17 человек решили обойтись без мастера и, глядя на результаты их труда, мы аж зависли

Ну кто не любит экспериментов? Тем более, когда не знаешь, чем это может закончиться. В этой подборке эти 17 героев решили обойтись без мастера и сделать все самостоятельно. А что из этого получилось — смотрите сами.

«Я облажался, лол»

Вероятно, вам следует поручить это профессионалу как можно скорее. © WedgeSalad00 / Reddit

«Моя первая татуировка. Насколько это плохо?»

«Сделала себе свадебный макияж»

О, это просто безупречно. Обычно, когда люди делают свадебный макияж самостоятельно, есть моменты, которые можно было бы улучшить, но здесь все выглядит так, будто это сделал профессионал. © gm_piodis_i7 / Reddit

«Сегодня я впервые сама привела в порядок своего малыша»

Эта стрижка на мордочке просто прелесть. Как будто совершенно другая собака! © duketheunicorn / Reddit

«Платье на выпускной»

«Я делаю себе макияж к свадьбе в сентябре — вот мой последний пробный вариант»

«Впервые делаю полки сам. Не идеально, но я очень доволен результатом»

«Моя первая кукла! Достаточно ли хороша для подарка?»

Ух ты! Какая милота! Я бы сказала, это отличный подарок — если, конечно, вы сами не мечтаете оставить это себе. © Limp-Taste2253 / Reddit

«Мой парень помог мне покрасить волосы. Хотя я много раз предлагала ему надеть перчатки, он отказался. А теперь он говорит, что разочарован во мне, потому что я не настояла на том, чтобы он их надел.»

«Я сделал раму для зеркала, вдохновленную „Властелином колец“»

«Я покрасила волосы в синий цвет. Красиво смотрится?»

«У меня это кресло уже больше 30 лет. Розовый цвет выцвел и перестал радовать как минимум последние 20 лет»

«В последнее время оно стояло в гараже, и вот наконец настал момент попробовать его покрасить. Я просто в восторге от результата! Возможно, нанесу еще один слой, чтобы получился более глубокий винный оттенок».

«Жена сказала, что знает парня, который бесплатно покрасит стены»

«Мой маникюр, который я сделала спонжем для макияжа»

«Первая татуировка на себе, сделала перекрытие»

«Хозяин заменил мою дверь, и я заметил, что она скрипит»

Ммм, да, специальное предложение от арендодателей. Скрип в подарок. © hazelnuttr33

/ Reddit

«Сегодня я сделала себе когти»