15+ кадров, которые доказывают, что мужская логика — это отдельный вид искусства

Каждая женщина согласится, что за мужской логикой слишком часто скрывается уникальный и парадоксальный подход к жизни. Это виртуозное владение изолентой, гениальные лайфхаки из подручных средств и решения, которые поражают своей простотой и лаконичностью. Именно в этой неказистой, на первый взгляд, стороне жизни и кроется подлинная житейская мудрость, искренность и неподражаемый юмор наших дорогих мужчин.

«Вот как мой парень складывает носки и как их следует складывать»

«Да за такими мужиками будущее! Береги его!» © phredphlintstones / Reddit

«Как мой парень ест свой сэндвич»

«Подарила своему парню эти часы на нашу годовщину, и вот как он их хранит»

«Как мой муж ест пончики»

«Мой муж перерезал пуповину нашей дочери»

«Это лицо! О нет, что же я наделал!!!» © mnorthwood13 / Reddit

«Мой муж поставил свечки очень близко друг к другу»

«Дочка вроде всем довольна. С днем рожденья!» © KnarlyApplesauce / Reddit

«Моему мужу теперь запрещено ходить в магазин одному»

«Только что получила это фото с телефона моего мужа. Это он спит. Второго парня я не знаю»

«Я спросила мужа, какой длины наш кухонный стол. Вот что он мне прислал»

«Мой отец гладил доллары перед поездкой»

«Вот сколько чая мой парень оставил в кувшине»

«11 смартфонов, которые разбил парень моей мамы за тот год, что они были вместе. Некоторые из них принадлежали ему, некоторые — ей, а один из них даже был моим»

«Мой муж надел это себе на голову и сказал, что он — выгодная сделка. Наверное, поэтому я и вышла за него»

«Мой отец купил корову»

«Как мой муж нарезает брауни»

«В этом он весь!»

«Мы с моим парнем сегодня переезжаем, и вот как он перевозит свой компьютер»