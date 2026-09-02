15 человек рассказали, что при переезде заметили сразу, а что обнаружили только спустя время
Истории
02.09.2026
Переезд кажется началом новой жизни: сначала замечаешь очевидное — район, ремонт, соседей, а потом начинают открываться детали, которых совсем не ожидали. Герои этих историй рассказали, что обнаружили в новом доме: от уютных ностальгических мелочей до внезапных открытий — одни находки подарили им улыбку, другие ошарашили.
Этот старинный женский портрет владельцы дома нашли на чердаке. Он остался еще от предыдущих хозяев
- Одна моя знакомая жила в Тбилиси, а потом переехала в Москву. И сняла в Москве квартиру. Пишет мне: «Я сразу поняла, что владелец — грузин». Спрашиваю, мол, что там такое? Итак, разгадка: он сделал из балкона кухню! В Тбилиси очень много квартир, в которых балкон или лоджию переделывают в кухню. А бывшую кухню расширяют, объединяя с гостиной. И вы получаете маленькую кухню, но зато огромную гостиную. Куда обязательно поставят кучу диванов, чтобы встречать гостей.
alisa_v_tbilisi
- Искала квартиру. Когда пришла на просмотр, хозяйка спросила, много ли у меня вещей и нужно ли ей вывести из квартиры то, что в ней осталось (посуда, постельное, одеяла). Я сказала, что у меня всего один чемодан с одеждой и больше ничего нет, даже подушки и постельного белья. Поговорили и разошлись, я даже не думала, что по итогу сниму эту квартиру. Но все сложилось, вчера прихожу вечером на подписание, а хозяйка мне говорит, что она постирала подушки, одеяло, постельное и застелила для меня кровать. Чтобы я не бегала спешно и не искала, на чем спать.
lanaleonovich
Идея покрасить кухню в салатовый цвет казалась очень оригинальной... Но когда хозяйка начала снимать шкафы, оказалось, что когда-то давно кухня уже была именно такой! Автор поста думает, что дом просто нашептал ей свои секреты
- Нашли домик с небольшим хозяйством по дешевке. Переехали в деревню. Навели порядок. Утром проснулись с пением птиц, и тут мой сын подбегает: «Мам, у нас в саду какой-то дядя!» Мчусь, а там мужчина собирает яйца у наших кур. Спрашиваю, в чем дело, а тот резко оборачивается и невозмутимо выдает: «А, так это вы новые соседи! А это вот моя курочка, пока я перестраиваю свой огород, сюда ее заселил, мне предыдущий владелец разрешил». Видимо, по моему лицу он понял, что предыдущий владелец нам об этом не рассказал.
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- Жили в бараке на 10 квартир, и была у нас кошка Муся. Купили дом, переехали, кошку забрали с собой. В квартиру в бараке пустили квартирантов. С первых дней кошка начала проситься на улицу, пришлось отпустить. Пару дней она гуляла только около дома, думали что уже привыкла. Через несколько дней звонок от квартирантов: «К нам кошка в форточку залезла, шипит и не подпускает, это не ваша?» Приезжаю, и точно: Муся сидит на кухонном гарнитуре между плитой и мойкой, люди не могут ни приготовить ни посуду помыть. Так и пошло: пока выходные — она с нами, стоило оставить ее одну в новом доме — она в форточку и на прежнее место жительства, а туда идти около 5 км. Так продолжалось до мая, пока я на 2 недели не остался дома. Да, и еще в это время квартиранты купили стол и стулья, и мы забрали в дом кухонный угловой диванчик, на котором Муся любила спать. После этого побеги прекратились.
Отец автора публикации нашел эту мозаику под старым линолеумом. Дом был построен в 1918 году
- Семь лет назад переезжали в Эстонию. Квартиру сняли удаленно, видели только фото на сайте, с владельцем общались по почте. И вот, приезжаем мы ночью, на три часа позже запланированного. На одной машине мы, грузовик за нами с вещами. Хозяин нас дождался, все показал. Зная, что мы будем поздно и у нас дети, он купил нам продуктов: хлеб, молоко, масло, йогурты, сыр, колбасу, яйца. Это было так мило и заботливо. И так человечно. Прожили в квартире пять лет и лучшего арендодателя у меня не было.
marju_ee
- Мне было 10 лет. Я с семьей переехала в новую квартиру в большой город, и мы стали жить на первом этаже, а раньше жили на пятом. Для меня было дико жить на первом! Родители сразу поставили решетки. И вот, однажды ночью я просыпаюсь от непонятных звуков под окном. Я сначала затаилась, но, вспомнив про решетки, подкралась и глянула в темноту. А там корова! В городе ночью просто потерялась корова!
Старый пол в ванной комнате 1929 года, скрытый под более современным покрытием. Неужели кому-то больше нравятся бежевые квадраты?
- Мы много переезжали по съемным квартирам, и я как-то случайно при очередном переезде нашла абсолютно новый зимний пуховик. Оказывается, я же его и купила давно, уже почти весной, со скидкой, и убрала на лето. А потом несколько переездов я его так и возила упакованным и благополучно забыла про него.
- Купила дом, он 1899 года, сразу в него влюбилась — запущенный, но красивый, идеально спроектированный, добротный. И пообещала прямо дому, что его отремонтирую и будет он как новенький! И снится мне мужик какой-то, водит меня по этому дому и показывает: тут труба плохая, надо бы поменять, там нужно новые балки, тут почистить. Я вспомнила этот сон, когда проблема через 4 года обнаружилась. Пришлось менять трубу. И именно там, где мне мужик показал. И я реально потом пошла с фонариком и где помнила, что он мне показывал, там реально находилась работа. Я, правда, подзабыла половину, но сливную трубу с дыркой заменила еще до больших проблем и починила крышу. Дом до сих пор нежно люблю и даже после переезда продолжаю ремонтировать, в нем постоянно что-то ломается.
Эта старая цистерна для воды — совсем не то, что ожидал увидеть владелец, меняя старое покрытие
- Сестра купила старую дачу. Через неделю приехала к ней с детьми. Таскаем доски, выкидываем хлам, и тут дети начали ныть, что им скучно. Ну мы и брякнули, мол, в старых домах должен быть тайник, бегите искать. Минут через двадцать подлетает сын сестры, глаза по пятаку: «Мы нашли тайник!» Бежим за ним, а под кучей досок крышка. Подняли — там небольшой бетонный погреб, в нем — банки с вареньем, старые инструменты, керосиновая лампа и несколько пыльных коробок с журналами. Дети были просто счастливы.
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Новый владелец обнаружил засыпанную и забытую дорожку из кирпичной брусчатки у себя на участке
Оказывается, по-настоящему узнавать новое место начинаешь не в день переезда, а спустя недели и даже месяцы. Именно тогда появляются маленькие открытия, которые превращают незнакомое пространство в дом.
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