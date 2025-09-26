20+ котиков, которых хочется прямо сейчас попросить объяснить свою маленькость
Что может быть более умилительным и поднимающим настроение, чем маленькие котики с детским пушком, ангельскими глазками и, скорее всего, с непростым нравом. Мы всегда с радостью любуемся такими малышами и обожаем узнавать новые истории об их спасении, проделках и огромной взаимной любви с хозяевами. Предлагаем вам отправиться во вселенную котозависимости: отключайте звук на телефоне и погружайтесь в мир миниатюрных котиков с характером.
«Эта киса весит всего 400 граммов, но я все равно не могу ее поднять уже два часа. Так и сижу, пока принцесса спит. Иначе она продолжила бы обрывать обои»
«Настоящая рыжая леди»
Наша красоточка умненькая, половина пользователей Adme имя ей выбирали☺️
Этому малышу шесть недель от роду, а его уже считают закоренелым преступником
Согласитесь, коты вообще спят уникально, а когда это делает котенок, то вообще прелесть. Так и хочется отправлять фото всем друзьям
«Кто не любит перекусить ночью?»
Маленькие котики, которые помещаются в кармане... Гениально
«Знакомьтесь — Пицца! Не могу дождаться, какие прозвища мы еще накреативим»
В голове котов после купания сразу же созревает план мести
«Любимое занятие в любимом месте»
Некоторые котята после банных процедур выглядят эпично
«Только этот кот отвык от бутылочки, как сразу стал на путь кошачьей преступности»
«Обнаружили с дочкой котенка с больными глазками возле подъезда. Отмыли, накормили, лечим. Оказалось, что это девочка, и мурчит она как трактор»
«Новичок в доме»
- От горшка два вершка, а уже устанавливает свои порядки. © Randomgold42 / Reddit
«Подозреваемый найден и задержан»
Вы только посмотрите на это! Кот на ладошке. Уровень мимимишности зашкаливает
«Это Мегатрон. Кажется, она вырастет такой же проблемной, как ее тезка»
«Этот малыш обожает ездить в своей фирменной переноске. Первую неделю он даже спал в капюшоне моей толстовки»
«Моя Момо наполовину мейн-кун, но она была вот такой малюсенькой»
«Карманный кот»
«Первый день на пляже»
«Не могу налюбоваться этой милой мордашкой»
«Нашли этого малыша на улице пару дней назад»
- Ого! Такая редкость среди бездомышей. Вы выиграли в кошачьей лотерее. © JadeGreenleaves / Reddit
«Решил навестить родителей»
- Эй, парень! Этот кот держит тебя в заложниках? © super******** / Reddit
«Этот маленький неудачник совсем не дает мне работать»
«Маленькое спящее зло»
«Первые дни дома»
«Моя Шайло»
«Белый коготь — наш главный судья»
Какой на фиг судья?
Написано в оригинале: Белый коготь всех осуждает.
«Кто-то только что искупался»
«Кажется, у этих маленьких бандитов есть какой-то план»
Кошачьего контента много не бывает, так что если у вас остались детские фотографии ваших питомцев, добро пожаловать в комментарии: маленькие котики украшают любую ситуацию. Еще больше приятных впечатлений здесь:
Комментарии
Миляги. Хоть нас и пытаются убедить, что они будущие разбойники и бандиты, но маленькие - лапочки)
Ой, спасибо, товарищи) Мне бы из офиса домой бежать, а я зависла тут с котами. Красота какая) Хочу котёнка. Ещё одного)