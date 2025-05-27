Покажите мне женщин старше 15, которые умываются водой с мылом?
8 привычек кореянок в уходе за кожей, которые хочется взять на заметку
Корейский уход за кожей становится популярнее с каждым днем. Тканевые маски уж точно многие пробовали хоть раз. И неудивительно, что это происходит: сияющая кожа кореянок восхищает. Предлагаем вам взять на заметку несколько правил.
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Двойное очищение
Кореянки никогда не лягут спать с макияжем: это крайне вредно для кожи. А еще они не станут умываться водой и мылом. Все процедуры у них проходят в несколько этапов. Это касается и умывания. Вне зависимости от того, утром вы очищаете лицо или вечером, сперва нужно воспользоваться гидрофильным маслом. Оно отлично удалит макияж и солнцезащитный крем, легко справится с избытком кожного сала и омертвевшими клетками кожи.
После можно использовать любое средство на водной основе. Оно устранит остатки пота, пыли и других загрязнений. Многие специалисты рекомендуют для этого использовать пудру для умывания.
Кстати, немаловажный этап непосредственно перед очищением лица — мытье рук. Если забыть об этой мелочи, то вместо полезного ухода получится просто размазывание грязи по лицу, а это нам совсем не нужно.
Увлажняющие маски
Что тут сказать? Использование корейских тканевых масок действительно не ново. Они долгое время держатся на пике популярности. Удобная упаковка, маска, пропитанная увлажняющей эссенцией или сывороткой, и 15 минут релакса наедине с собой. Что может быть лучше? Такой уход 1-2 раза в неделю обеспечит вашей коже интенсивное питание и глубокое увлажнение. Именно окклюзионные свойства тканевых масок делают их такими эффективными.
В последнее время наравне с тканевыми набирают популярность и ночные маски. Они похожи на густой крем или гель. Наносить эти маски можно на всю ночь или на небольшой промежуток времени. Как и тканевые, ночные маски отлично увлажняют, делают кожу более упругой и ровной. Конечно, и те и другие лучше подобрать в соответствии с типом кожи.
Кстати, у кореянок можно перенять годный лайфхак по методу нанесения масок и других средств ухода или макияжа: можно использовать специальную лопаточку, которая позволит экономно расходовать продукт.
Кимчи в рационе
Довольно часто можно услышать, что здоровье нашей кожи зависит не только от качества используемого крема, но и от того, что мы едим. Кимчи — это традиционное корейское блюдо, которое представляет собой гарнир из квашеных овощей. Чаще всего это капуста или редиска. Но кимчи — не просто источник питания. Это настоящий кладезь пробиотиков, которые полезны для нашей пищеварительной системы.
Но как квашеные овощи помогут коже? Все просто: состояние кишечника напрямую влияет на состояние кожи. Если появились какие-то проблемы с пищеварением, то кожа, скорее всего, потускнеет, появятся какие-то высыпания. Пробиотики восстанавливают баланс микроорганизмов в кишечнике, а значит, и кожа будет выглядеть лучше.
Но и непосредственно для кожи кимчи полезно. Пробиотики уменьшают воспалительные процессы в организме и способны справится с такими кожными заболеваниями, как акне, экзема или розацеа. К тому же, хроническое воспаление может привести к распаду коллагена, который так важен для молодости и упругости кожи.
Также пробиотики могут улучшать защитные функции: они помогают увеличить количество липидов и церамидов, которые способствуют удержанию в коже влаги и защищают от вредного воздействия окружающей среды.
Но как же включить в свой рацион такое количество квашеных овощей? Попробуйте добавлять кимчи к яичнице или в суп — так вы не только извлечете пользу для своего здоровья, но и придадите пикантности обычным блюдам.
Конечно, одним кимчи здоровую кожу не приобретешь. Для хорошего самочувствия важно пить достаточно воды и хорошо высыпаться. Но если сочетать эти пункты и добавить качественный уход, ваша кожа будет сиять.
Массаж и гимнастика для лица
Йога для лица — это прежде всего забота о себе. Техника традиционных корейских упражнений позволяет проработать важные мышцы на лице и, следовательно, «оживить» вашу кожу. Кроме того, во время этих упражнений можно и расслабиться и подумать о прекрасном.
Для массажа можно использовать различные инструменты. Гуаша поможет скульптурировать черты лица, нефритовые или ледяные ролики уменьшат отеки и снимут стресс. Кроме того, в Корее сейчас популярен лимфодренажный массаж, который совершенствует форму лица и даже корректирует асимметрию.
Метод семи слоев
Забота о себе это поспать лишние полчаса, а не судорожная борьба с неизбежным старением.
Этот метод подразумевает под собой 7-кратное нанесение на кожу тонера. Ничего сложного! Смысл в том, что если нанести тонер однократно, как мы привыкли, прежде, чем кожа все впитает, часть продукта попросту испарится. А наслоение поможет коже поглотить как можно больше полезных веществ. Это касается не только тонера, но и тоника, эссенции, сыворотки.
Именно такой несложный метод позволит вашей коже каждый день выглядеть так, будто вы только вышли от косметолога. И самое главное — вам не придется тратить уйму времени и денег. Все просто. После очищения кожи нанесите с помощью ватного диска первый слой подходящего вам тонера на слегка влажное лицо. Важно, чтобы продукт не содержал спирта или других химикатов, и при этом обладал увлажняющим и успокаивающим эффектами. Можно наносить средство и просто пальцами, мягко вбивая тонер в кожу.
После повторите первый шаг еще шесть раз. Кстати, слоев не обязательно должно быть семь. Со временем вы поймете, сколько раз нужно повторить нанесение тонера, чтобы кожа стала идеально увлажненной. Некоторые специалисты рекомендуют наносить так не один и тот же тонер, а несколько разных. Главное, чтобы они не содержали отдушек и не обладали отшелушивающим или подсушивающим эффектом. Увлажнение — вот главная задача метода семи слоев.
Средства на основе риса
Уходовая косметика на основе риса обладает увлажняющими, антиоксидантными и осветляющими свойствами. Она эффективно борется с преждевременным старением. Рисовая вода, например, веками использовалась в азиатских ритуалах красоты. И хотя пока научно не найдено доказательств уникальности этого средства, оно точно снимет воспаление и успокоит кожу.
Муцин улитки
Уже несколько лет средства по уходу за кожей с муцином улитки популярны по всему миру. И неудивительно — этот ингредиент богат гиалуроновыми кислотами, протеинами, медными и антимикробными пептидами, антиоксидантами. Муцин улитки способен не только достаточно увлажнить кожу, но и восстановить и улучшить текстуру. Выбирайте продукты с большим содержанием муцина. Это могут быть тоники, крема, тканевые маски. Так вы снимете с кожи раздражение и позаботитесь о ней.
Солнцезащитный крем
Использование SPF — это настоящая корейская традиция: ежедневная защита от солнца является неотъемлемой частью ухода. Это позволит коже как можно дольше оставаться здоровой и сияющей. Часто потребителей не устраивает консистенция солнцезащитных кремов. То они какие-то жирные, то жидкие, то на коже лежат, будто весят тонну. К счастью, технологии идут вперед и на прилавках магазинов можно все чаще встретить SPF с легкой текстурой.
Бонус: помните о шее
Кореянки никогда не останавливаются в уходе за кожей на линии подбородка. Все, что вы наносите на лицо, можно и нужно наносить на шею и зону декольте. Это касается и тоников, и сывороток, и кремов, и даже тканевых масок.
Подобрать правильный уход для своей кожи — задача важная. Еще несколько советов, как всегда выглядеть на все сто, можно прочесть здесь:
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Комментарии
Кореянки сначала долго-долго молодые, а потом раз - и сразу бабушки.