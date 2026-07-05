10 добрых пород кошек с душой ретривера для тех, кто ищет ласкового друга
Кошка кошке рознь: одна будет часами млеть у вас на коленях и ходить хвостиком по квартире, а другая носиться по стенам в три часа ночи и устраивать тот самый «тыгыдык», от которого вы подскакиваете в кровати. К счастью, есть породы, у которых ласковость и привязанность к человеку буквально в характере: рэгдоллы, мейн-куны, британцы и не только. Тут вы найдёте 10 таких: добрых, контактных и уютных, которые любят понежиться рядом куда больше, чем громить квартиру по ночам.
И не пропустите истории о заботливых хвостатых, которые ждут вас в качестве бонуса в конце статьи.
Абиссинцы
Ласковые и преданные пушистики. Они обычно хорошо ладят с детьми и другими домашними животными. Известные своим любопытством, обожают играть.
Абиссинцы — ориентированные на людей кошки, которым нравится участвовать в происходящих вокруг них событиях.
Сфинксы
Сфинкс — это та самая порода, которую многие без раздумий назовут главным претендентом на титул самой дружелюбной кошки в мире. Спору нет, сфинксы просто обожают человеческое внимание, ласку и не прочь знатно порезвиться. Но, возможно, они такие неженки по одной простой причине: эти бесшёрстные ребята зависят от нас куда сильнее остальных кошек, ведь им банально нужно помогать согреться и умыться.
Сиамцы
Они славятся своей исключительной преданностью. Часто выбирают себе «того самого» человека, с которым создают неразрывную связь. У них пронзительные голубые глаза и грациозный силуэт. Главная черта этой породы — общительность. Они невероятно разговорчивы и используют целый спектр звуков, чтобы привлечь ваше внимание и поделиться своими «мыслями».
Персидские кошки
Персидские кошки — те ещё добряки и ласкуши. Они безумно любят сворачиваться клубочком рядом со своим любимым человеком, да и вообще по натуре своей флегматики: спокойные и расслабленные. Это как раз тот питомец, который будет преданно ждать вашего возвращения с работы, чтобы наконец получить свою законную порцию обнимашек и внимания.
Мэнксы
Эта порода возникла на острове Мэн. Генетическая мутация привела к отсутствию хвоста, хотя не все представители породы бесхвостые. Они преданные, ласковые и игривые как собаки. Некоторые мэнксы играют в «принеси мячик» и любят воду. Но их сходство с собаками на этом не заканчивается. Мэнксы могут зарычать или даже напасть на собаку или человека, которого считают угрозой для своей семьи
Экзотические короткошёрстные
Экзотическая короткошёрстная — это просто идеальный вариант «диванной» кошки. Они покладистые, безумно преданные и будут буквально выпрашивать вашу ласку. Движа и гиперактивности от этой породы вы вряд ли дождётесь, но они с лихвой компенсируют это своим запредельным уровнем «тискательности» и любви к обнимашкам.
Мейн-куны
Мейн-куны — невероятно дружелюбные ребята, которые легко приживутся в доме, где уже есть другие кошки или даже собаки. Они уверены в себе и очень ласковы, но при этом никогда не будут навязчиво требовать внимания. Они с удовольствием примут вашу заботу, а многие из них ещё и поболтают с вами, издавая забавные, похожие на птичье щебетание звуки.
Рэгдоллы
Рэгдоллы — определённо один из главных претендентов на звание самой дружелюбной породы в мире. Они знамениты своим феноменальным спокойствием и ласковым нравом, что делает их просто идеальными компаньонами. Эти кошки буквально жаждут вашего тепла и будут на седьмом небе от счастья, свернувшись клубочком у вас на коленях.
Бурманские кошки
Бурманская кошка — совершенно точно одна из самых, если не самая дружелюбная порода на свете. Они будут буквально ходить за вами хвостиком, выпрашивая внимание, ведь для них нет ничего круче, чем свернуться калачиком на диване в обнимку со своим любимым человеком.
Беспородные кошки, «дворянки»
Самая обычная беспородная мурка, которая станет невероятно ласковой, если к ней относиться по-человечески. Почему-то принято считать, что кошки без родословной часто бывают недружелюбными, но это вообще не так.
Мы уверены: какая бы кошка у вас ни жила, если окружить её искренней заботой и теплом, она вырастет такой же любящей и преданной, как и самые породистые добряки.
Бонус
И как мы обещали в начале статьи, вот пара простых и невероятно добрых историй, от которых буквально согревает изнутри.
- Наш сфинкс Борис завёл странную моду: каждую ночь укладывался спать под дверью сына и не пускал меня внутрь — шипел, упирался лапами. Так повторялось каждую ночь. Однажды не выдержала, отодвинула наглую лысую морду и заглянула, а там среди ночи горит ночник, и сын весь в клее и блестках сидит на полу. Оказалось, он вторую неделю тайком мастерил мне открытку ко дню рождения.
- Мой мейн-кун Тихон почему-то начал каждый вечер садиться у двери и выть басом. Сытый, здоровый, а орёт. Однажды пошёл, оглядывается: мол, иди за мной. Привёл в спальню, прыгнул на кровать, опять орёт. Я наклонилась посмотреть и похолодела! Мама мия, он же защищал меня. Дело было не в коте — это я была не в порядке. Месяц как выжатая: с работы — и лицом в стену, ни на что нет сил, а себе твердила, что просто устала. А Тихон не еды клянчил и не игры просил — он гнал меня лечь. Привалится тёплым боком, урчит, пока не усну. Будто решил: раз хозяйка сама себя не бережёт — буду беречь я. Собаки, говорят, чувствуют хозяина. Мой — не хуже.
Наши питомцы — это те, кто дарит нам маленькие радости каждый день, наполняя дом уютом. Расскажите в комментариях, а какая атмосфера царит у вас дома? Ваш пушистый друг — тёплый, ласковый компаньон или всё-таки неутомимый утренний «тыгыдык»? Ждём ваши самые душевные истории и, конечно же, фото любимцев!
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