Как выглядят толкушка, утюг и губка в разных странах и почему все это хочется себе
Мы прекрасно знаем, что картофельное пюре готовят с помощью родной толкушки, посуду проще всего отмыть губкой, а вкусный кофе получается в старой доброй джезве. Но в других странах для этих каждодневных дел существуют совершенно другие приборы, которые порой выглядят настолько загадочно, что вызывают только удивлённую улыбку. Например, в Скандинавии вместо утюга используют катки, а мочалки в Японии делают из нейлона. Мы решили выяснить, как выглядят вещи, которые используются в быту в разных концах мира.
Устройство для приготовления картофельного пюре
Кто же не любит мягкое, воздушное пюре? Главное — чтобы там не осталось комочков варёной картошки, а то половина удовольствия теряется. Да и готовить это блюдо легче лёгкого: надо лишь растолочь картошку. Правда, в разных странах люди используют для этого свои инструменты. Мы привыкли разминать варёные клубни с помощью толкушки. Процесс простой, но довольно трудоёмкий. А во Франции для этого используют мельницы для овощей и фруктов — с их помощью легко можно сделать и томатную пасту. В Германии же пюре готовят с помощью специального пресса.
Утюг
Говорят, нынче многие люди и вовсе не гладят постельное бельё. Но если уж они это делают, то с помощью старого доброго утюга. Занятие, конечно, не слишком увлекательное, но если включить какой-то сериал, работа пойдёт веселее. При этом скандинавы здесь стоят особняком: в прачечных Норвегии и Финляндии до сих пор можно найти гладильные катки, которые у нас встретишь разве что в музее. Так что любой жилец многоквартирного дома может быстро прокатить через устройство простыни и наволочки. А вы гладите постельное бельё?
Глажу, даже после сушильной машинки все равно хочу идеально гладкое, привычка. Сейчас есть гладильные прессы для дома, я вот на них поглядываю))
Мочалка
Все-же у нас несколько иная, во всяком случае, у нас дома была всегда длинная, с ручками и очень жёсткая))) Обычными мягкими чувствую себя не идеально намытой))))
Большинство европейцев во время банных процедур предпочитают пользоваться губками или щетками, считая, что мочалки из ткани — не слишком гигиеничная вещь. Но есть в их рядах и ренегаты — обитатели Нидерландов. Почти у каждого жителя в ванной комнате можно найти «вашанджи» — небольшое полотенце, которым пользуются во время мытья. А вот в Японии популярны тонкие мочалки из нейлона или полиэстера. Предполагается, что они смягчают кожу и обладают отличным отшелушивающим эффектом.
Устройство для заваривания кофе
У нас, зачастую, очень мелко молотый кофе просто заливают кипятком. "Боц" называется. Но кофемашина, с зернами, конечно лучше.
Если у человека в доме нет кофеварки, то для приготовления бодрящего напитка он использует джезву. Но далеко не во всех странах знают о существовании этих ковшиков. Например, в Великобритании кофе заваривают во френч-прессе. А во Вьетнаме напиток готовят с помощью металлического фильтра «фина», который ставят на стакан. Получившийся кофе обычно смешивают со сгущённым молоком и иногда добавляют лёд.
Очень вкусный кофе получается вьетнамским способом, насыщенный и крепкий. Надо чтоб кофе был крупного помола, ( иначе дырочки забьются и ничего не получится) . Брать кофе с высоким содержанием робусты.
Устройство для приготовления перцев
Я вот очень люблю запечённые перцы, особенно если с них снять шкурку, сбрызнуть оливковым маслом и посыпать измельчённым чесноком. Если под рукой нет грильницы, проще всего такое блюдо приготовить в духовке — главное, чтобы перцы не подгорели. А вот в Болгарии есть специальное устройство для запекания овощей: перцев, баклажанов и картошки. Называется оно «чушкопек». В нём перцы готовятся буквально за несколько минут, а кожица потом легко снимается. Теперь тоже хочу себе такой агрегат.
Сито
Промывать рис и другие продукты в обычном сите может быть той ещё морокой. Во-первых, расходуется достаточно много воды, а во-вторых, она постоянно разбрызгивается вокруг. Зато в Японии существуют изделия, которые выглядят несколько иначе. Дырочки в них располагаются только с одной стороны, поэтому продукты можно залить водой, хорошенько промыть, а потом спокойно слить всю жидкость.
Сковородка со съемной ручкой
Сковородки со съёмной ручкой пользуются популярностью во многих странах, ведь такая посуда занимает значительно меньше места в шкафу. В Японии не так давно этот дизайн даже потеснил традиционные сковородки и кастрюли. Считается, что съёмные ручки изобрела одна французская компания в 1986 году. Но мы-то знаем, что чапельники или сковородники появились значительно раньше. Правда, использовались они не только для экономии пространства, но и для того, чтобы посуду было проще доставать из печи.
Пилочка для ногтей
Ещё лет тридцать назад в косметичке каждой женщины можно было найти металлическую пилочку для ногтей. Впрочем, такие изделия до сих пор пользуются популярностью в Германии. Однако они считаются достаточно жёсткими, поэтому дамы в других странах предпочитают обрабатывать ногти пилками на тканевой или пластиковой основе с абразивным напылением. А вот в Японии особой любовью пользуются стеклянные инструменты.
Терка
голосую за тёркомиску, очень удобно, трёшь, снимаешь тёрку, добавляешь всё остальное.
Для меня терка — это четырёхсторонняя металлическая штука, на поверхности которой расположены дырочки разной формы. Натирать на ней сыр не слишком удобно: он так и норовит высыпаться из ёмкости. К тому же сам процесс занимает довольно много времени и сил. Поэтому горизонтальные терки в форме миски, которыми пользуются в Японии, на мой взгляд, выглядят значительно удобнее. Но проще всего этот процесс выполнять итальянцам: в Италии тертый сыр добавляют во многие блюда, и практически у всех на кухне есть электрические инструменты. По мнению некоторых пользователей в интернете, мыть их — сущая морока, но это никак не влияет на популярность электрических терок.
Пароварка
Первые пароварки были изобретены человечеством ещё тысячелетия назад. Сейчас на многих кухнях можно найти современные электрические изделия, но в некоторых странах Азии до сих пор используются бамбуковые пароварки. Корзинка с рисом или другими продуктами ставится поверх ёмкости с кипящей водой, и пар свободно циркулирует, благодаря чему блюдо быстро готовится и получается сочным.
Ха! В странах Азии. Я периодически обитаю в чате дорамщиков. Так там постоянно кто-то " ура, пришла моя бамбуковая пароварочка!"
И народ сразу " поздравляю; а мою ещё две недели ждать; я на такой уже месяц готовлю, супер, вот фото"
)))
Заварочный чайник
Даже если люди редко пьют чай, у них обязательно найдётся на кухне заварочный чайник. Но в разных странах эти сосуды выглядят по‑своему. Так, в Китае чайники делают из стекла и ставят их на небольшие подставки, в которых размещены свечки. Благодаря этому напиток долго не остывает. А в Ирландии популярностью пользуются небольшие персональные чайники. Такую посуду можно встретить в закусочных и небольших ресторанчиках.
Губка для мытья посуды
Далеко не во всех странах посуду моют с помощью синтетических губок. Так, в Финляндии предпочитают использовать для этого щетки. Они лучше отчищают посуду, да и воду можно включить погорячее. В Японии для этих целей используют таваши. Эти щетки делают из пальмового волокна или джута.
Вы готовы сменить толкушку на пресс-пюре и прикупить электрическую терку? Или предпочли бы не экспериментировать?
А вот еще несколько свежих материалов, которые могут вам понравиться:
Комментарии
Я готова завести робота со встроенной программой покупки, доставки, раскладки и приготовления продуктов.
Если он будет в форме котика - доплата)