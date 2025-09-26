20+ котиков, которых хочется прямо сейчас попросить объяснить свою маленькость

Животные
3 часа назад

Что может быть более умилительным и поднимающим настроение, чем маленькие котики с детским пушком, ангельскими глазками и, скорее всего, с непростым нравом. Мы всегда с радостью любуемся такими малышами и обожаем узнавать новые истории об их спасении, проделках и огромной взаимной любви с хозяевами. Предлагаем вам отправиться во вселенную котозависимости: отключайте звук на телефоне и погружайтесь в мир миниатюрных котиков с характером.

«Эта киса весит всего 400 граммов, но я все равно не могу ее поднять уже два часа. Так и сижу, пока принцесса спит. Иначе она продолжила бы обрывать обои»

«Настоящая рыжая леди»

Lyubchenko
1 день назад

Наша красоточка умненькая, половина пользователей Adme имя ей выбирали☺️

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

Этому малышу шесть недель от роду, а его уже считают закоренелым преступником

Согласитесь, коты вообще спят уникально, а когда это делает котенок, то вообще прелесть. Так и хочется отправлять фото всем друзьям

«Кто не любит перекусить ночью?»

Маленькие котики, которые помещаются в кармане... Гениально

«Знакомьтесь — Пицца! Не могу дождаться, какие прозвища мы еще накреативим»

В голове котов после купания сразу же созревает план мести

«Любимое занятие в любимом месте»

Некоторые котята после банных процедур выглядят эпично

«Только этот кот отвык от бутылочки, как сразу стал на путь кошачьей преступности»

«Обнаружили с дочкой котенка с больными глазками возле подъезда. Отмыли, накормили, лечим. Оказалось, что это девочка, и мурчит она как трактор»

«Новичок в доме»

  • От горшка два вершка, а уже устанавливает свои порядки. © Randomgold42 / Reddit

«Подозреваемый найден и задержан»

Вы только посмотрите на это! Кот на ладошке. Уровень мимимишности зашкаливает

«Это Мегатрон. Кажется, она вырастет такой же проблемной, как ее тезка»

«Этот малыш обожает ездить в своей фирменной переноске. Первую неделю он даже спал в капюшоне моей толстовки»

«Моя Момо наполовину мейн-кун, но она была вот такой малюсенькой»

«Карманный кот»

«Первый день на пляже»

«Не могу налюбоваться этой милой мордашкой»

«Нашли этого малыша на улице пару дней назад»

  • Ого! Такая редкость среди бездомышей. Вы выиграли в кошачьей лотерее. © JadeGreenleaves / Reddit

«Решил навестить родителей»

«Этот маленький неудачник совсем не дает мне работать»

«Маленькое спящее зло»

«Первые дни дома»

«Моя Шайло»

«Белый коготь — наш главный судья»

Julia Nazarova
1 день назад

Какой на фиг судья?
Написано в оригинале: Белый коготь всех осуждает.

-
-
Ответить

«Кто-то только что искупался»

«Кажется, у этих маленьких бандитов есть какой-то план»

Кошачьего контента много не бывает, так что если у вас остались детские фотографии ваших питомцев, добро пожаловать в комментарии: маленькие котики украшают любую ситуацию. Еще больше приятных впечатлений здесь:

Фото на превью OkChipmunk6301 / Reddit

Комментарии

Уведомления
ИньЯна
1 день назад

Миляги. Хоть нас и пытаются убедить, что они будущие разбойники и бандиты, но маленькие - лапочки)

-
-
Ответить
GabrielSolis
3 часа назад

Ой, спасибо, товарищи) Мне бы из офиса домой бежать, а я зависла тут с котами. Красота какая) Хочу котёнка. Ещё одного)

-
-
Ответить

Похожее