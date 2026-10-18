Вопрос исключительно из любопытства: кто-то реально доходит до 131 серии?
И смотрит дальше?
8 ляпов в сериалах, которые проскочили мимо монтажеров, но не мимо нас
Сериалы, которые мы так любили смотреть в детстве и юности, до сих пор могут удивить. «Папины дочки», «Кухня» и «Воронины», пересмотренные нами не один раз, при внимательном просмотре оказываются полны курьезных моментов и несостыковок. Они прятались у всех на много лет, и мы их наконец-то нашли.
Ляп можно найти в сто тридцать первой серии первого сезона сериала «Не родись красивой»
Вопрос исключительно из любопытства: кто-то реально доходит до 131 серии?
В самом начале серии Кира так торопится на работу, что даже отказывается дожидаться Андрея, чтобы пойти туда вместе с ним. Она уходит волосами, собранными в хвостик, а приходит с укладкой, которая явно не за пять минут делалась.
В сто тридцать второй серии обновленная Катя отправляется на мероприятие. Выходит из отеля она с черной гладкой сумочкой, а приезжает на место почему-то со светлой, усыпанной крупными бусинами.
Обратите внимание на вторую серию девятнадцатого сезона сериала «Папины дочки»
Дочери спорят, кому мыть посуду. Женя поднимается из-за стола, держа по яблоку в каждой руке. К Маше она подходит, только с одним яблоком — в правой руке. А при смене кадров яблоко и вовсе исчезает.
В этой же серии можно заметить такой ляп. Даша и Веник сидят на кровати. Рядом с ним два кубика: синий и зеленый. Но когда к ним заходят сестры, кубиков резко оказывается уже три: откуда-то появляется еще и желтый.
Нашли курьезный момент мы и в сериале «Кухня»: в девятой серии четвертого сезона
Макс просыпается на полу, мы видим, что рядом с ним стоит зеленая машинка. Но буквально через секунду машинка оказывается уже лежащей на боку.
Неточности можно найти уже в первой серии сериала «Воронины»
На заставке сериала показывают общий фасад дома, в котором живут главные персонажи. По сюжету старшие и младшие Воронины живут по соседству и имеют общий балкон, по которому ходят в квартиры друг друга. Но вернемся к заставке: на фото видно, что в доме нет общих балконов.
В пятнадцатой серии второго сезона Костя решает навестить брата Леню, который недавно переехал. В лифте он едет с соседкой брата, на нем синяя футболка, сверху — серый свитер с тонкой желтой полоской и коричневая кожаная куртка. Но когда он заходит в квартиру, одет он совсем по-другому: под курткой оказывается зеленая футболка.
В разных сериях Костя пишет то правой, то левой рукой. К примеру, в первой серии третьего сезона, когда ему пришлось исправлять записи в своем дневнике, он пишет правой рукой. А в двадцать третьей серии девятого сезона он уже использует левую руку. Возможно, он одинаково хорошо владеет обеими руками, но об этом ни разу не сообщали.