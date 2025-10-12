15 комиксов, которые наконец-то «перевели» для нас, о чем на самом деле думают наши питомцы
Они вальяжно разваливаются на нашем ноутбуке, требуют еды в 5 утра и смотрят на нас так, будто мы — их личные, не слишком сообразительные слуги. Мы годами гадали, что творится в этих загадочных головках. Хватит строить догадки! Держите «разоблачительную» подборку комиксов, которая наконец-то прольет свет на истинные мысли наших питомцев. Спойлер: в них есть все — от восхищения нашей «глупостью» до планов по захвату дивана.
1. Миска пуста! (Или почему коты всегда голодны)
2. Когда кот — твой личный будильник (и почему-то он всегда спешит)
Просто оставляю еду с вечера, и коту хватает. Будит людей только если ему скучно и хочется общения.
3. «Дорогая лежанка? Нет, спасибо. Дайте мне коробку!»
4. Почему в 3 часа ночи коты превращаются в гоночные болиды?
5. Получи КУСЬ! (или почему коты внезапно решают укусить)
Они перед кусем, начинают знаки подавать, иной раз хвостом, иной раз просто тааак посмотрит! Начеку надо быть, а пузико вообще гладить не моги...🤣🤣🤣
6. Человек — это гигантская грелка: о чем думает кот, когда мы работаем
7. «Подарки», которые не очень нам нравятся...
8. Когда кот растворяется в солнечном луче: о высшем блаженстве...
9. Гравитация? Нет, не слышали: когда кот сбрасывает все со стола
10. Почему для котов двери — это главная философская проблема?
У меня Бегемот жил, а двери одна как обычно открывалась, а другая выдвижная была. С обычной он просто справлялся - боднёт ее и вся недолга. Слышу какие-то непонятные бумки смотрю, а он выдвижную дверь бодает. Ну двери то пофигу...Бедный, наверное голова болела...Потом научился - сначала коготками чуть сдвинет, потом лапой, а когда уже голова проходит так всем телом двигал и сразу в шкаф!!!🤣🤣🤣
11. А вы когда-либо думали, почему пушистые друзья так любят устраивать препятствия?
12. Ну а каждый поход к ветеринару — драма века...
13. А лоток — это строительная площадка для закапывания сокровищ...
Я, конечно, очень люблю своих котов, но лоток посреди гостиной – это уже перебор.)))
14. Кот-невидимка: почему они так любят играть в прятки
15. Странные позы: почему коты спят как угодно, но не как нормальные существа
Как мы увидели, жизнь с кошкой — это постоянное погружение в мир, где царят свои, абсолютно нелогичные с человеческой точки зрения, законы. Надеемся, что наш взгляд на кошачью логику помог понять: кто бы ни был хозяином в доме, любовь между котом и человеком — это высшая математика, не подвластная логике, но такая понятная сердцу.
А если вам понравилась статья, советуем не пропустить:
Комментарии
А котик-то весьма отожравшийся. Сразу видно, что хозяйка позволяет ему всё и кормит по 10 раз на дню. И чему потом удивляется???