже не любительский ... (Хотела написать "уровень", но корректор услужливо предложил "стриптиз". Вот думаю, чем я это заслужила)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

«Впервые делаю полки сам. Не идеально, но я очень доволен результатом»

«Моя первая кукла! Достаточно ли хороша для подарка?»

  • Ух ты! Какая милота! Я бы сказала, это отличный подарок — если, конечно, вы сами не мечтаете оставить это себе. © Limp-Taste2253 / Reddit

«Мой парень помог мне покрасить волосы. Хотя я много раз предлагала ему надеть перчатки, он отказался. А теперь он говорит, что разочарован во мне, потому что я не настояла на том, чтобы он их надел.»

«Я сделал раму для зеркала, вдохновленную „Властелином колец“»

«Я покрасила волосы в синий цвет. Красиво смотрится?»

«У меня это кресло уже больше 30 лет. Розовый цвет выцвел и перестал радовать как минимум последние 20 лет»

«В последнее время оно стояло в гараже, и вот наконец настал момент попробовать его покрасить. Я просто в восторге от результата! Возможно, нанесу еще один слой, чтобы получился более глубокий винный оттенок».

«Жена сказала, что знает парня, который бесплатно покрасит стены»

«Мой маникюр, который я сделала спонжем для макияжа»

«Первая татуировка на себе, сделала перекрытие»

«Хозяин заменил мою дверь, и я заметил, что она скрипит»

  • Ммм, да, специальное предложение от арендодателей. Скрип в подарок. © hazelnuttr33
    / Reddit

«Сегодня я сделала себе когти»

Иногда результат творчества может быть действительно непредсказуем. Кстати, некоторые люди могут шокировать своими результатами, но уже только в приятном смысле:

Фото на превью Twiningcoyote93 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее