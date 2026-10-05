и тут обосрали...что за люди?может балкон маленький-узенький! Умничка ,молодец-уютненько можно посидеть!
16 человек, превративших балконы и другие уголки квартиры в места для радостных мгновений
Люди нередко превращают балконы в места для хранения. Там у многих годами пылятся очень нужные вещи типа старых лыж, пустых банок или коробок, которые не открывались годами. Но стоит приложить усилия, и балкон превращается в любимое место для завтрака и ужина с удобным креслом и цветочными горшками. Впрочем, местом для отдыха может стать даже чердак, особенно, если за дело берутся дети.
Девушка решила поделиться, какой ботанический сад она организовался у себя на балконе
Уютный уголок, чтобы посидеть с книжечкой.
Я все время переживанию за рамтения в пластиковых стаканчикахх: их же потом нормально пересадят?
Чудесный вид на горы, кому-то повезло
Хорошо устроился в мягком уголке
Можно лапкой сделать «ать».
Особая жизнь итальянских балконов
- Помню, когда жила в Италии, ни один балкон не был застеклен. И квартира была большая у нас, так что я на балконе чисто на велике каталась. Когда там лень ходить в магазин, на каждом балконе была корзинка привязанная, и мы всегда спускали ее и кричали продавцу, что нам нужно было. А когда там вот какие-то праздники, все выходят на балконы и громко празднуют и кричат. У нас, конечно, на тебя за такое посмотрят как на ку-ку.
Здесь так и напрашивается чаепитие с восточными сладостями
А здесь вполне можно устроить свидание
Уединенный книжный клуб с кошкой
- Я родилась в частном доме, естественно, у нас был чердак. Мы, дети, обожали там тусоваться! Сколько там было интересных вещей: и старые чемоданы и мамиными босоножками, и какие-то пакеты с открытками, и даже старая детская кроватка. На окне жил гигантский паук, но к окну я не подходила. Это было мое тайное место или штаб. Я брала чай в термосе, булку с маслом и вареньем и читала какого-нибудь «Конана-варвара». А еще кошка приходила. Идеально!
Свой уголок — это важно
«Впервые за 31 год жизни у меня появилось свое помещение, где стоит компьютер. Лоджия. Ширина 300, глубина 108. Утеплена. Художественную часть на себя взял ребетенок».
Такой яркий балкон, а еще и кактус зацвел: там 12 цветков!
О, у моей подруги такой же кактус живет на работе, только цветы бледно-розовые, вроде. Цветет очень редко
Кот дарит 100500 очков к уюту
Люди спорят в сети, что лучше: застекленный или не застекленный балкон. Вот тут фанаты открытого пространства
Вид на тихий зеленый двор — это счастье
- У нас балкон незастеклен и полностью открыт (ограда), ну это же супер! Летом цветы, зимой новогодние украшения. Выходишь на него, и сразу ощущение улицы: у нас тихий зеленый двор. Даже мыслей не было зашить и застеклить.
«У меня вот так. Завтракаю каждый день и наслаждаюсь цветами. На застекленном они бы так не выросли! И да, всего три месяца в году, но оно того стоит»
Так и хочется прийти в гости и напроситься на чай сюда
Сюрпризы бывают хорошими
- Приезжаю домой, жена с порога говорит: «У меня для тебя сюрприз». И ведет на балкон. В прошлый раз таким сюрпризом оказался щенок. Со вздохом потопал за женой, а она с гордостью открывает дверь и показывает мне такое, что я аж чуть не сел. Там увидел развешанную «гирлянду» из сушеной рыбы — тесть-рыбак привез, знает, что я люблю. Такие сюрпризы мне нравятся.
Хозяин пишет, что даже ночует здесь со своим песелем
Комментарии
Про три месяца в году - да, это знакомо.
Наш балкон используется, как место для вечернего чая и утром подышать - месяца четыре, а если повезет, то пять.
Вот привела его в осеннюю готовность, осталось добавить длинную гирлянду и пару тыкв)