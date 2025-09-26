20+ котиков, которых хочется прямо сейчас попросить объяснить свою маленькость

Что может быть более умилительным и поднимающим настроение, чем маленькие котики с детским пушком, ангельскими глазками и, скорее всего, с непростым нравом. Мы всегда с радостью любуемся такими малышами и обожаем узнавать новые истории об их спасении, проделках и огромной взаимной любви с хозяевами. Предлагаем вам отправиться во вселенную котозависимости: отключайте звук на телефоне и погружайтесь в мир миниатюрных котиков с характером.

«Эта киса весит всего 400 граммов, но я все равно не могу ее поднять уже два часа. Так и сижу, пока принцесса спит. Иначе она продолжила бы обрывать обои»

«Настоящая рыжая леди»

Этому малышу шесть недель от роду, а его уже считают закоренелым преступником

Согласитесь, коты вообще спят уникально, а когда это делает котенок, то вообще прелесть. Так и хочется отправлять фото всем друзьям

«Кто не любит перекусить ночью?»

Маленькие котики, которые помещаются в кармане... Гениально

«Знакомьтесь — Пицца! Не могу дождаться, какие прозвища мы еще накреативим»

В голове котов после купания сразу же созревает план мести

«Любимое занятие в любимом месте»

Некоторые котята после банных процедур выглядят эпично

«Только этот кот отвык от бутылочки, как сразу стал на путь кошачьей преступности»

«Обнаружили с дочкой котенка с больными глазками возле подъезда. Отмыли, накормили, лечим. Оказалось, что это девочка, и мурчит она как трактор»

«Новичок в доме»

От горшка два вершка, а уже устанавливает свои порядки. © Randomgold42 / Reddit

«Подозреваемый найден и задержан»

Вы только посмотрите на это! Кот на ладошке. Уровень мимимишности зашкаливает

«Это Мегатрон. Кажется, она вырастет такой же проблемной, как ее тезка»

«Этот малыш обожает ездить в своей фирменной переноске. Первую неделю он даже спал в капюшоне моей толстовки»

«Моя Момо наполовину мейн-кун, но она была вот такой малюсенькой»

«Карманный кот»

«Первый день на пляже»

«Не могу налюбоваться этой милой мордашкой»

«Нашли этого малыша на улице пару дней назад»

Ого! Такая редкость среди бездомышей. Вы выиграли в кошачьей лотерее. © JadeGreenleaves / Reddit

«Решил навестить родителей»

Эй, парень! Этот кот держит тебя в заложниках? © super******** / Reddit

«Этот маленький неудачник совсем не дает мне работать»

«Маленькое спящее зло»

«Первые дни дома»

«Моя Шайло»

«Белый коготь — наш главный судья»

«Кто-то только что искупался»