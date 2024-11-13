11 правил ухода за волосами, которые помогут выглядеть им «дорого» без потерь в семейном бюджете

Многие женщины мечтают никогда не испытывать проблем со своими волосами. Но иногда шевелюра будто бы не поддается нам и не хочет выглядеть шикарно. Так вот, для тех, кто уже отчаялся ухаживать за волосами, мы собрали небольшие секретики, которые могут помочь.

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1. Определитесь с типом волос

Катерина 19 минут назад Тонкие или редкие? Тонкие по структуре волосы очень даже могут быть густыми в массе. И наоборот. - - Ответить

Чтобы понять какой уход за волосами подходит именно вам, для начала стоит определиться с типом волос. Допустим, если вы обладательница тонких волос, вам не следует пользоваться шампунями и кондиционерами, предназначенными для густых. В тонких волосах мало белка и поэтому вам нужны средства по уходу, которые придают им объем и прочность. Ну а обладателям густых шевелюр понадобятся уходовые продукты, придающие волосам более мягкую текстуру.

2. Правильно питайтесь и постарайтесь не нервничать

Эксперты уверены, что фаст-фуд и другая вредная еда содержит в себе большое количество сахара, соли, вредных жиров, химических добавок, а витаминов, минералов там ничтожно мало, может и вовсе нет. Волосы — одна из последних частей в нашем организме, которая получает питательные вещества. Так что, если вы не потребляете достаточное количество полезных продуктов, то волосы точно не скажут вам спасибо. Сбалансированное питание, состоящее из углеводов, полезных жиров, белков, клетчатки, витаминов и минералов — вот что нужно нашим шевелюрам. А чтобы сохранить волосы увлажненными, пейте побольше воды. Стрессы способны оказывать влияние не только наше психологическое, но и на физическое здоровье. Они же могут способствовать выпадению волос и привести к росту более тонких. Кому-то в борьбе со стрессами помогают физические упражнения, кому-то медитации, а кто-то предпочитает ходить к психологам и психотерапевтам.

3. Сведите термоукладку к минимуму

Частая термоукладка может навредить вашим волосам. Она способна вызвать сухость, ломкость и секущиеся кончики. Так что, если вы пережжете волосы утюжком, то замучаетесь ходить к парикмахеру за обновлением стрижки. Не можете без термоукладки? Тогда защищайте волосы термозащитными средствами, которые буквально спасут ваши волосы, запечатают кутикулу волос и придадут им внешний блеск. Обладательницам длинных волос стоит наносить средство сначала на кончики, а потом ближе к корням, ну а если у вас укороченная стрижка, то наоборот. Убедитесь, что шевелюра сухая хотя бы процентов на 70, затем подсушите волосы феном в передней части. Стоит помнить, что со стопроцентно сухими волосами вы приложите меньше усилий к укладке, да и волосы будут более устойчивы к высоким температурам и не повредятся. Если влажные локоны могут выдержать температуру от 40 до 60 °C, то сухие — до 185 °C.

4. Сушитесь феном правильно

Если вы предпочитаете укладку феном, то для начала хорошенько подсушите волосы полотенцем. Начав сушить их феном, увеличивайте его температуру постепенно и не прикладывайте инструмент слишком близко к волосам, чтобы избежать их постепенного истончения. Не забывайте содержать технику в чистоте. Регулярно удаляйте пыль с вентиляционной решетки фена, чтобы скопившаяся грязь не помешала свободному циркулированию воздуха и это не привело к перегреву волос. Также очищайте остатки укладочных средств с утюжка.

5. Пользуйтесь сухим шампунем

Ваши волосы быстро пачкаются и вы моете их каждый день? Тогда стоит подумать о сухом шампуне. Он не только избавит от жирности, но и придаст волосам текстурности и объема. Пользоваться таким шампунем очень легко. Хорошенько встряхните флакон, распылите шампунь в нескольких местах на корни и через минуту вотрите его. Ну а чтобы придать волосам объема, уложите их холодным воздухом из фена. Также после этой процедуры можете нанести на кончики волос питательное масло. Если вы любитель спортивных тренировок и ваша голова сильно потеет во время физических нагрузок, то на помощь также придет сухой шампунь. Однако наносить его следует не после тренировки, так как это вряд ли поможет влажным волосам, а перед, ведь во время физической нагрузки он впитает в себя излишки жира и пота.

6. Установите фильтр для душа и прикупите бамбуковых полотенец

Если у вас шелушится кожа головы, то возможно проблема не в используемых шампуне и кондиционере, а в воде, в которой вы моете волосы. Жесткая вода способна вызывать шелушение, сухость и даже может несколько изменить цвет шевелюры. Приобретите фильтр для душа, а также раз в неделю пользуйтесь мягким очищающим шампунем. Также стоит задуматься о том, какими полотенцами вы вытираете волосы. Оно должно быть мягким. Эксперты советуют использовать бамбуковые полотенца. Перед тем как вытереть волосы сначала выдавите из них лишнюю влагу и ни в коем случае не трите волосы об полотенце. Так вы повредите шевелюру и запутаете ее. Вытирайте их постукивающими движениями.

7. Мойте голову правильно

Эксперты советуют «не переутомлять» волосы и говорят, что совсем необязательно за одно мытье дважды наносить шампунь. Хорошее средство способно очистить волосы с одного раза. Ну а если вы просто принимаете душ без мытья волос, то наденьте на голову шапочку для душа, чтобы сберечь волосы от излишней влаги. Если шампунь нужно смывать без остатка, то кондиционер — нет. Так, можно оставить на волосах его небольшую пленку. Кстати, после мытья используйте специальную расческу для влажных волос, ведь обычные расчески легко приведут к повреждению волос. Не забывайте чистить гребни, ведь на них остаются омертвевшие частички кожи и укладочные средства. Расчесываясь такой щеткой, вы просто-напросто загрязняете волосы.

8. Своевременно обновляйте стрижку

Существует предубеждение, что если просто перестать стричь волосы, то можно их быстрее отрастить, однако это не так. Стрижка длинных волос хотя бы раз в 3 месяца (коротких — 3-7 недель, вьющихся 8-12 недель) поспособствует тому, что ваша шевелюра будет выглядеть достойно.

9. Пользуйтесь кокосовым маслом

Кокосовое масло — одно из доступных средств для увлажнения волос. Оно воздействует как герметик, помогая волосяной кутикуле удерживать влагу и закупоривая выход любых увлажняющих средств, которые вы использовали. Так, волосы становятся более гладкими и послушными. Кокосовое масло помогает предотвратить ломкость волос, насыщая их белком. Оно не только увлажняет, но и освобождает волосяные луковицы, из которых со временем будут появляться новые волосы. Кокосовое масло способно устранить шелушение и снять раздражение кожи головы, обеспечивая волосам питание 24/7. Стоит наносить это средство и на кончики волос, ведь это поможет предотвратить их сечение, а также добавит вашей шевелюре дополнительного блеска и лоска.

10. Замаскируйте пушковые волосы

Многим знакома такая проблема, когда на линии лба вырастают, так называемые, пушковые волосы или baby-hair, которые иногда могут испортить внешний вид безупречной укладки. Но их очень просто замаскировать. Один из экспертов рекомендует взять зубную щетку, распылить на нее лак для волос и пригладить ею назад те самые волоски. Другой специалист советует использовать сыворотку от секущихся кончиков. Просто возьмите с горошину такого средства, нанесите его по пушковым волоскам (важно, чтобы они были еще влажными), а затем уложитесь как обычно.

11. Не мойте волосы перед сложной укладкой и другие лайфхаки

Стилисты в один голос твердят, что благодарны тем клиентам, которые перед тем как прийти в салон за укладкой не помыли голову. Ведь не идеально чистые волосы держат укладку гораздо лучше, чем недавно помытые. Профессионалы поделились еще парочкой лайфхаков, касающихся идеального внешнего вида прически. Так, если вы хотите получить иллюзию более густых волос по линии их роста, просто нанесите в ту область небольшое количество теней для век. Их цвет, конечно же должен быть приближен к цвету корней волос.

Кстати, многие используют при укладке так называемые невидимки, но не все знают, что их волнистая сторона должна быть обращена к коже головы, а прямая — наружу. Так невидимки лучше фиксируются на волосах и держатся гораздо дольше.