10 незамеченных нами деталей, ради которых стоит пересмотреть «Гарри Поттера» до того, как выйдет сериал

В первой части «Гарри Поттер и Философский камень» Гарри впервые приходит в «Дырявый котел» с Хагридом. Вот и скажите, с какого раза вы заметили, что поначалу вывеска заведения пуста! И только при приближении волшебников появляется надпись и рисунок.

Этот трюк, кстати, был только в фильме — в книге такой магии не было: маглы просто не замечали волшебное заведение. Возможно, у кого-то есть версия, почему сценаристы и режиссер пришли к такой версии.