18 вдохновляющих историй о людях, которые могут сделать бизнес по щелчку пальцев
У некоторых людей есть предпринимательская жилка. Кажется, будто они могут придумать удачное дело по щелчку пальцев. На самом деле чаще это результат трудов, исследований и многолетнего опыта, а не просто счастливая случайность. Торты для собак, аренда красивых сервизов или даже бабушкиных куриц — чего только ни придумали! Такие услуги по-настоящему запоминаются, а то, сколько радости это приносит клиентам — просто плюс к настроению.
- Далекие нулевые. У нас были торговые точки с кремами для обуви. Часто спрашивали шнурки. Отец придумал на этом заработать. Сначала он привозил готовые, но они не всегда были нужной длины. И тут он нашел, где продаются шнуры бобинами, в пересчете на пару шнурков цена выходила просто копейки. Из паяльника отец сделал устройство, на котором долгими вечерами под кино и сериалы я паяла наконечники у шнурков.
- Навещала свекровь на даче. Она познакомилась с мужчиной — он купил старый дом по соседству. Теперь по утрам захаживает, цветы ей носит. А вчера пришел с просьбой: «А дайте мне своих курочек на месяц?» Она не поняла, отшутилась. А сегодня он заявил: «Дам 20 тысяч, только пару курочек мне одолжите, а? Яйца буду каждое утро приносить, мне главное — от сорняков избавиться. Собираюсь потом что-нибудь посадить в огороде, химию покупать не хочу». Свекровь согласилась, деньги лишними не бывают.
«Моя подруга любит вязать. Сначала она вязала для себя и близких, а потом завела блог. Договорилась с местным канцелярским магазинчиком, теперь вяжет такую прелесть в огромных количествах. Отправляет заказы по почте»
- Родители не разрешали мне заводить домашних животных, поэтому я завела себе таракана кубинского, назвала Севой. На следующее утро оказалось, что таракан — девочка, потому что она отложила яйца. Я растила всех ее детей, которые множились в геометрической прогрессии. Купила огромный террариум, но места не хватало. В итоге они мне так надоели, что я пришла и сдала их обратно в тот же зоомагазин, где когда-то купила. По тем временам мне отличные деньги заплатили. Сказали: «Вот у вас несколько совсем маленьких еще, мы за них заплатить не можем, возьмите домой, еще подрастут — мы купим». Я тогда ответила: «Забирайте бесплатно, только всех сразу, я больше не хочу их разводить!»
- Знакомая реставрирует кукол. Ведет блог. Ей приносят самых разных. Например, пупс немецкий с телом, набитым опилками, был любимой игрушкой у трех поколений семьи. Младшая исчирикала личико ручкой, механизм глаз сломан, пластик крошится. Они попросили починить так, чтобы с пупсом можно было играть. Поэтому моя знакомая не стала восстанавливать старое, а перелепила конечности, голову, сделав копию, перешила туловище. Заменила механизм глаз. Сделала точную копию. Ей несут даже барби. Она восстанавливает мейк, убирает рисунки, если дети измалевали. Волосы выправляет или перепрошивает. Восстанавливает сломанные внутренние шарниры.
- Я продаю схемы вышивок. Когда я рассказала про это будущему мужу, он так удивленно приподнял бровь, мол, кто-то это вообще покупает? А я на этом бизнесе зарабатываю больше него, айтишника-синьора. Еще плачу зарплату трем дизайнерам, а выручку забираю сама.
«Засушивание цветов и изготовление из них закладок для книг — очень бюджетный вариант заработать денег»
«Недавно я наткнулась на эту идею и решила попробовать. Это довольно увлекательно, особенно если хочется заняться чем-то творческим без больших начальных вложений. Подойдут полевые или садовые цветы, травы и листья. Если у вас есть балкон или свой участок, то большую часть „сырья“ можно получить бесплатно. Растения можно сушить в толстой книге, так что на первых порах даже не придется покупать специальный пресс для цветов. Можно также делать изделия на заказ, используя цветы со свадеб, праздничных букетов или других памятных событий».
- Мой бизнес начинался как подработка, а теперь у меня даже есть менеджер. Раньше я искал в интернете риелторов, которые продавали или сдавали в аренду более 20–30 объектов в месяц, и писал им на электронную почту, мол, поздравляю с успехами, понимаю, что у вас не хватает времени на оформление рекламных макетов для своих предложений. Отправлял им один бесплатный макет (с наложенным на него водяным знаком) для одного из их объектов и предлагал за 10-15 тысяч в месяц делать дизайн для всех их объявлений. Те, кто соглашался на сотрудничество, часто приводили коллег из своих агентств. Теперь у меня около 250 клиентов.
- Я занимал столик в местной кофейне и рисовал портреты. За выходные легко зарабатывал по 20 тысяч. После выпуска из университета достаточно долго этим промышлял.
- После декрета захотелось чем-то заняться, но без напряга. Свекровь сразу скептически: «Аня, без труда никто не зарабатывает». Я ей: «Мам, сейчас времена другие». А она, мол, ну докажи тогда. Я не промах: покопалась в интернете и выкатила объявление: «Друзья, кому нужны красивые тарелки, бокалы на один день?» И многие прямо согласились сразу — действительно, зачем покупать целый сервиз, если понадобится он всего разок, на праздник какой-нибудь. Вот я сижу дома, чаек попиваю, а мои тарелки, вилки с ложками где-то там зарабатывают денежку сами по себе.
«Я начала продавать свои витражные работы. Это „Лес гоблинов“ — витражный ловец солнца»
- Моя знакомая купила бизнес, который состоит из мебели, инвентаря и расходников для салона красоты. Плюс программа, которая все считает. Она снимает помещение, у нее работают только самозанятые мастера, которые платят процент с каждой услуги. Как такого салона нет. 150 тысяч чистой прибыли в месяц!
«Моя бабушка делает вот такую красоту. Участвует в местных ярмарках, я предложила ей продавать в интернете»
- Как-то я сфотографировал завод. Нашел информацию о том, какой компании он принадлежит, и отыскал их директора по маркетингу. Связался с ним, сказал, что у меня есть снимок завода, и спросил, нужен ли он им. Он ответил: «Да, за сколько?» Я и понятия не имел — раньше мне таким заниматься не приходилось. Назвал рандомную сумму. Он ответил: «По рукам!» Я отправил им счет и получил деньги, для одного снимка просто баснословные. Так началась моя подработка фотографом, которая продлилась несколько лет.
- Я занимаюсь ремонтом эспрессо-машин. Все началось еще со школьного проекта. В этом году я наладил связи с оптовыми поставщиками, чтобы стать основным специалистом по обслуживанию в своем регионе, а также начал продавать новое оборудование для кофеен. Надеюсь, в следующем году получится выезжать на обучение непосредственно на заводы-производители. А вообще, в основное время я работаю инспектором по электрооборудованию.
«Делаю роспись на плитке. Подумываю о том, чтобы продавать эту плитку отдельно, а не в составе зеркал или подносов»
- Приехала к бабуле на дачу. Заодно привезла с собой моющий пылесос, давно хотела ей помочь с коврами, а то мы только выбиваем их летом, в химчистку она сдавать не хочет. А дома регулярно свои чищу, хотя с двумя котами все равно везде шерсть остается. Бабушке так понравилось, что она попросила и диван ей так же почистить. Потом рассказала своим подружкам. Заказов 10 набралось. От денег, я, конечно, отказывалась, но они настояли. Вот так за месяц я отбила цену своего пылесоса и заработала. Зовут меня и следующим летом.
- У меня хороший разговорный английский. Когда мне было лет 16, я озвучивал рекламу для телемагазина. Потому что отец моего друга не хотел нанимать для этого профессионалов. Заплатили мне, впрочем, неплохо — 100 евро за полдня работы. Так что где-то до сих пор крутятся ролики пятнадцатилетней давности с моим голосом.
«Я делаю стельки на заказ»
- Моя знакомая нашла применение своему диплому об образовании философа. Она закончила философский факультет МГУ. Работает фасилитатором философского клуба. Там собираются на беседы очень богатые люди. Он закрытый. Образовался по запросу участников, а моя знакомая удачно ухватилась за шанс использовать свою квалификацию.
- Приехала к маме в деревню. Захотелось подзаработать в отпуске. А в огороде я вообще не помощник, зато в технике разбираюсь. Оставила свою записку на стене объявлений, мол, помогу с телефонами да ноутами. Легла спать, а утром выглянула в окно и обомлела — там выстроилась очередь из бабулек и дедулек, которые, как потом выяснилось, звонили мне с самого утра, а потом пришли прямо по адресу — в деревне же все друг друга знают. Я помогала им отправлять фото внукам, учила пользоваться приложениями, чинила и правила. В основном, конечно, оплата была съестная. Теперь у мамы полный погреб заготовок на зиму.
«Я подрабатываю тем, что выращиваю и продаю редкие местные растения на своем участке»
- Я зарабатываю на жизнь тем, что слушаю рок-пластинки и пишу о об этом. Когда в двенадцать лет я завел свой блог о рок-музыке и метале, я и представить себе не мог, что когда-нибудь мне будут за это платить.
- Я продаю излишки аквариумных растений из своего аквариума. Они растут как сорняки и легко размножаются черенкованием. Вместо того, чтобы их выбрасывать, я решил продавать. Цены бывают разные, но как подработка — просто супер, никаких усилий. Самовывоз. Клиенты приезжают за ними сами.
- Работаю электриком. Как-то помогал в местном театре. Мы ставили детский спектакль. Я развешивал свет, разбирался в куче схем подключения, которые подогнали друзья, которые пришли помогать с монтажом. Мы веселились, ели пиццу и подпевали песням из мюзиклов. И вот, спустя две недели, помощник режиссера подсовывает мне под дверь чек на 200 долларов. Я такого не ожидал.
Вот так иногда простая помощь вознаграждается не только отличным настроением и новым опытом, но и достаточно ощутимым денежным сюрпризом. Ведь правду говорят, что душевное тепло возвращается бумерангом.