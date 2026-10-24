5 правил, благодаря которым итальянки сохраняют волосы свежими даже под шапкой

Запомните простую схему: лоб вдоль линии волос — макушка — правая часть головы — левая часть головы — затылок. Да-да, не надо выливать шампунь в ладошку и пытаться намылить все волосы разом. Все просто — намочите волосы, сразу нанесите шампунь на эти точки и только потом начинайте его распределять равномерно по всей коже головы. Отдельно наносить шампунь на длину волос не стоит — он сам распределится по локонам. Голову нужно тщательно массировать подушечками пальцев — так вы отлично очистите корни и кожу.

Чаще всего итальянки так делают дважды: секрет в том, что второй раз нужно взять меньше шампуня. Но если у вас слишком сухая кожа головы, то можно остановиться на одном. А еще не стоит торопиться — шампунь лучше оставить ненадолго на голове, а потом тщательно смыть средство.