А были ли у вас в школе или университете Ириланы, Сабрины и Никандры? Для некоторых пап и мам выбор имени превращается в сложную и очень интересную задачу. Одни родители бережно хранят семейные традиции, другие днями и часами ищут идеальные варианты в книгах и сериалах, а третьи доверяют дело случаю. Давайте вместе почитаем о людях, для которых редкое имя становится главной изюминкой при знакомстве.