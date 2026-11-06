Жду новых комиксов с этим парнем, у которого, похоже, нормального выражения лица не бывает! 🤣
10 незамеченных нами деталей, ради которых стоит пересмотреть «Гарри Поттера» до того, как выйдет сериал
Последние листочки уже падают с деревьев, а в конце декабря выходит сериал о Гарри Поттере. Самое время пересмотреть любимые 8 фильмов о юном волшебнике и четко проговорить фразу: «Учишься балету, Поттер?» Чтобы этот домашний киносеанс был еще увлекательнее, предлагаем вам узнать любопытные детали об этой картине — и те, что могли ускользнуть от нас на экране, и те, которые остались за кадром. А так как к хорошему фильму обычно прилагается вкусняшка, в конце статьи вас ждет рецепт знаменитого хогсмидского напитка.
1. Вывеска «Дырявого котла», который находился на многолюдной улице Лондона, распознавала маглов и волшебников
В первой части «Гарри Поттер и Философский камень» Гарри впервые приходит в «Дырявый котел» с Хагридом. Вот и скажите, с какого раза вы заметили, что поначалу вывеска заведения пуста! И только при приближении волшебников появляется надпись и рисунок.
Этот трюк, кстати, был только в фильме — в книге такой магии не было: маглы просто не замечали волшебное заведение. Возможно, у кого-то есть версия, почему сценаристы и режиссер пришли к такой версии.
2. Пока все, включая профессора Златопуста Локонса, паникуют, Гермиона одним движением спасает самое ценное от корнуэльских пикси
Помните первый урок обожаемого женской половиной волшебников Златопуста в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната»? Да-да, прекрасная мисс Грейнджер взмахом руки скидывает книги на пол, чтобы уберечь их от назойливых крылатых сорванцов. Я бы лично удивилась, если бы Гермиона поступила иначе.
3. Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, так ответственно подошла к процессу съемок, что знала наизусть реплики своих партнеров и шептала их прямо на площадке
Если кто и должен был сыграть Гермиону Грейнджер, так это ответственная Эмма Уотсон. На одном из телешоу актриса призналась, что испортила не один дубль «Философского камня» своей привычкой шептать чужие реплики параллельно со своими коллегами. Режиссер Кристофер Коламбус не на шутку рассердился на юную звезду.
4. Цифра «7» встречается на каждом шагу
Семерка встречается в мире Гарри Поттера постоянно. Взгляните: Джоан Роулинг написала семь книг, Гарри родился в июле, обучение в Хогвартсе длилось семь лет, в семейке Уизли было семь детей, в квиддиче — семь игроков (и Гарри играл под седьмым номером).
Ну и, конечно, в начале предпоследней части Орден Феникса выполняет операцию «Семь Поттеров» — та самая сцена, где близкие друзья Гарри и Наземникус Флетчер выпивают оборотное зелье и превращаются в «мальчиков со шрамом».
Кстати, Волан-де-Морт создал семь крестражей. Изначально Темный лорд сделал их шесть, но в Годриковой впадине защитное заклинание Лили Поттер внесло свои коррективы — душа Волан-де-Морта еще раз разделилась и часть вселилась в самого Гарри — так мальчик и стал седьмым незапланированным крестражем. Об этом мы могли и не догадываться, но в части «Гарри Поттер и Принц-полукровка» создатели решили нам на это намекнуть и разложили на подоконнике маленького Тома Реддла семь камней. Это была режиссерская идея.
5. Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, отказался выполнять поручение режиссера и получил за это похвалу
Во время съемок «Гарри Поттер и Узник Азкабана» режиссер Альфонсо Куарон дал трем главным актерам задание — написать эссе о своем персонаже. Исполнительная Эмма Уотсон настрочила 10 страниц о Гермионе, Дэниел Рэдклифф написал о Гарри целых 2 страницы. А вот Руперт пришел ни с чем. Когда его спросили, почему он не выполнил поручение, юный актер ответил: «Рон Уизли в жизни бы не стал такое писать». Куарону оставалось лишь признать, что этот рыжий паренек идеально понимает своего героя.
6. Мы могли догадаться, что Северус Снегг на стороне Гарри. И не раз
Пожалуй, вечный спор поттероманов — так за кого же был профессор Снегг? Давайте признаем, что при повторном просмотре мы можем подметить моменты, где с самого начала ясно, что Северус защищал Гарри. На первом уроке зельеварения преподаватель просит Поттера ответить, что будет, если смешать порошок корня асфоделя с настойкой полыни? Есть версия, что асфодель — это разновидность лилии, а полынь служила защитным подношением у греков. Вот в самом первом фильме Снегг и признается Гарри, что будет его защищать. И уже на первой игре в квиддич профессор выполнил свое обещание! Правда, ему помешала Гермиона, ведь она, как и мы поначалу, считала его злодеем.
Ожидать, что ребенок поймёт намёк про растения....
Притянутым за уши, мне всегда казалось, идеи про полынь и сочувствие по поводу смерти Лили.
Скорее всего ничего такого профессор не имел ввиду, так как Поттера он ненавидел, хоть и защищал
А чего стоил момент, когда в «Узнике Азкабана» профессор закрыл собою детей от оборотня, в которого превратился Люпин? Вы ведь тоже затаили дыхание в этот момент?
Вообще Поттериана не моя тема, но Снейп просто великолепен. Очень сложный персонаж. Любовь и ненависть. Ну не то чтобы прям ненависть, но очень соржное чувство. Гарри - сын возлюбленной, но при этом - от ненавистного человека. Защищать его, важного для мира магов мальчика - вроде как и обязанность, но видеть в нем каждый день черты удачливого соперника, думать, что будь он, Снейп, на месте Поттера, будь это его семья и тогда возможно, Лили выжила б в том противостоянии - это должен быть очень сильный духом человек. И поэтому у меня возникает вопрос, какими же особенными качествами обоадал мистер Поттер, что Лили выбрала его, а не Северуса.
На этом фоне темнокожий актер в сериале, непривычный, "не такой", смягчает недоумение по поводу странного выбора матери Гарри.
О том, как в последней части Снегг отражал заклинания профессора Макгонагалл говорят часто: дело происходило в главном зале Хогвартса. Знать бы, поняла ли тогда это Минерва? Мне кажется, что она даже кивнула коллеге.
А вот шарфик в расцветке Гриффиндора во время последней встречи Темного лорда и Снегга могли заметить не все. Это признак невероятной смелости и преданности своему делу.
7. Дневник Тома Реддла наглядно показывает, каким разрушающим действием обладает яд Василиска
Во второй части Гарри с помощью клыка Василиска расправляется с одним из крестражей — дневником Тома Реддла. В итоге на блокноте мы видим небольшое отверстие. А вот в «Принце-полукровке» повреждение дневника значительно больше — все эти годы он продолжал разъедать крестраж.
8. Гораций Слизнорт в последней части «Даров смерти» выпивает зелье удачи
Вы ведь тоже считали профессора Слизнорта еще тем хитрецом? При первом просмотре этот момент трудно заметить: зритель сосредоточен на диалоге Макгонагалл и учеников. Но со временем замечаешь на заднем плане Горация, который что-то решил да пригубить перед важным событием. Очевидно, что это Феликс Филицес, или Жидкая удача.
9. Все котята Долорес Амбридж нашли дом
Помните мяукающие тарелки на стенах кабинета Долорес Амбридж? Представьте себе, что для этого на съемку пригласили 40 котят из приютов! Самое приятное, что все они потом нашли любящие семьи. Пусть эта информация согревает ваши сердца, когда вы будете смотреть «Гарри Поттера и Орден Феникса».
10. В одном фильме Волан-де-Морт решил не появляться
Лично для меня «Гарри Поттер и узник Азкабана» — самая волнительная и напряженная часть. Непонятки с Люпином, очаровательный Клювокрыл, то ли плохой, то ли хороший Сириус Блэк. Абсолютно каждая сюжетная линия держит в напряжении. И вот самое интересное, что это единственный фильм о Гарри Поттере, где не появился Волан-де-Морт. А вы тоже не сразу обратили на это внимание?
Бонус от автора: рецепт сливочного напитка, который так любили подавать в «Трех метлах»
Если уж и пересматривать все фильмы про Гарри Поттера, так только под фирменный коктейль из самого Хогсмида.
На 2 порции вам понадобятся: 0,5 литра газировки (с ненавязчивым вкусом), 200 мл сливок (жирность на ваше усмотрение), 10 обычных ирисок, 80-100 г ванильного мороженого, корица и имбирь.
Вылейте сливки в сотейник и положите туда ириски, добавьте имбирь и корицу по вкусу. Разогревайте на медленном огне, все время помешивая, пока масса не станет однородной. Должен получиться густой сироп, дайте ему остыть, а затем добавьте в него мороженое. Все взбейте блендером или миксером. Разлейте по стаканам на 2/3, а в оставшуюся часть заполните газировкой. Садитесь смотреть «Гарри Поттера».
Удивительно, но каждый год, пересматривая все части холодными вечерами, натыкаешься на новые моменты, которые раньше не казались такими важными. Быть может, у вас так же?
Кстати, для всех поттероманов моя коллега подсчитала, во сколько обходится родителям обучение маленьких волшебников в Хогвардсе — цифры вышли увлекательные.
А если вы любите искать ляпы в кино и сериалах, то заглядывайте сюда.