17 человек решили обойтись без мастера и, глядя на результаты их труда, мы аж зависли
Ну кто не любит экспериментов? Тем более, когда не знаешь, чем это может закончиться. В этой подборке эти 17 героев решили обойтись без мастера и сделать все самостоятельно. А что из этого получилось — смотрите сами.
«Я облажался, лол»
- Вероятно, вам следует поручить это профессионалу как можно скорее. © WedgeSalad00 / Reddit
«Моя первая татуировка. Насколько это плохо?»
«Сделала себе свадебный макияж»
- О, это просто безупречно. Обычно, когда люди делают свадебный макияж самостоятельно, есть моменты, которые можно было бы улучшить, но здесь все выглядит так, будто это сделал профессионал. © gm_piodis_i7 / Reddit
«Сегодня я впервые сама привела в порядок своего малыша»
- Эта стрижка на мордочке просто прелесть. Как будто совершенно другая собака! © duketheunicorn / Reddit
«Платье на выпускной»
«Я делаю себе макияж к свадьбе в сентябре — вот мой последний пробный вариант»
Продолжайте пробовать. Потому что это даже не любительский ... (Хотела написать "уровень", но корректор услужливо предложил "стриптиз". Вот думаю, чем я это заслужила)
«Впервые делаю полки сам. Не идеально, но я очень доволен результатом»
«Моя первая кукла! Достаточно ли хороша для подарка?»
- Ух ты! Какая милота! Я бы сказала, это отличный подарок — если, конечно, вы сами не мечтаете оставить это себе. © Limp-Taste2253 / Reddit
«Мой парень помог мне покрасить волосы. Хотя я много раз предлагала ему надеть перчатки, он отказался. А теперь он говорит, что разочарован во мне, потому что я не настояла на том, чтобы он их надел.»
Беги от него! Ибо во всех его неудачах и промахах будешь виновата именно ты!
«Я сделал раму для зеркала, вдохновленную „Властелином колец“»
«Я покрасила волосы в синий цвет. Красиво смотрится?»
«У меня это кресло уже больше 30 лет. Розовый цвет выцвел и перестал радовать как минимум последние 20 лет»
«В последнее время оно стояло в гараже, и вот наконец настал момент попробовать его покрасить. Я просто в восторге от результата! Возможно, нанесу еще один слой, чтобы получился более глубокий винный оттенок».
«Жена сказала, что знает парня, который бесплатно покрасит стены»
- Этот парень ты? © No-Illustrator-4048 / Reddit
«Мой маникюр, который я сделала спонжем для макияжа»
«Первая татуировка на себе, сделала перекрытие»
«Хозяин заменил мою дверь, и я заметил, что она скрипит»
- Ммм, да, специальное предложение от арендодателей. Скрип в подарок. © hazelnuttr33
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«Сегодня я сделала себе когти»
Иногда результат творчества может быть действительно непредсказуем. Кстати, некоторые люди могут шокировать своими результатами, но уже только в приятном смысле: