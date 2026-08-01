15 радостных историй от людей, которых приезд родни освежил, точно прохладный ливень после жаркого дня

Долгожданный отпуск, выходные на даче или просто вечерние прогулки с мороженым — большинство уже распланировало свое лето. Но иногда привычную рутину может изменить один звонок: «Мы уже подъезжаем!» Родня нередко заявляется без предупреждения. Иногда с их приездом дом наполняется искренним смехом, ароматом свежей выпечки и радостным шушуканьем на кухне. Но нередко бывает так, что после гостей остаются темы для бесед, которых хватает и до их следующего визита. В этой подборке мы собрали несколько жизненных историй, пропитанных вкусом гостинцев из дорожных сумок и стуком дверей.