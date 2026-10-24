5 правил, благодаря которым итальянки сохраняют волосы свежими даже под шапкой
Роскошными волосы редко получаются сами по себе — их нужно холить и лелеять. Особенно в холодное время года, когда нам приходится прятать шевелюру под шапки и платки. Так вот, итальянки определенно знают в этом толк. Только вспомните прекрасные и при этом естественные локоны Орнеллы Мути, Джины Лоллобриджиды или Моники Беллуччи: пожалуй, к этим идеалам стремится каждая синьора или синьорина. И, оказывается, секрет блестящих и ухоженных итальянских волос не такой уж и сложный.
О том, что итальянки как-то по-особенному ухаживают за волосами, я узнала от подруги, которая 5 лет назад переехала жить в тамошний городок Равенну. Как и положено, хитростям по уходу за собой учила ее свекровь. Приезжает, значит, подруга из Италии и заявляет, что мама мужа научила ее какому-то особому способу мытья головы. Решили повторить на мне. И вот она уже смывает шампунь, вдруг притихает и говорит: «Катя, ты только не ругайся. Все поправимо». Поворачиваюсь к зеркалу, а там корни фиолетовые! Оказалось, подруга случайно взяла мой шампунь от желтизны. А по итальянскому методу средство нужно было немного подержать на волосах. Нет, закончилось все действительно хорошо, а главное — метод рабочий, как и остальные хитрости итальянских женщин.
1. Наносите шампунь на пять основных точек головы
Запомните простую схему: лоб вдоль линии волос — макушка — правая часть головы — левая часть головы — затылок. Да-да, не надо выливать шампунь в ладошку и пытаться намылить все волосы разом. Все просто — намочите волосы, сразу нанесите шампунь на эти точки и только потом начинайте его распределять равномерно по всей коже головы. Отдельно наносить шампунь на длину волос не стоит — он сам распределится по локонам. Голову нужно тщательно массировать подушечками пальцев — так вы отлично очистите корни и кожу.
Чаще всего итальянки так делают дважды: секрет в том, что второй раз нужно взять меньше шампуня. Но если у вас слишком сухая кожа головы, то можно остановиться на одном. А еще не стоит торопиться — шампунь лучше оставить ненадолго на голове, а потом тщательно смыть средство.
2. Купите диффузор
Итальянки очень бережно сушат волосы, и многие из них пользуются диффузором. Приятно, что для этого не надо покупать новый фен — сейчас продаются универсальные насадки, и это очень удобно. Кстати, такой вариант сушки волос подходит не только волнистым волосам, но и прямым.
Скажу сразу, поначалу лично я была разочарована диффузором. Оказалось, им просто нужно правильно пользоваться.
Сушить волосы правильно — занятие непростое, но полезное
После мытья промокните волосы полотенцем, чтобы убрать лишнюю воду. Обязательно воспользуйтесь термозащитой, стайлинг можно использовать по желанию. Важно правильно выбрать режим фена — воздух не должен быть горячим, а поток — сильным. Остановитесь на мягком или среднем режиме. Если дело касается волнистых волос, то сушить нужно по прядям: сначала чуть подсушить кончики, а потом аккуратно поднести диффузор к корням. Не допускайте полного высыхания — пусть волосы останутся чуть влажными. Так вы не пересушите свою шевелюру и сохраните укладку.
3. Попробуйте сухой шампунь
Да, в итальянских традициях действительно принято не торопиться во время мытья головы. Но вот частоту таких процедур прекрасные синьоры советуют сократить. Как при этом поддержать шикарный вид волос? Сухой шампунь — он отлично абсорбирует кожный жир, освежает локоны, добавляет объема. Лучше всего выбирать шампуни с экстрактами растений и маслами. А еще не бойтесь сделать новую прическу — собрать волосы в хвост или пучок.
4. Введите в уход оливковое масло
Мы уже наслышаны, как полезно добавлять оливковое масло в пищу. Конечно, большинство профессиональных средств содержат уйму разных масел, но итальянки уверены, что в уходе за внешним видом этот продукт им поможет. Можно нанести небольшое количество масла на кончики волос во время своих домашних спа-процедур. В итоге ваши локоны будут выглядеть здоровыми, блестящими и ухоженными.
5. Купите атласную наволочку
Если вы тоже не любите атласное белье, как и я, то просто подумайте, что благодаря такой наволочке ваши волосы будут меньше сечься и пушиться. Да, совет не из дешевых, но, потратившись всего на две штуки, вы увидите, как ваши волосы дольше остаются свежими и блестящими, а на их укладку вы будете тратить гораздо меньше времени.
Мой личный маленький лайфхак: если наволочки вы покупать не хотите, можно купить специальную атласную шапочку для сна. Честно скажу, спать в ней нужно привыкнуть, но она действительно помогает сохранить волосы свежими и здоровыми.
Бонус от автора
Как человек, который носит шапку примерно с конца августа до начала июня и пользуется вполне бюджетными средствами для волос, действительно рекомендую хотя бы попробовать парочку этих советов. С итальянским мытьем головы я спокойно могу проходить с чистыми волосами три дня, и даже без сухого шампуня.
А вот капельку оливкового масла можно добавить в маску для волос — и полезно, и смывать его потом не нужно целый час.
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