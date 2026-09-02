18 вдохновляющих историй о людях, которые могут сделать бизнес по щелчку пальцев

«Недавно я наткнулась на эту идею и решила попробовать. Это довольно увлекательно, особенно если хочется заняться чем-то творческим без больших начальных вложений. Подойдут полевые или садовые цветы, травы и листья. Если у вас есть балкон или свой участок, то большую часть „сырья“ можно получить бесплатно. Растения можно сушить в толстой книге, так что на первых порах даже не придется покупать специальный пресс для цветов. Можно также делать изделия на заказ, используя цветы со свадеб, праздничных букетов или других памятных событий».