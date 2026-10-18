8 ляпов в сериалах, которые проскочили мимо монтажеров, но не мимо нас

Сериалы, которые мы так любили смотреть в детстве и юности, до сих пор могут удивить. «Папины дочки», «Кухня» и «Воронины», пересмотренные нами не один раз, при внимательном просмотре оказываются полны курьезных моментов и несостыковок. Они прятались у всех на много лет, и мы их наконец-то нашли.