16 вещей, которые купишь один раз, а потом хоть внукам передаривай

Люди постарше любят вспоминать прошлое и говорить о том, каким качественным все было много лет назад. Такие приступы ностальгии могут казаться немного странными и надуманными. Но это ровно до того момента, пока сам не увидишь крутую и качественную вещицу, которой не один десяток лет. Герои нашей статьи поняли жизнь и с удовольствием пользуются старинными вещами.

«Мой вентилятор 1934 года. И он до сих пор исправно работает»

«Моя мама купила мне эту корзину для белья, когда я была в третьем классе. Мне уже 28, и я до сих пор ей пользуюсь. Только теперь еще и мой сын с ней играет»

«Я пользуюсь часами, которым почти 100 лет»

«Мой миксер отлично работает еще с 2008 года. Только пару лет назад стакан начал протекать, так фирма прислала мне новый после первого же звонка!»

«Моей зубной щетке уже 18 лет. Кажется, наконец пришло время ее поменять»

«Урвала сегодня в магазине эту чудесную заколку 1975 года выпуска за сущие копейки!»

«Консервный нож сломался спустя аж 53 года. Но мама без проблем смогла найти в магазине точно такой же»

«Я купил эту соковыжималу больше 20 лет назад»

«У моего отца есть холодильник 1945 года, который все еще работает, как часы»

«В моей парикмахерской до сих пор используются кресла 1960 года»

«Моя бабушка пользуется этой вафельницей с 1955 года»

«Эта сумка исправно служит мне уже вот уже 26 лет»

«Моя бабушка пользуется этой плитой с 1947 года»

«30 лет назад я получил этот подарок от бабушки с дедушкой. Сегодня я собираюсь передарить его своему сыну»

15 лет назад я купил самый дешевый стол, чтобы у меня было место для учебы. Тогда я был на дне и весь в долгах, но это стало началом новой жизни. Сейчас у меня все хорошо и я наконец готов с ним попрощаться"

«Услышала, как продавцы в магазине называют это винтажное платье „уродским“ и „безвкусным“. Ну а я что? Я взяла и купила его!»