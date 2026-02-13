19 современных звезд, которые идеально вписались бы в образы любимых героев нашего детства
Есть фильмы, которые мы узнаем с первой фразы, с первого кадра. Казалось бы, заменить Раневскую или Чурикову невозможно, но иногда смотришь на современных актеров и ловишь себя на мысли: «А ведь он отлично вписался бы в ту эпоху!» Мы решили провести смелый эксперимент и представить, как выглядели бы наши любимые сказки и кино, если бы кастинг проводили сегодня.
Марфушенька-душенька, «Морозко» — Варвара Шмыкова
Мы сознательно искали не карикатуру, а живого человека. И Шмыкова — именно такая: живая, темпераментная, с мощной энергией. Ее Марфуша — не гротеск, а женщина-ураган, в которой комизм соседствует с настоящей болью и жаждой любви. Представьте, как она с харизмой Люды из «Чик» смачно грызет орехи и кричит: «Хочу жениха, хочу богатство!» Это был бы настоящий разрыв шаблона.
Царевна-лебедь, «Сказка о царе Салтане» — Ангелина Стречина
В Стречиной есть та редкая утонченность и врожденный аристократизм, которых так не хватает многим современным актрисам. Она будто уже сошла с иллюстраций Билибина: тонкая, светлая, загадочная. Ее Лебедь — не просто волшебство, а поэзия в движении.
Гуттиэре, «Человек-амфибия» — Равшана Куркова
Тут все просто: если кто-то и может быть одновременно морской гладью и штормом — это Куркова. В ее взгляде — глубина, в походке — тайна. Ихтиандр, держись, а лучше сразу беги!
Ильмень-царевна, «Садко» — Юлия Хлынина
Хлынина умеет играть женщин с глубокой внутренней драмой. Ее взгляд пронзает насквозь — идеальная хозяйка подводного царства, которая может и залюбить, и утопить.
Варвара, «Варвара-краса, длинная коса» — Елизавета Боярская
Эту адаптацию мы готовы пересматривать снова и снова. У Боярской есть сценическая стать и уверенность. Внешность и характер гармонично сочетаются. Она идеально подходит на роль дочери, которая и папой крутит, и женихов строит. Настоящая красавица с характером.
Мачеха Золушки, «Золушка» — Мария Аронова
Это, пожалуй, единственная актриса, чей мощный темперамент может сравниться с харизмой самой Фаины Раневской. Она бы не просто приказала Золушке перебрать пшено, она бы перевернула все королевство ради своих дочек. И, честно говоря, Королю пришлось бы потесниться.
Д’Артаньян, "Д’Артаньян и три мушкетера"—Тихон Жизневский
После «Майора Грома» и «Бременских музыкантов» мы поставили себе маленькую галочку: Тихон — это драйв, кураж и горящий взгляд. Настоящий гасконец с бешеной энергетикой. Тысяча чертей, это было бы легендарно!
Афоня, «Афоня» — Сергей Бурунов
А вот тут мы ни секунды не сомневались в выборе актера. Бурунов умеет сквозь гомерический смех показать такую тоску в глазах, что сердце сжимается. Это был бы очень глубокий, трагикомичный персонаж, которого хочется и ругать, и жалеть.
Настенька, «Морозко» — Валентина Ляпина
У Ляпиной те самые бездонные глаза и трогательная, почти детская чистота. Она умеет играть героинь с хрупкой внешностью, но сильным стержнем внутри. Мы считаем, что это точное попадание в образ кроткой падчерицы, которая и носки свяжет, и, если надо, посохом Морозко воспользуется.
Костик, «Покровские ворота» — Иван Янковский
Янковский умеет быть легким, ироничным и при этом глубоким. Нам показалось, что он идеально воплотит образ московского студента-ловеласа. Он сможет выдать тираду про «грядущие перемены» с той же наглостью и обаянием, от которых сходят с ума все медсестры района. Это был бы Костик, который знает себе цену.
Людмила Добрыйвечер, «Королева бензоколонки» —Ольга Кузьмина
Здесь все решает энергия. Кузьмина органична в ролях ярких, жизнерадостных героинь — вспомните, как она озвучила Чебурашку. Настоящее чудо! Она легко сочетает эксцентрику и искренность, как героини старых музыкальных комедий. Ее Людмила была бы легкой, быстрой, живой — такой, за которой хочется наблюдать.
Снегурочка, "Снегурочку вызывали?"— Анастасия Красовская
Красовская — тонкая, деликатная актриса. Нам хотелось сохранить ту живость и трогательность, которые когда-то подарила Снегурочке Ирина Алферова.
Принцесса Мелисента, «31 июня» — Диана Пожарская
Сыграть принцессу вне времени — задача со звездочкой. Нужно быть современной, но не приземленной. У Пожарской есть эта легкость и самоуверенность. Тот случай, когда корона села великолепно и без лишних проб.
Принцесса, «Обыкновенное чудо» — Стася Милославская
Для этой роли важен темперамент. Милославская умеет быть эмоциональной и искренней одновременно. Она бы прекрасно воплотила современную Принцессу, которая сама оседлает коня и помчится за Медведем, потому что «любовь — это теорема, которую нужно доказывать каждый день».
Василиса, «Василиса Прекрасная» — Екатерина Вилкова
Вилкова давно доказала, что ей тесно в амплуа просто «милых блондинок». Ее Василиса была бы «железной леди» нашего фольклора — стальная воля под парчовым сарафаном. Иван-царевич у такой Василисы был бы чисто «на подхвате».
Людмила, «Руслан и Людмила» — Кристина Асмус
Людмила в исполнении Асмус не стала бы просто лить слезы в плену. Это была бы княжна с характером: она и шапку-невидимку у Черномора стянет, и карлика за бороду оттаскает, и Руслана построит.
Василий Кузякин, «Любовь и голуби» — Александр Робак
Робак — главный «народный мужик» нашего кино. Добрый, простой, которого легко обмануть, но невозможно не любить. В нем есть та самая органика, когда веришь каждому вздоху.
Мэри Поппинс, "Мэри Поппинс, до свидания"— Светлана Ходченкова
Строгая, элегантная, холодноватая, но безупречно стильная. Светлана создана для роли «Леди Совершенство», которая знает все лучше всех и никогда не объясняет своих поступков. Идеальный ветер перемен для нашего кино.
Уэф, «Кин-дза-дза!» —Тимофей Трибунцев
И напоследок — самый сок: если кто и способен сказать «Ку!» так, что это станет философией, — это Трибунцев. Абсурд, ирония, глубина — все, как мы любим.
Мы не переписываем классику — мы играем в воображение. А иногда такие игры помогают по-новому влюбиться в старые фильмы. А вам кто кажется самым точным попаданием? Делитесь впечатлениями в комментариях!
