15 комиксов, которые наконец-то «перевели» для нас, о чем на самом деле думают наши питомцы

Животные
2 часа назад
Они вальяжно разваливаются на нашем ноутбуке, требуют еды в 5 утра и смотрят на нас так, будто мы — их личные, не слишком сообразительные слуги. Мы годами гадали, что творится в этих загадочных головках. Хватит строить догадки! Держите «разоблачительную» подборку комиксов, которая наконец-то прольет свет на истинные мысли наших питомцев. Спойлер: в них есть все — от восхищения нашей «глупостью» до планов по захвату дивана.

1. Миска пуста! (Или почему коты всегда голодны)

2. Когда кот — твой личный будильник (и почему-то он всегда спешит)

Жабка в шляпке
2 часа назад

Просто оставляю еду с вечера, и коту хватает. Будит людей только если ему скучно и хочется общения.

-
-
Ответить

3. «Дорогая лежанка? Нет, спасибо. Дайте мне коробку!»

4. Почему в 3 часа ночи коты превращаются в гоночные болиды?

5. Получи КУСЬ! (или почему коты внезапно решают укусить)

Iosi Merson
44 минуты назад

Они перед кусем, начинают знаки подавать, иной раз хвостом, иной раз просто тааак посмотрит! Начеку надо быть, а пузико вообще гладить не моги...🤣🤣🤣

-
-
Ответить

6. Человек — это гигантская грелка: о чем думает кот, когда мы работаем

7. «Подарки», которые не очень нам нравятся...

8. Когда кот растворяется в солнечном луче: о высшем блаженстве...

9. Гравитация? Нет, не слышали: когда кот сбрасывает все со стола

10. Почему для котов двери — это главная философская проблема?

Iosi Merson
37 минут назад

У меня Бегемот жил, а двери одна как обычно открывалась, а другая выдвижная была. С обычной он просто справлялся - боднёт ее и вся недолга. Слышу какие-то непонятные бумки смотрю, а он выдвижную дверь бодает. Ну двери то пофигу...Бедный, наверное голова болела...Потом научился - сначала коготками чуть сдвинет, потом лапой, а когда уже голова проходит так всем телом двигал и сразу в шкаф!!!🤣🤣🤣

-
-
Ответить

11. А вы когда-либо думали, почему пушистые друзья так любят устраивать препятствия?

12. Ну а каждый поход к ветеринару — драма века...

13. А лоток — это строительная площадка для закапывания сокровищ...

14. Кот-невидимка: почему они так любят играть в прятки

15. Странные позы: почему коты спят как угодно, но не как нормальные существа

Как мы увидели, жизнь с кошкой — это постоянное погружение в мир, где царят свои, абсолютно нелогичные с человеческой точки зрения, законы. Надеемся, что наш взгляд на кошачью логику помог понять: кто бы ни был хозяином в доме, любовь между котом и человеком — это высшая математика, не подвластная логике, но такая понятная сердцу.

Леди Мондегрин
1 час назад

А котик-то весьма отожравшийся. Сразу видно, что хозяйка позволяет ему всё и кормит по 10 раз на дню. И чему потом удивляется???

-
-
Ответить

