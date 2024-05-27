Тоже мне орнитолог выискался, сам наверно как дятел весь мозг выдолбил.
16 мужчин, логику которых без стакана валерьянки понять невозможно
Некоторые мужчины любят пошутить про женскую логику, мол, дамы мыслят и поступают так, что их понять невозможно. Однако и парни порою говорят или совершают такое, что стоишь и думаешь: «Как тебе это в голову-то пришло?» Причем, своеобразные поступки мужчин встречаются не так уж редко, как кажется, и наша статья — очередное тому доказательство.
- Когда стало понятно, что у нас будет мальчик, муж несколько дней сокрушался, что имя, которое мы придумали, и отчество вместе не звучат. Да почему, говорю, не звучат-то? И муж такой: «Ну а что, Арсений Сергеевич — красиво что ли?» Я ему: «Сань, ты дурак иль с роду так? Если ты Александр, то почему он Сергеевич-то?» И муж на голубом глазу: «Ну я же Сергеевич, значит, и он тоже Сергеевич!» 34 годика мальчику, главным инженером работает, соображает что-то вроде, но иногда такое выдает... © SokolovaAnnA / Pikabu
- Знала семью, где папа очень гордился тем, что он из знатного рода. Что там за род — никто не знал, кроме того, что он знатный. Работал мужчина в каком-то НИИ лаборантом, деньги не платили. Можно было пойти на менее «престижную» работу, но это оказалось ниже его достоинства. А двух дочерей кормить надо. И пошла его жена, кандидат наук, торговать на рынок. Бизнес был тяжел, но прибылен. Мужик совсем осел дома, все страдая, что он очень знатный, но никому не нужен. Жена с партнершей по бизнесу открыла в итоге свой магазин одежды. А сын партнерши начал крутить роман со старшей дочерью мужика «из знатного рода». Парень на заочке учился, ибо матери с магазином помогал — и грузчик, и приемщик товара, и за кассой стоял иногда. И вот папаша возмутился, что его знатная дочь будет свою голубую кровь с кровью торгашей мешать... Как он орал, как ногами топал! И тут его жену прорвало. Выперла она муженька к черту. Насколько я знаю, свадьба была, жених, уже муж, вуз окончил, бизнес вел успешно. А папаша опустился, при этом считал, что во всем виновата его жена и дочки. © Umacka / Pikabu
- Мой бывший часто называл меня «моя птичка». Мне казалось, что это невероятно мило и нежно! Но мы с ним со скандалом расстались и разъехались. В последнюю нашу встречу парень мне выдал: «Знаешь, почему я называл тебя птичкой? Потому что ты жрала, как птица, каждый день половину своего веса!» © Карамель / VK
- У нас с мужем трое детей от 2 до 7 лет. Несмотря на то, что я работаю по вечерам или по ночам, домашние дела и малыши тоже в основном на мне. Если я заболела, то это только мои проблемы — муж никак не пытался облегчить мой быт, а просто уходил на работу — и хоть трава не расти. А если мне было совсем невмоготу, то приходилось искать помощников — кого угодно, но не супруга, ведь он занят. И вот муж нашел новую работу, и один из его выходных теперь выпадает на будний день. Сегодня у него выходной, а я работаю: мне нужно посетить несколько встреч и тренингов. И вот он мне целый день написывает, что плохо себя чувствует и ему тяжело с детьми в таком состоянии. Я ответила, все прекрасно понимаю, ведь сама много раз была в таком положении, но сегодня он отвечает за малышей, и я ни чем не могу помочь. Муж так возмущается: «Ты нормальная вообще? Что с тобой не так?» Я спросила, помогал ли он мне хоть раз во время моей болезни, а в ответ все то же: «Ты нормальная?!» Да нормальная я, нормальная! © Responsible-Shame570 / Reddit
- Родственница рассказывала: у нее муж гулял и барагозил, ей иногда докладывали, где и с кем. А супруг ей всегда на это отвечал: «Они просто завидуют, как хорошо мы с тобой живем!» Потом развелись. Так он пришел к маленькому сыну, когда ее дома не было, и обманом выманил у него деньги, мол, на лекарства надо. Сын отцу последние деньги отдал — видел, где мама их хранит. Родственница потом чуть не плакала — жить до зарплаты не на что было, ребенка кормить нечем. Зато папе на развлечения хватило. © protanic / Pikabu
- У меня бывший муж за 3 года брака на машину накопил. Сам. Такой молодец! На суде потом доказывал, что он же со своей зарплаты откладывал, значит, это его машинка, кровная. А то, что с моей зарплаты покупались продукты, одежда, всякие штуки для дома — это ерунда. Вот же удивительно, но суд с ним не согласился. И он всем плакался, что я его обобрала, бедного, так как все нажитое поделили по решению суда пополам. © Stories / VK
Нет, не нормальная. После первого же ребенка с таким мужем лавочку надо было прикрывать. Если это до родов было не понятно.
- Какая-то барышня добавила меня в соцсетях и сообщила, что она — девушка моего парня, они встречаются уже полгода при каждой возможности. Рассказала благоверному, а он такой сначала: «Не знаю, о чем ты говоришь». Но в глаза не смотрит и медленно пытается слинять. Когда понял, что избежать разговора не получится, выдал: «Ну да, это правда. У меня, кроме тебя и ее, есть еще пара девушек. Я просто влюбчивый!» Ну уж нет, дальше без меня. © kibben / Reddit
- Недавно знакомая нанимала сборщиков кухни. Один из них целый день намекал на то, чтобы накормила. Прощаясь, сказал прямо:
— Вот даже борщом не угостили!..
— А ничего, что у меня ни кухни нет, ни оборудования? Я вам где борщи варить-то буду?!
А ведь реально. И что в голове у таких мужичков? © Pravidnik / Pikabu
- Знакомая рассказывала: муж собирался на рыбалку, за ним заехал его друг. Друг этот попросился в туалет. Пока сидел в туалете, решил кроссворд главы семейства. Через несколько дней муж приехал с рыбалки, увидел этот решенный кроссворд и тут же стал собирать чемодан. Со слов знакомой, муж решил, что она привела в дом любовника. И больше всего супруга возмутила наглость ухажера: мало того, что с женой его шуры-муры крутит, так он еще и кроссворд решил! © Vl73 / Pikabu
Про борщ:
Знаю реального дядю, в принципе, мужик неплохой, нежадный, все деньги в семью. Только вот в бытовухе даже не ноль, а отрицательная величина.
Пример: чел хочет компот. Падчерица достаёт мороженные ягоды, начинает делать. Через минуту истерика: где компот. Падчерица: ну так готовится.
Ответ: ты специально всё медленно делаешь. Аргументы о том, что ягоды надо разморозить и сварить разбиваются о стену непонимания.
- Знакомая вышла замуж. До свадьбы у каждого была своя машина, но потом они их продали и купили один новый красивый внедорожник. И теперь муж не пускает ее за руль! Мол, ты обязательно ее грохнешь! В итоге, чтобы мотаться по делам и дите возить, знакомая на декретные деньги купила развалюху, которая ни один перекресток не может проехать, не заглохнув, а муж возит свою пятую точку на новом комфортном внедорожнике! Когда ее машину надо помыть или починить, муж презрительно отвечает: «Ты этот хлам купила — ты им и занимайся!» Знакомая решила на все лето поехать к маме с двумя детьми. Говорит мужу: «Ты нас отвези на моей тачке, вернешься на поезде». А муж отвечает, что за руль этого автохлама не сядет. Отвез на своей, оставил на 3 месяца без машины в деревне. © Piyavka2023 / Pikabu
- У нас с мужем есть домик у озера, в котором мы проводим большую часть свободного времени, когда тепло. Зимой там жить невозможно, но летом у нас часто бывают гости — друзья и родственники, для их проживания даже есть отдельная пристройка или можно поставить палатку. В прошлые выходные мы отправились готовить дом к сезону. Заказали водовоз, чтобы наполнить наш бак, сделали промывку труб. И тут на горизонте появляются родители мужа с семьей его брата. А на улице прям холодно — палатку не поставишь. Спрашиваю у мужа, откуда тут его родня. А он такой: «Ну я обмолвился, что мы поедем, и они сказали, что тоже хотят приехать». Классно, конечно, но у нас тут даже туалетной бумаги на 8 человек не хватит, не говоря уж о еде. И сразу же от гостей начались претензии: «У вас что, не готовы водные игрушки?» Блин, на озере еще лед! Я попросила мужа объяснить родным, что мы не готовы к гостям, и им нужно или уехать, или помочь. Он сказал, что не будет обижать близких. Ну окей. Тогда я взяла машину и свалила сама. Пусть готовит дом к сезону и разбирается со своими гостями своими силами. Супруг обиделся — не хочется ему одному все разруливать. Ну, кто приглашал гостей, пусть тот и расхлебывает. © Master-Parsley-7127 / Reddit
- У меня есть сын, ему 7 лет, любимый, чудесный мальчик. И есть бывший муж. И вот данная особь на полном серьезе заявила ребенку, что тот его предал, так как принял моего молодого человека и подружился с ним. Наговорил пацану, что сына у папы больше нет и что предатели ему не нужны. Ребенок плачет, говорит что виноват, что расстроил и предал отца.
Мы в разводе уже 6 лет. Бывший с сыном почти не общается, только в моем присутствии, но тут же начинает лезть ко мне. Я сказала, чтоб они погуляли вдвоем, и вот что из этого вышло. Записались с ребенком к психологу. Больше не подпущу к сыну этого папашу года! © #щастьематеринства / VK
- Мой муженек уволился, когда я ушла в декрет. День в день. Не нашел общего языка с начальством. Работу он даже не искал, дома ничего не делал, с ребенком помогал, только если 10 минут просить, а потом наорать. Я поставила ультиматум: либо он устраивается хоть кем-нибудь, либо я выхожу на работу, а он сидит дома с ребенком и ждет меня с горячим ужином. Ох, какой визг стоял! Короче, в итоге меня обвинили в мелочности и гордо ушли к маме. С тех пор с ребенком не виделся ни разу и вообще не интересовался, где он и как. Сыну уже почти 16. © Миранда Буш v2.0 / ADME
- Встретились с мужиком с сайта знакомств в кафешке. Парень начал канючить, что по таким убогим местам, как эта кофейня, он вообще не ходит, тут все фу-фу, надо нам пройти в ресторан неподалеку, там просто потрясающий интерьер и кухня отличная. Думаю: «Ну черт с тобой. Хочется мужчине передо мной пофорсить, видимо». Пошли.
Ресторан, действительно, оказался очень красивым. И очень дорогим. Каждое блюдо стоило баснословных для меня тогда денег. Пока я смотрела меню, мужчина попросил у официанта стакан воды и сказал, что больше ничего не хочет. Я не поняла: «Зачем мы сюда пришли, если ты ничего заказывать не собираешься?» А он мне отвечает: «Да просто пришли, чтоб ты интерьер посмотрела. Ты в таких красивых местах никогда в жизни не была — так хоть благодаря мне увидишь. А заказывать — ты видела тут цены? Я не олигарх». Я тогда просто в осадок выпала от такого поворота. Ну все можно ожидать, но чтоб мужчина долго и упорно звал в ресторан просто «посмотреть» на стены — я даже не могла представить себе такого!
Официант стоит, ждет. Мне стало так неловко, что я заказала самый дешевый суп за все деньги, которые у меня были с собой. Так этот мужик смотрел, как я ем, и спрашивал «Вкусненько, наверное? А можно я попробую? Что-то так есть захотелось!» До сих пор вспоминаю это как одну из самых нелепых ситуаций в моей жизни. © MORE.MORE / Pikabu
- У моих друзей сломался кран на кухне. Семья большая, посуды много, мыть ее в ванной неудобно. В то время у них гостила бабуля из села. Она предложила вызвать сантехника. «Нет, — сказал глава семьи, — я сам все починю на досуге». Через полгода бабуля приехала снова и увидела ту же картину. Еще через полгода — то же самое. На четвертый визит она сама позвонила сантехнику, и тот все сделал за 20 минут и какие-то копейки. На что глава семьи обиделся и сказал бабуле: «Этим вы унизили во мне мужчину! Я хотел сам починить!» © Подслушано / VK
- Мой бывший муженек меня с ребенком после операции из больницы не забрал, потому что пробки. У дочки есть я, поэтому мы собрались и сами доехали. А недавно ему друг позвонил и попросил его из больницы забрать, так мой благоверный ради такого даже с работы отпросился. Потом приехал домой и начал возмущаться: «Представляешь, у человека операция была, а его даже никто не встретил!» Вот они, ценности-то. Зато после развода скакал, как ужаленный, стал отцом на 10 баллов из 10. Но фарш обратно не прокручивается. © plum.lilovaya / Pikabu
С появлением детей жизнь молодой семьи меняется, ведь декрет — это отпуск только на бумаге, а в реальности тот еще труд. И важно, чтобы оба родителя это понимали.
Комментарии
Вот я не пойму... Какая же обиженная на весь мужской род тупорылая овца собрала эту подборку самых гнилых поступков мужчин в истории и назвала это
"16 доказательств того, что мужская логика — неизвестный науке зверь похлеще Чебурашки."
Где здесь именно мужская логика ? Или именно мужчинам и по их логике присущи подлые поступки, а женщины в принципе на подобное не способны ?
Фееричные экземпляры, конечно. Самое грустное, что таких дофига, и это ещё даже не самые выдающиеся
Вспомнила про бывшего своей подруги. Поженились они уже в достаточно зрелом возрасте, обоим хорошо за тридцать было. Забеременела она, ребёнка очень хотели. Но случились преждевременные роды, на свет появилась чудесная семимесячная девочка. Так муж встал в позу - нагуляла и все! С роддома их уже забирала мама подруги. Уговоры, объяснения, выписка из роддома - ничего не помогло. Подал на тест ДНК, ребёнок его однозначно. Но развелись конечно, там из него ещё много негатива вывалилось)
Арсений Александрович, может, и не некрасиво, но ведь не выговоришь! Арсений Сергеевич как раз более удачный вариант