6 сериалов для дождливых выходных, сюжет которых делает неожиданный кульбит в последней серии

Вот так иногда смотришь телесериал, до финала остается одна серия, и ты уже уверен, что все понял. Кто врет, кто недоговаривает, а кто играет по правилам. Кажется, загадка решена, и можно расслабиться. А потом последняя серия переворачивает все вверх дном, и сидишь с открытым ртом, мысленно прокручивая телесериал назад. Здесь вы найдете такие истории, в которых создатели до самой последней секунды мастерски водят зрителей за нос.