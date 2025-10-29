Вообще неправильно, у Мари Кондо целая глава посвящена складыванию носков ☝️(надо рулетиком сворачивать).
15+ кадров, которые доказывают, что мужская логика — это отдельный вид искусства
Каждая женщина согласится, что за мужской логикой слишком часто скрывается уникальный и парадоксальный подход к жизни. Это виртуозное владение изолентой, гениальные лайфхаки из подручных средств и решения, которые поражают своей простотой и лаконичностью. Именно в этой неказистой, на первый взгляд, стороне жизни и кроется подлинная житейская мудрость, искренность и неподражаемый юмор наших дорогих мужчин.
«Вот как мой парень складывает носки и как их следует складывать»
- «Да за такими мужиками будущее! Береги его!» © phredphlintstones / Reddit
«Как мой парень ест свой сэндвич»
«Подарила своему парню эти часы на нашу годовщину, и вот как он их хранит»
«Как мой муж ест пончики»
ой, теть, ниче ты не понимаешь. он оставил тебе, поделился. а ты недовольна.
«Мой муж перерезал пуповину нашей дочери»
- «Это лицо! О нет, что же я наделал!!!» © mnorthwood13 / Reddit
«Мой муж поставил свечки очень близко друг к другу»
- «Дочка вроде всем довольна. С днем рожденья!» © KnarlyApplesauce / Reddit
«Моему мужу теперь запрещено ходить в магазин одному»
«Только что получила это фото с телефона моего мужа. Это он спит. Второго парня я не знаю»
«Я спросила мужа, какой длины наш кухонный стол. Вот что он мне прислал»
«Мой отец гладил доллары перед поездкой»
Говорят, что мятые купюры в некоторых странах неохотно принимают в обменниках.
«Вот сколько чая мой парень оставил в кувшине»
«11 смартфонов, которые разбил парень моей мамы за тот год, что они были вместе. Некоторые из них принадлежали ему, некоторые — ей, а один из них даже был моим»
«Мой муж надел это себе на голову и сказал, что он — выгодная сделка. Наверное, поэтому я и вышла за него»
«Мой отец купил корову»
«Как мой муж нарезает брауни»
«В этом он весь!»
«Мы с моим парнем сегодня переезжаем, и вот как он перевозит свой компьютер»
Ха, вот так перевозила коллега нашу кофеварку при переезде на новую территорию
«Вот так мой муж отрезает сыр»
Так что в следующий раз, когда вы станете свидетелем попытки починить сломанную ножку стула при помощи трех книг, ремня и крепкого словца, не спешите с выводами. Возможно, перед вами — очередной шедевр того самого «отдельного вида искусства».