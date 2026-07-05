10 добрых пород кошек с душой ретривера для тех, кто ищет ласкового друга

Кошка кошке рознь: одна будет часами млеть у вас на коленях и ходить хвостиком по квартире, а другая носиться по стенам в три часа ночи и устраивать тот самый «тыгыдык», от которого вы подскакиваете в кровати. К счастью, есть породы, у которых ласковость и привязанность к человеку буквально в характере: рэгдоллы, мейн-куны, британцы и не только. Тут вы найдёте 10 таких: добрых, контактных и уютных, которые любят понежиться рядом куда больше, чем громить квартиру по ночам.

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