«А где отбивнушки?»: 15 историй о женщинах, которые в один миг решили круто изменить свою жизнь

Иногда, чтобы начать жить по-настоящему, нужно принять одно спонтанное решение. Героини нашей подборки доказали: никогда не поздно сменить офисное кресло на кабинку трамвая, улететь на острова или пойти учиться на профессию мечты. Эти женщины превратили «день сурка» в жизнь мечты! Впрочем, не все решениям стоит слепо следовать, а история в конце статьи — отличное тому доказательство.