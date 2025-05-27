8 привычек кореянок в уходе за кожей, которые хочется взять на заметку

Кореянки никогда не лягут спать с макияжем: это крайне вредно для кожи. А еще они не станут умываться водой и мылом. Все процедуры у них проходят в несколько этапов. Это касается и умывания. Вне зависимости от того, утром вы очищаете лицо или вечером, сперва нужно воспользоваться гидрофильным маслом. Оно отлично удалит макияж и солнцезащитный крем, легко справится с избытком кожного сала и омертвевшими клетками кожи.

После можно использовать любое средство на водной основе. Оно устранит остатки пота, пыли и других загрязнений. Многие специалисты рекомендуют для этого использовать пудру для умывания.

Кстати, немаловажный этап непосредственно перед очищением лица — мытье рук. Если забыть об этой мелочи, то вместо полезного ухода получится просто размазывание грязи по лицу, а это нам совсем не нужно.