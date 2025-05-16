8 простых лайфхаков, благодаря которым волосы будут выглядеть роскошно

Если вы хотите быстро создать пышный пучок, этот простой метод вам точно подойдет. Возьмите носок, лучше в цвет ваших волос, и отрежьте носочную часть. Скрутите носок в рулон, чтобы получить кольцо. Для создания пучка соберите волосы в хвост на нужной высоте, а затем протяните хвост через отверстие в носке, чтобы носок оказался на концах. Спрячьте концы волос в носке и начните аккуратно скручивать его с волосами к основанию хвоста. Закрепите пучок у основания хвоста, и вуаля — у вас получится пышный и аккуратный пучок за считанные минуты.