18 вещей с изюминкой, превративших обычный день в праздник
10 минут назад
Иногда достаточно одной безделушки, чтобы мир вокруг вдруг засверкал — и самый обычный понедельник или четверг превратился в маленький праздник. Это может быть винтажный комбинезон с сердечком, форма для выпечки в виде динозавров или часы, показывающие время с помощью цитат из книг. Если с этими вещами настроение взлетает до небес, значит, оно нам точно надо!
«Я в восторге от винтажного комбинезона с сердечком! Это была спонтанная покупка»
«Я, взрослая тетя, завопила от радости, когда увидела это. Форма для выпечки пирожных в виде динозавров»
«Только что нашла часы за бесценок, которые показывают время с помощью цитат из книг!»
«Занимаясь умственной гимнастикой с 8:36 до 10:36, я закончил разгадывать кроссворд, ни разу не вспомнив о тебе».
«Ещё одна жемчужина пополнила мою коллекцию»
«Подарок на мой день рождения от мамы. Она заказала это панно из бижутерии, принадлежавшей ей и ее матери. Некоторые украшения датируются началом ХХ века»
«Я чуть не орехнулась, когда увидела эту сумку»
«Это пальто теперь — отражение моей личности. Оно было сшито для модного конкурса из старой одежды и заняло первое место»
«Формочки для льда в виде „Титаника“ и айсберга»
«Авторское пресс-папье найдено в контейнере для переработки стекла»
«Купила этот кулон в винтажном магазине, чем-то зацепил меня. А сегодня я его почистила и — мама дорогая!»
«Купила эту очаровательную баночку для печенья за бесценок, а дома перевернула и ахнула, увидев ее первоначальную цену»
«Вот для чего мы ходим в секонд-хенд»
«Схватила это зеркало прямо с тележки. Женщина, расставляющая товары, сказала: „Это настоящее серебро. Я, наверное, занизила цену, но цель — продать его, верно?“ Я бы ее расцеловала!»
«Я ахнула, когда вытащила это платье!»
«Лампочка в виде тостера за копейки»
«Брошь с сюрпризом»
«Купила одеяльце из своего детства. А потом увидела, за сколько его перепродают! В общем, исцелила внутреннего ребенка»
«Примерно десять лет назад, когда мы разбирали вещи в доме моей мамы, нашли старинный фотоальбом. Он был засунут за заднюю стенку шкафа»
«Кто изображен на фотографиях, остается загадкой. Альбому, должно быть, больше ста лет».
