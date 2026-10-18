Я очень удивлюсь, если узнаю, что те, кто занимается кастингами, абсолютно не в курсе, чья она дочка. Зрители, возможно, но нам, зрителям, это как раз не так важно, как актерская игра. А личико у девушки мамино - и щечки, и губки, и носик.
11 детей и внуков знаменитых актеров, которые играют в свежих сериалах так, будто талант передается по наследству
Актерские династии всегда вызывают у нас, зрителей, смесь любопытства и легкого скепсиса: мы любим искать сходства, но еще больше ценим индивидуальность. Для детей и внуков больших артистов попытки стать кем-то большим, чем просто наследниками знаменитой фамилии, часто становятся серьезным вызовом. В последнее время на экраны вышло сразу несколько интересных сериалов, в которых можно оценить, насколько удачно у них это получается.
Миа Триплтон, дочь Кейт Уинслет
Кажется, имея в мамах обладательницу «Оскара», можно сразу рассчитывать на главные роли в голливудских блокбастерах. Но Миа выбрала другой путь: она принципиально взяла фамилию отца, чтобы на кастингах в ней видели человека, а не «дочку Кейт Уинслет». Широкую известность Миа получила после роли в сериале-антологии «Я существую» (I Am...), в серии «Я — Рут» она и Кейт играли мать и дочь.
А вот зрительскую любовь Миа принесла роль в динамичном, эстетичном и мелодраматичном сериале «Буканьерки». Ее Хонория Мэрейбл получилась живой, тонкой и магнетической. Зрители сошлись во мнении: у девушки классическая, вневременная красота, идеально подходящая для ролей в исторических проектах.
Джо Андерс, сын Кейт Уинслет
Младший брат Миа решил не отставать от сестры и тоже отказался от знаменитой маминой фамилии. Насколько он состоятелен как актер, мы можем увидеть уже этой осенью — 1 октября 2026 года на экраны вышел сериал «К востоку от Эдема», долгожданная экранизация классического романа Стейнбека. Джо получил в ней сложнейшую роль Аарона Траска — «золотого мальчика» с тяжелым внутренним надломом. Эта роль требовала колоссальной драматической отдачи, но Джо сыграл так, что о нем заговорили как о молодом даровании.
Полина Цыганова, дочь Евгения Цыганова
У Евгения Цыганова семеро детей от актрисы Ирины Леоновой: четыре сына и три дочери. Многие из них пошли по стопам отца и пробуют себя в кино. Старшая дочь Полина успешно строит карьеру, в ее фильмографии уже есть работы в таких громких проектах как «Юг» и «Натали и Александр». В 2027 году на экраны должен выйти фильм «Шум времени», в котором Полина снимается вместе с отцом. А мы пока ждем премьеру сериала «Ссора», где она сыграла в компании Сергея Гилева, Аглаи Тарасовой и Максима Лагашкина. Это проект Клима Козинского, который уже снял «13-ю клиническую» и «Первый номер», обещает быть живым и неоднозначным.
Гомер Гир, сын Ричарда Гира
Гомер изучал в университете искусство и психологию и вовсе не планировал идти по стопам отца. Но, чтобы помочь друзьям, парень согласился сняться в их дипломной короткометражке «Август». Когда Ричард Гир увидел результат, он сказал: «А ты действительно хорош!» Эта искренняя похвала и подтолкнула Гомера отправить свои первые видеопробы. Записанное на телефон в комнате ирландского хостела видео неожиданно открыло ему двери сразу в два крупных проекта.
Одним из них стал вышедший летом 2026 года сериал «Осколки». В этой экранизации романа Брета Истона Эллиса Гомер безупречно воплотил интригующий образ Роберта Мэллори — загадочного нового ученика престижной школы, чье появление запускает цепочку драматических событий, за которыми мы следили, не отрываясь от экранов.
Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего
Ольга изначально планировала поступать на факультет журналистики МГУ, однако в старших классах осознала, что хочет быть «внутри истории», и подала документы в театральные вузы. Чтобы избежать предвзятости, на вступительных экзаменах она скрывала свою причастность к знаменитой кинодинастии. Успешно пройдя отбор в несколько институтов, Ольга выбрала ГИТИС и мастерскую Леонида Хейфеца. Ее полноценный кинодебют состоялся в драме Николая Хомерики «Море волнуется раз»: эта работа сразу принесла 23-летней актрисе главный приз фестиваля «Кинотавр» за лучшую женскую роль.
В 2025 году мы увидели Ольгу в масштабном историческом сериале «Павел. Первый и последний». Исполнив роль императрицы Марии Федоровны, она мастерски передала сложную внутреннюю эволюцию своей героини от «восковой» принцессы при дворе Екатерины II до влиятельной государственной фигуры, которую сын, Николай I, позже назовет «чугунной императрицей».
Я смотрела этот сериал. Мне понравилось все: и подбор артистов, и сценарий и игра артистов. А что она дочь Бодрова даже и не знала.
Онор Суинтон-Бирн, дочь Тильды Суинтон
И еще одна звездная дочка, которая изначально и не думала идти по стопам своей знаменитой мамы. Онор изучала психологию в шотландском Университете Гериота-Уатта и уверяла прессу, что далека от мира кино и хочет избежать предвзятости, неизбежных сравнений и давления со стороны индустрии. Но ее подруга, режиссер Джоанна Хогг попросила ее сыграть главную роль в автобиографической драме «Сувенир». Эта дебютная большая работа мгновенно принесла 22-летней Онор престижную премию Лондонской ассоциации кинокритиков за самый многообещающий дебют.
В октябре 2026 года на экраны начал выходить сериал «Война». В этой юридической драме Онор исполняет роль Беллы Крофт, девушки одного из ключевых персонажей, оказавшейся вместе с ним в эпицентре противостояния двух элитных лондонских юридических фирм в ходе скандального «развода века» между IT-магнатом и кинозвездой.
Аран Мерфи, сын Киллиана Мерфи
Гены — упрямая вещь: глядя на Арана, невозможно не поразиться его фантастическому сходству со знаменитым отцом — тот же профиль, загадочный взгляд и та же мимика. В драмеди «Юность» Аран сыграл 19-летнего Руари, переживающего хаос взросления. Из-за узнаваемой фамильной стати кадры с ним мгновенно завирусились в соцсетях, но те, кто посмотрел сериал целиком, быстро поняли: перед нами не просто папина копия, а глубокий, тонко чувствующий и абсолютно самостоятельный актер.
Дева Кассель, дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя
Дева Кассель долгое время планировала связать свою жизнь исключительно с индустрией моды. Будучи лицом мировых брендов, таких как Dior и Cartier, блистая на обложках глянца, она долгое время отказывалась от кастингов, уверяя, что подиум — ее главный приоритет. Однако после успешного кинодебюта в артхаусной мелодраме «Прекрасное лето», молодая актриса решила принять предложение сняться в одном из самых амбициозных проектов итальянской киноиндустрии последнего времени — масштабной исторической драме «Леопард».
Дева получила роль Анжелики Седары — расчетливой красавицы, олицетворяющей собой пробивную новую буржуазию, которая идет на смену угасающей аристократии. Сериал вышел весной 2025 года и безупречная и психологически точная игра Девы собрала восторженные отзывы критиков, которые признали в девушке драматическую актрису, способную выдержать неизбежное сравнение с легендарной Клаудией Кардинале, блиставшей в той же роли в 1963 году.
Кин Руффало, сын Марка Руффало
Детство Кина прошло на ферме в штате Нью-Йорк, где родители сознательно скрывали детей от папарацци. Несмотря на эпизодические появления в фильме «Тор: Рагнарек» и драме «Хоть раз в жизни», Кин долго не рассматривал кино как профессию, успев попробовать себя в дизайне одежды и даже в строительстве лодок. Однако от роли в молодежном драматическом сериале «Стерлинг-Пойнт» — не отказался.
Сериал вышел летом 2026 года и образ Коннора получился у Кина запоминающимся. Способность актера сочетать комедийную легкость с драматическим надрывом привлекла к сериалу миллионы зрителей, а критики сошлись во мнении, что Руффало-младший обладает редким органичным магнетизмом, который невозможно объяснить только тем, что у парня знаменитая фамилия.
Мария Золотухина, внучка Валерия Золотухина
Внучка народного артиста Валерия Золотухина росла в строгости, в многодетной семье. Ее отец, в прошлом сам бросивший режиссерский факультет ВГИКа, не хотел, чтобы дочь связывала жизнь с лицедейством. Сначала он настаивал на поступлении в институт международных отношений (МГИМО), затем уговорил пойти на подготовительные курсы журфака, а видя способности Марии к живописи, предлагал стать художницей — лишь бы подальше от театральных подмостков. Но Маша взяла и поступила в Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. После первых успехов дочери на подмостках театра «Сатирикон», отец смирился с ее выбором.
Молодая актриса доказала свою творческую состоятельность, триумфально дебютировав в большом кино в роли Товы Липницкой в драме Сергея Урсуляка «Праведник». Взыскательный режиссер остался доволен ее дебютом, и теперь доверил ей сложнейшую роль в грядущем сериале «Война и мир». Марии предстоит сыграть культовую героиню — Наташу Ростову. И эту роль она заслужила исключительно благодаря собственному таланту, а не громкой фамилии деда.
Виктор Бельмондо, внук Жан-Поля Бельмондо
Внук кинолегенды долгое время оставался за кадром: он учился на сценариста и работал скромным ассистентом режиссера, упорно не желая продвигать карьеру за счет фамилии деда. Вместо легких коммерческих ролей Виктор нарабатывал опыт во французском авторском кино, снимался в эпизодах и лишь потом замахнулся на роли посерьезней. Полноценным международным и творческим триумфом для Бельмондо-младшего стал свежий исторический сериал «Красное и черное», которым телеиндустрия побаловала зрителей летом 2026 года.
Получив сложнейшую заглавную роль Жюльена Сореля, Виктор блестяще отыграл глубокую внутреннюю эволюцию своего героя. Из ранимого провинциального юноши, одержимого амбициями, он на глазах зрителя превратился в расчетливого игрока, пробивающего путь в высшее общество путем манипуляций и интриг. Эта тонкая, психологически мощная работа заслужила восторженные отзывы европейских критиков, которые единодушно признали: Виктор Бельмондо унаследовал не только знаменитый дедовский профиль, но и его талант и харизму.
Для тех, кого интересуют не только новые таланты, но и особое настроение, у нас готова подборка из новых атмосферных сериалов, под которые так уютно укутаться в плед и выпить чая с вишневым пирогом.