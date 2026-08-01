Ну нормально так заполнен, на неделю. А что, там должна была мышь повеситься?
15 радостных историй от людей, которых приезд родни освежил, точно прохладный ливень после жаркого дня
Долгожданный отпуск, выходные на даче или просто вечерние прогулки с мороженым — большинство уже распланировало свое лето. Но иногда привычную рутину может изменить один звонок: «Мы уже подъезжаем!» Родня нередко заявляется без предупреждения. Иногда с их приездом дом наполняется искренним смехом, ароматом свежей выпечки и радостным шушуканьем на кухне. Но нередко бывает так, что после гостей остаются темы для бесед, которых хватает и до их следующего визита. В этой подборке мы собрали несколько жизненных историй, пропитанных вкусом гостинцев из дорожных сумок и стуком дверей.
- Прилетели ко мне в гости брат с женой. Весь день гуляли, плавали в бассейне, потом собрались готовить ужин. Я где-то на шезлонге оставил свои белые носки. Брат начал собирать вещи со двора, берет носки и спрашивает у Кати: «Это мои?» Катя подходит, смотрит буквально секунду и говорит: «Нет, не твои. У тебя таких нет». Хотя носки просто белые. Я вообще не понимаю, как девочки это делают. К сожалению, пока свои носки приходится различать самому.
- Приехали к нам на дачу мой брат. А мы как раз в город собирались на пару дней. В общем, сдали ему вахту и уехали. Еще спросил, что делать надо. Ответила, мол, отдыхайте, а так можно грядку прополоть. Он довольный покивал и спровадил нас. Разобрались с делами, приехали, а в огороде все грядки вспаханы! Выяснилось, что брат забыл про мое задание и в последний момент перед нашим приездом пропахал все, а надо было только одну. Без клубники нас оставил. Какой в детстве был оболтус, такой и остался!
«Я нарисовала дом моего дядюшки, пока гостила у него»
- Наш дедушка был очень уважаемым и общительным человеком. Куда бы я с ним ни ходила, все подбегали к нему и здоровались за руку, бывало кричали издалека и махали рукой. А сколько дальних родственников и друзей в гости приезжали, дома останавливались и с собой гостиницы привозили, не пересчитать. Помню, как однажды приехала к нам родня из Термеза и привезла два огромных тяжелых мешка, зашитых нитками. Когда гости уехали, мы с мамой открыли мешки, а внутри какие-то побитые, раздавленные яблоки. Сели перебирать, выбрали самые твердые, а остальные пришлось выбросить. Вечером решили попробовать эти странные на вид Термезские яблоки, откусили и удивились, что за странный вкус, яблоки вяжут. Оказалось, что это хурма! А самые лучшие плоды были те, которые мы выкинули!
- Недавно приезжала моя сестра. Я попросила ее остаться еще на день, потому что мне нужно было идти на корпоратив. Она без раздумий согласилась: «Конечно, езжай, отдохни, повеселись, я присмотрю за девочками». В середине вечера я написала ей: «Что делаете?» А она в ответ: «Детей накормила, собираюсь мыть посуду». Хотя я просила просто присмотреть за ними. Прихожу домой — дома чисто, все убрано, еда готова. Дети накормлены, умыты, волосы собраны, переодеты в чистое. И вот это чувство, когда тебе вообще ничего не надо делать... Моя золотая, я так люблю и ценю ее и все, что она для меня делает.
- Однажды мама приехала в гости к тете. Тетя уже на пенсии, раньше работала кондуктором. И она принципиально не любит такси. Погостив пару дней, маме пора была ехать в аэропорт. Они через весь город ехали на автобусе в аэропорт. Мама прилетает и звонит тете, мол, все, я долетела. Тетя говорит: «Я тоже почти доезжаю домой». Мы все так смеялись, просто умора!
«Загородный дом моего дяди на закате»
- Мне 20 лет, а брату — 15. Приехала летом к родителям, мою посуду. Прошу брата вытряхнуть из банки старые соленые огурцы в уличный туалет. Деревянный такой, старенький. Возвращается. И просиходит такой диалог:
— Где банка?
— Так я вместе с банкой выкинул.
— Ты дурак? Банку надо было вернуть.
— Так я не знал.
Спустя пять минут заходит, ставит банку мне на стол. Мол, вот, достал банку. Я устроила такой ор, что он еле вставил свои пять копеек, что пошутил.
- Живу одна в столице. И тут мама пишет: «Тетушка из деревни приедет, приюти на ночь». Ну, постелила ей в спальне, сама легла в зале. Среди ночи тетка кричит: «Тут какой-то мужик!» Заглядываю в комнату, и вдруг мужской голос называет меня по имени и выдает: «Сегодня так жарко! Хотите, я включу кондиционер?» Я из-за переполоха и забыла, что у меня система «умный дом» озвучена мужским голосом. Объяснила все тете, но, кажется, она так и не поверила.
- Жила в доме на юге. Каждое лето приезжали подруги и родственники. Первое время мучалась с готовкой на всю ораву. Решила проблему кардинально. Поставила отдельный холодильник для гостей. Ужин готовила в доме и свою семью кормила в доме. Для гостей — летняя кухня. На совместные посиделки в беседке каждый приходил со своим. Сразу стала обговаривать плату за коммунальные услуги в фиксированном размере. Ведь гости льют воду, а платить мне. Отдельно за жилье не брала. Поток гостей уменьшился, зато приезжали только адекватные гости.
«Вот такой вид открывается из прачечной моей тети»
- У нашей семьи большой дом на море. Летом к нам постоянно приезжает родня. Они месяцами живут за наш счет, едят нашу еду, считают нас богачами. С нами жила также прабабушка, о которой родня даже не вспоминала весь год. Чтобы хоть как-то отбить расходы мы попросили бабушку помочь на огороде, поработать вместе с нами. Бабушка согласилась. А когда моя троюродная сестра выросла, она так и продолжила приезжать, гулять и жить в нашем доме, как в бесплатной гостинице. Мы попросили помочь и ее. Она сразу обиделась, хлопнула дверью и ушла. Даже не переживаю по этому поводу. Она вспоминает нас только, когда ей это выгодно, а сама приезжает с пустыми руками.
- Мой папа приехал проведать меня со своей новой женой. Они остановились у меня. Вечером отец говорит: «Тебе уже спать пора». Пришлось напомнить ему, что вообще-то я уже взрослая, и если он хочет отправиться спать, то пожалуйста! Он ушел спать. Я назло ему специально подождала немного перед тем, как тоже пойти спать. Может, он и прав, я все еще такой ребенок в душе.
- Некоторые из моих родственников недавно вышли на пенсию. И, видимо, считают, что все остальные тоже уже не работают. Заявляются к нам в будни и удивляются, почему никого нет. Звонят, мол, приедем завтра, и не могут понять, почему я не могу их принять, хотя я объясняю, что работаю, у меня встречи. Зовут пообедать куда-то. И еще всегда так разочаровываются.
«Холодильник у моей свекрови дома»
- К нам приехал брат мужа из деревни на несколько дней, чтобы продать на рынке мясо. Ну приехал и приехал, тем более, не надолго. Дело было зимой. Город он наш знал хорошо, поэтому провожать его не надо было . Да, мы с мужем и не могли его проводить. Муж раньше его ушел на работу, а у меня маленький ребенок. Ночевал у нас три ночи. Утром уехал. А через несколько дней ударили морозы, и мужу потребовались зимние ботинки. Они у него были совершенно новые. Муж их не нашел в квартире. Звонит брату. Оказалось, что он в них уехал. Сначала он три дня ездил на рынок торговать в них, мол, они теплые, а в его у него мерзнут ноги. А затем решил и уехать в них. А что такого? Брат все-таки. Да еще и в городе живет, богатый, еще купит. Приехал мужик, мясо продал, еще и ботинками разжился новыми!
- Сварила я собаке кашу. Булгур и сердечки. Пока гуляла в магазин, ее умудрился съесть пришедший в гости брат. И говорит: «Вкусно, только ты посолить забыла». Остановите мой ор!
«Ноу-хау от моего дяди»
Одно неловкое движение...и дядя сделает "тройной тулуп" в воздухе, а стул упадет сверху. И если без перелома шейки бедра, то повезло.
- Я в декрете, а к нам неожиданно приехали свекры. Муж пришел с работы и ворчит: «Ты же дома сидишь, могла бы подготовиться!» Свекор давай поддакивать. Я уже открыла рот, как вдруг зашла свекровь. Их лица надо было видеть, когда она взяла меня за руку и сказала: «Линочка, собирайся, мы с тобой идем в ресторан. А эти двое пусть дома посидят, ребенка спать уложат, квартиру помоют, поесть приготовят». Они бросились за ней, мол, мы не это имели ввиду. Никогда не забуду, как свекровь тогда встала на мою сторону. Гостей я не люблю, особенно неожиданных, но ее всегда встречаю с теплом. Она и поможет, и что-нибудь вкусное приготовит. Характер непростой, конечно, но меня в обиду не даст.
- Как-то брат с женой устроили у себя дома мероприятие. Приехала и сестренка со своими малышами. Застолье в разгаре, гости общаются. Вдруг жена брата забегает в комнату, сама еле сдерживает смех и говорит:
— Представляете, младший племяш сидит, играет и что-то себе под нос бормочет. Мне стало интересно, подошла тихонько, почти на цыпочках, чтобы расслышать.
А он шепотом, очень серьезно:
— Главное в этом доме ничего не сломать...
Однозначно сработал вводный инструктаж от сестренки перед поездкой: «Веди себя хорошо. Не бегай, не шуми, и самое главное — ничего не сломай!»
«Деревенская кухонька моей тети»
Встречать гостей — это всегда приключение, особенно, если они не прошенные. А сами любите в гости ходить? У нас есть несколько подборок о гостях, которые подарили такие впечатления, что их не так уж и просто забыть: