15 комиксов, которые наконец-то «перевели» для нас, о чем на самом деле думают наши питомцы

У меня Бегемот жил, а двери одна как обычно открывалась, а другая выдвижная была. С обычной он просто справлялся - боднёт ее и вся недолга. Слышу какие-то непонятные бумки смотрю, а он выдвижную дверь бодает. Ну двери то пофигу...Бедный, наверное голова болела...Потом научился - сначала коготками чуть сдвинет, потом лапой, а когда уже голова проходит так всем телом двигал и сразу в шкаф!!!🤣🤣🤣