Как выглядят толкушка, утюг и губка в разных странах и почему все это хочется себе

Для меня терка — это четырёхсторонняя металлическая штука, на поверхности которой расположены дырочки разной формы. Натирать на ней сыр не слишком удобно: он так и норовит высыпаться из ёмкости. К тому же сам процесс занимает довольно много времени и сил. Поэтому горизонтальные терки в форме миски, которыми пользуются в Японии, на мой взгляд, выглядят значительно удобнее. Но проще всего этот процесс выполнять итальянцам: в Италии тертый сыр добавляют во многие блюда, и практически у всех на кухне есть электрические инструменты. По мнению некоторых пользователей в интернете, мыть их — сущая морока, но это никак не влияет на популярность электрических терок.