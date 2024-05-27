16 мужчин, логику которых без стакана валерьянки понять невозможно

Вспомнила про бывшего своей подруги. Поженились они уже в достаточно зрелом возрасте, обоим хорошо за тридцать было. Забеременела она, ребёнка очень хотели. Но случились преждевременные роды, на свет появилась чудесная семимесячная девочка. Так муж встал в позу - нагуляла и все! С роддома их уже забирала мама подруги. Уговоры, объяснения, выписка из роддома - ничего не помогло. Подал на тест ДНК, ребёнок его однозначно. Но развелись конечно, там из него ещё много негатива вывалилось)