20 историй о людях, чьи имена запоминаются с первой минуты и делают будни чуточку ярче
А были ли у вас в школе или университете Ириланы, Сабрины и Никандры? Для некоторых пап и мам выбор имени превращается в сложную и очень интересную задачу. Одни родители бережно хранят семейные традиции, другие днями и часами ищут идеальные варианты в книгах и сериалах, а третьи доверяют дело случаю. Давайте вместе почитаем о людях, для которых редкое имя становится главной изюминкой при знакомстве.
- Меня зовут Нукри, в переводе с грузинского — «Олененок», потому что, когда я родился, у меня были очень большие карие глаза. Моего брата зовут Дата, что является производным от слова «Датви», то есть медведь. Потому что он родился с весом 4,8 килограмма, смуглый и с серьезным лицом. Одного из моих троюродных братьев зовут Мушни, что в переводе с грузинского означает «Кулак». И при всем при этом абсолютно вся моя родня женского пола носит имена: Мария, Анна, Луиза, Екатерина. Понятное дело, на грузинский манер. И во всем этом калейдоскопе имен одиноко затерялись два моих кузена по имени Илья и Георгий.
- Моя мама придумала для старшей дочери имя, она соединила имена моей бабушки и свекрови — Ирины и Светланы, получилось Ирилана! Потом выяснилось, что такое имя существует. Даже модель с таким именем есть. Означает оно «независимая». Все спрашивают, как вы уменьшительно-ласкательно называете, а мы называем — Ириланочка.
- Мы с мужем долгое время не могли придумать имя ребенку. Решили сделать это всей семьей. Собрали родственников, каждый написал какое-то имя на бумажке, и мы кинули их в мешочек. Так как ждали мальчика, имя доставал муж. Итак, барабанная дробь! Он достает бумажку, а там «Онуфрий». Все замолчали, только в углу дед захихикал! Шутник наш.
От мужа отчество и фамилия ребенку достанется.
Мне кажется, та, кто рожала - имеет таки право на выбор имени)
Иногда на работе можно увидеть таблички и подписи коллег с очень редкими инициалами
- Работаю в паспортном столе, насмотрелась на разные имена: Принцессы, Принцы. Недавно была супружеская пара: она — Роза, он — Зефир. Как-то вижу необычное отчество — вроде Ананиевич. Присмотрелась — нет. Может, Анатолиевич? Вообще нет — Ананасович. Пошла смотреть имя отца, и тут понимаю, что отца на полном серьезе звали Ананас.
Бате по имени Зефир, однозначно, нужно дочку Булочкой назвать (можно Сладкой Булочкой)
- Приезжал к нам сегодня разгружаться водитель по имени Никандр. Сидим, ждем, пока оформят документы, общаемся. Зашла речь о его имени:
— Слушай, какое имя у тебя необычное. Первый раз слышу. Что означает?
— Ну вообще это греческое имя, а означает оно «муж — победитель». Отец недавно рассказал, почему меня так назвали. Мать хотела меня Андрюхой назвать, а отец — Колькой. Договориться в силу характеров они не смогли. Поэтому я НикАндр. Николай и Андрей в одном имени. Так что греческое происхождение имени здесь вообще не при чем.
- Есть у меня знакомый по имени Канат. Работает он в транспортной компании. Устроился к ним новый водитель, и был у них первый совместный рейс. Утром Канат подходит к складу, новенький в машине сидит, приятель тоже сел. И стоят, не трогаются. Наконец товарищ спрашивает:
— Что не едем?
— Так груза еще нет.
— Какого груза? Мы пустые едем.
— Не пустые, сейчас веревку какую-то погрузят — и тронем.
Друг пошел узнавать, что за груз и почему он не в курсе. В итоге выяснилось, что другу просто сказали: «Поедешь с Канатом».
текст задачи: на столе лежит канат, его конец свисает на 30 сантиметров
Мужчина пару месяцев провел в командировке на Филиппинах и регулярно заходил в сеть кофеен. Он решил произносить полное имя. Вот что из этого вышло
- В Индонезии весьма необычны имена. Например, двое работников носят имена Ваван, еще один — Маман. Есть даже Карсина. Помогаю девушке молоденькой — будет учиться в России. Смотрю на ее имя и начинаю смеяться про себя. Говорю ей:
— Ты не представляйся этим именем, используй второе или третье!
У нее на лице недоумение:
— А что не так с моим именем?
— Все хорошо, но ты едешь учиться по специальности «Гостиничное дело и услуги». С такой специальностью твое имя будет вызывать когнитивный диссонанс. Соглашается, уехала, сейчас учится, и все хорошо. Зовут ее по первому имени — Хамка.
- В моей семье традиция — называть детей по дате рождения. Мой папа — Июлий Восмартович. Да, он родился в июле, а дедушка — восьмого марта. Я была до 14 лет Январиной Июльевной, но так надоело, что при получении паспорта поменяла на Анастасию Юрьевну. Тетушка свое Апрелина сменила на Ирину.
- Как-то году этак в 2012-м поехала я в славный город Минск. И уже где-то рядом с границей начала у меня машина греться. Кое-как доехали. Сервис нашли, отвезли машину. А дела-то не ждут, нужно что-то найти на замену. И вот нашли машину. Приезжаем, смотрим договор. А я договоры люблю сначала читать, а потом подписывать. А там: ООО «Пчелка Майя». На мой вопрос менеджер сказал, что руководитель Имярек Имярекович Пчелка, а дочку его зовут Майя.
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- Хотела назвать дочку Аллой, а муженек уперся рогом, мол, нет, и все! Сначала были какие-то отговорки вроде «Ну не нравится мне!» Но я настаивала. Муж вздохнул, посмотрел на меня с укором и говорит: «Какая ты не чуткая! Ты забыла, что я не выговариваю букву Л!» Было смешно, от имени Алла отказались, конечно.
- Уже почти год я работаю в Китае учителем английского. Но помимо основной работы еще и подрабатываю. В основном это час-два утром с детьми в детском саду. В таких детских садах родители должны придумать ребенку англоязычное имя. Дело в том, что китайцы очень любят производить впечатление. И имена в основном выбирают не созвучные родным, а просто «красивые». Но сегодня они побили все рекорды. Приводят мальчика первый раз в садик.
— Как зовут?
— Вай-Фай.
— Не понял, скажите еще раз.
— Вай-Фай.
А иногда в учебных заведениях работают люди, которые остаются в памяти на долгие годы
- Есть у меня знакомый, занимался в свое время бизнесом по перевозкам людей. Постоянно требовались водители с личными автомобилями. В один из дней приходит к нему молодой человек устраиваться на работу.
— Ну что, тогда ксерокопии принесешь, а пока давай тебя запишем. Фамилия, имя, отчество?
Молодой человек протягивает паспорт. Товарищ мой берет паспорт, открывает и начинает широко улыбаться, с трудом сдерживая смех. В паспорте в разделе ФИО было написано: Пушкин Александр Сергеевич. Родители человека оказались с юмором.
Или же большие надежды на ребёнка с таким именем возлагали, а он стал обычным водилой
- Два месяца работаю на новом месте, и все это время не могу избавиться от мысли: почему одну нашу коллегу все называют Майонезиной? Девушка хорошая, скромная. С новыми коллегами я не настолько сдружился, чтобы поинтересоваться у них. И вот на одном из собраний я наконец понял, в чем дело. Начальник сказал: «Сейчас вам расскажет Майя Незина о том, что...» Все оказалось очень просто. А я все это время не понимал, почему так называют коллегу.
Автор зашел в супермаркет и встретил там сотрудника с очень редким и красивым именем и фамилией
- Работала в визовом центре. Однажды пришла клиентка и забыла старые загранпаспорта на всю семью. Ушла за ними. Через час вернулась. Открываю паспорт младшего сына, а там имя: Сноу. Ну, думаю, молодежь — киноманы заядлые. Перевожу взгляд на фамилию, а там Борд. Сноу Борд. Стоит ли что-то еще добавить? Думаю, нет.
- Была у меня двоюродная бабушка. Очень любил ее. И все звали ее Фока. Баба Фока.
Однажды, уже в возрасте, увидел ее документы. Оказалось, что ее зовут София.
Спрашиваю у тети, а почему Фока!? Оказалось, что виновником был я! Когда только учился говорить, тянулся к ней и произносил Фока, Фока. Так за ней в семье и закрепилось это имя. И все благодаря мне.
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