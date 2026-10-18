11 детей и внуков знаменитых актеров, которые играют в свежих сериалах так, будто талант передается по наследству

Кажется, имея в мамах обладательницу «Оскара», можно сразу рассчитывать на главные роли в голливудских блокбастерах. Но Миа выбрала другой путь: она принципиально взяла фамилию отца, чтобы на кастингах в ней видели человека, а не «дочку Кейт Уинслет». Широкую известность Миа получила после роли в сериале-антологии «Я существую» (I Am...), в серии «Я — Рут» она и Кейт играли мать и дочь.

А вот зрительскую любовь Миа принесла роль в динамичном, эстетичном и мелодраматичном сериале «Буканьерки». Ее Хонория Мэрейбл получилась живой, тонкой и магнетической. Зрители сошлись во мнении: у девушки классическая, вневременная красота, идеально подходящая для ролей в исторических проектах.